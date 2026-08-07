AFP
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Rival sekota London yang mengejutkan disebut-sebut sebagai kuda hitam Premier League untuk mengancam upaya Arsenal mempertahankan gelar dalam prediksi berani
Arsenal kokoh sebagai favorit juara
Arsenal memasuki musim baru sebagai tim yang harus dikalahkan setelah Arteta akhirnya mempersembahkan trofi Premier League ke London utara. Arsenal tampil agresif di bursa transfer untuk memastikan mereka tetap berada di depan para pesaing, dengan mengamankan Christos Tzolis dari Club Brugge dan Illan Meslier dari Leeds United. Mereka juga dilaporkan akan mendapatkan kapten Newcastle, Bruno Guimaraes, dalam kesepakatan senilai £75 juta.
Prediksi gelar Premier League versi McCoist
Berbicara kepada talkSPORT, mantan pemain internasional Skotlandia Ally McCoist mengakui bahwa sang juara bertahan saat ini menjadi tolok ukur bagi tim-tim lain di liga. "Arsenal, saya pikir saat ini akan menjadi favorit saya, tipis, pada awal turnamen," katanya. "Saya pikir ada peningkatan di Liverpool, peningkatan di Manchester United. United jelas juga harus memikirkan sepakbola Eropa, tetapi saya pikir akan menarik untuk dilihat."
Mantan striker Skotlandia itu menilai bahwa meski Manchester City tetap menjadi ancaman, absennya Pep Guardiola menimbulkan ketidakpastian. "Manchester City, kita tidak tahu tanpa Pep, tetapi saya pikir Rodri sangat besar, luar biasa di Piala Dunia," tambahnya. "Saya pikir itu menunjukkan dia kembali ke performa terbaiknya. Saya pikir dia luar biasa. Jadi dia vital, benar-benar vital.
"Kita tahu betapa sulitnya mempertahankan gelar liga, tetapi saya hanya berpikir Arsenal, sama sekali bukan kepastian, tetapi saya mungkin akan menempatkan mereka sebagai favorit pada awalnya."
Chelsea muncul sebagai kuda hitam
Sorotan memang masih tertuju ke Emirates, tetapi McCoist meyakini Xabi Alonso bisa menjadi sosok yang mengorkestrasi kejutan di Stamford Bridge. Chelsea telah mengeluarkan dana besar untuk mendukung pria Spanyol itu, termasuk kesepakatan mencengangkan senilai £117 juta untuk Morgan Rogers. Pundit tersebut menyoroti kecerdasan taktis yang dibawa Alonso ke kursi pelatih setelah masa suksesnya di Jerman.
"Saya sangat antusias. Saya pikir manajer itu adalah langkah yang cerdas, sangat cerdas," jelas McCoist. "Yang penting, sama pentingnya dengan hal lain, adalah apa yang terjadi di ruang ganti sebelum latihan, setelah latihan, dan semua hal semacam itu."
- Getty Images Sport
Pengalaman ditambahkan ke gerakan pemain muda
Salah satu kritik utama yang diarahkan kepada Chelsea dalam beberapa tahun terakhir adalah minimnya kehadiran sosok senior di dalam skuad muda mahal mereka. Alonso berupaya memperbaiki hal ini dengan mendatangkan pemain-pemain senior Premier League Jordan Henderson dan Danny Welbeck. McCoist yakin tambahan ini akan mengubah kultur internal di Cobham, dengan menghadirkan "kebersamaan" yang sempat hilang pada periode-periode sebelumnya di bawah manajemen yang berbeda.
"Kami melihat Chelsea dan salah satu kritiknya adalah mereka tampak seperti kelompok pemain muda. Mereka terlihat seolah tidak punya arah yang jelas atau kebersamaan pada beberapa momen," kata McCoist. "Dua rekrutan itu, Henderson dan Welbeck, akan langsung masuk ke ruang ganti dan satu hal yang mereka dapatkan adalah respek, Anda tahu.
"Dan mereka akan bisa melihat serta memantau banyak hal. Saya sangat tertarik melihat bagaimana Chelsea memulai musim. Saya pikir mereka bisa jadi tim yang patut diperhatikan; jelas mereka punya beberapa pemain berkualitas nyata."
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