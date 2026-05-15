Rival Lionel Messi di MLS menjelaskan mengapa ia tertawa menantang sang GOAT Argentina saat terjadi konfrontasi di lapangan yang takkan pernah berujung pada ‘perkelahian’
Idola berubah menjadi saingan
Pertandingan final Leagues Cup 2025 antara Sounders dan Inter Miami menghadirkan tantangan unik bagi Vargas, yang tumbuh besar dengan mengidolakan kuartet legendaris Barcelona: Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, dan Sergio Busquets. Dalam penampilan gemilang yang membawa Sounders meraih kemenangan telak 3-0, gelandang kelahiran Alaska ini justru menjadi pusat perselisihan yang memanas dengan beberapa bintang Miami. Sebuah momen viral menangkap Vargas tertawa dan melingkarkan lengannya di bahu Messi yang frustrasi, memicu spekulasi luas mengenai sifat pertukaran kata-kata panas di antara mereka.
Ketidakpercayaan di tengah panasnya pertempuran
Saat meninjau kembali pertandingan tersebut, Vargas menegaskan bahwa meskipun ia mengagumi para bintang senior, naluri kompetitifnya tetap lebih diutamakan begitu pertandingan dimulai. Berbicara kepada ESPN, ia mengatakan: "Bukan niat saya untuk memprovokasi mereka atau membuat mereka marah. Namun jelas, mengingat bagaimana keadaan berkembang dan cara saya bermain, mungkin mereka memang merasa terprovokasi. Namun bagi saya, tujuannya adalah agar tim menang - [Messi, Busquets, Suarez, dan Alba] mengajarkan hal itu kepada saya."
Tawa di hadapan seorang legenda
Vargas menjelaskan bahwa reaksinya terhadap kemarahan Messi lebih disebabkan oleh sifat situasi yang tak masuk akal daripada niat jahat. Ia menambahkan: "Saya pikir jika itu orang lain, mungkin saya akan terpancing, tapi karena ini Messi, saya tertawa karena yang sebenarnya terlintas di pikiran saya adalah: 'Kamu Messi, kamu yang terbaik sepanjang masa di dunia, kamu kesal karena saya?' ... Itu membuat saya tertawa, jujur saja.
"Dan saya berusaha tidak terpancing, tapi bagi saya itu bukan momen di mana saya akan bertengkar dengannya. Reaksi saya selalu, 'Kenapa kamu terpancing oleh saya? Kenapa saya? Kamu bisa melakukan apa saja di lapangan. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu.' Jadi, itulah mengapa saya tertawa, dan mungkin dia memandangnya dengan cara yang berbeda.
"Mungkin dia pikir aku mengejeknya karena tertawa, tapi bukan itu masalahnya. Sebenarnya, itu adalah momen di mana aku tidak tahu harus merespons seperti apa. Bagiku, itu adalah momen yang sangat spesial, tapi aku tahu aku harus melakukan tugasku dan bermain dengan baik."
Perjalanan di Eropa dimulai
Sejak pertemuan yang menjadi sorotan itu, Vargas telah meninggalkan Major League Soccer untuk menguji kemampuannya di level tertinggi setelah bergabung dengan Atlético Madrid awal tahun ini. Kepindahan pemain muda ini ke Metropolitano terjadi setelah lima musim yang sukses di Seattle, di mana ia meraih dua trofi dan membuktikan dirinya sebagai talenta muda yang menjanjikan. Kini ia dihadapkan pada tugas berat untuk menembus lini tengah yang disiplin di bawah asuhan Diego Simeone, sebuah lingkungan di mana kedewasaan dan pengalamannya yang baru diperoleh saat menghadapi lawan-lawan elit akan menjadi kunci.