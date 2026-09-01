Frankfurt hanya membuka pintu untuk penjualan demi meredakan tekanan finansial jangka pendek. Klub Jerman itu siap menanggung kerugian €4 juta dari €21 juta yang mereka bayarkan kepada SC Freiburg tahun lalu, tetapi kesepakatan itu pada akhirnya gagal terwujud. Pelatih Adi Hutter sejak awal selalu ingin mempertahankan winger itu di skuadnya musim ini.