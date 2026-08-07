Berbicara kepada talkSPORT, mantan pemain internasional Skotlandia Ally McCoist mengakui bahwa sang juara bertahan saat ini menjadi tolok ukur bagi tim-tim lain di liga. "Arsenal, saya pikir saat ini akan menjadi favorit saya, tipis, pada awal turnamen," katanya. "Saya pikir ada peningkatan di Liverpool, peningkatan di Manchester United. United jelas juga harus memikirkan sepakbola Eropa, tetapi saya pikir akan menarik untuk dilihat."

Mantan striker Skotlandia itu menilai bahwa meski Manchester City tetap menjadi ancaman, absennya Pep Guardiola menimbulkan ketidakpastian. "Manchester City, kita tidak tahu tanpa Pep, tetapi saya pikir Rodri sangat besar, luar biasa di Piala Dunia," tambahnya. "Saya pikir itu menunjukkan dia kembali ke performa terbaiknya. Saya pikir dia luar biasa. Jadi dia vital, benar-benar vital.

"Kita tahu betapa sulitnya mempertahankan gelar liga, tetapi saya hanya berpikir Arsenal, sama sekali bukan kepastian, tetapi saya mungkin akan menempatkan mereka sebagai favorit pada awalnya."