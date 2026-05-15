Vargas menjelaskan bahwa reaksinya terhadap kemarahan Messi lebih disebabkan oleh sifat situasi yang tak masuk akal daripada niat jahat. Ia menambahkan: "Saya pikir jika itu orang lain, mungkin saya akan terpancing, tapi karena ini Messi, saya tertawa karena yang sebenarnya terlintas di pikiran saya adalah: 'Kamu Messi, kamu yang terbaik sepanjang masa di dunia, kamu kesal karena saya?' ... Itu membuat saya tertawa, jujur saja.

"Dan saya berusaha tidak terpancing, tapi bagi saya itu bukan momen di mana saya akan bertengkar dengannya. Reaksi saya selalu, 'Kenapa kamu terpancing oleh saya? Kenapa saya? Kamu bisa melakukan apa saja di lapangan. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu.' Jadi, itulah mengapa saya tertawa, dan mungkin dia memandangnya dengan cara yang berbeda.

"Mungkin dia pikir aku mengejeknya karena tertawa, tapi bukan itu masalahnya. Sebenarnya, itu adalah momen di mana aku tidak tahu harus merespons seperti apa. Bagiku, itu adalah momen yang sangat spesial, tapi aku tahu aku harus melakukan tugasku dan bermain dengan baik."