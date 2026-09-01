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imago-sport-1080946288.jpgJan Huebner
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Ritsu Doan bikin putar balik transfer yang mengejutkan! Bintang Jepang itu menolak kepindahan bernilai jutaan ke Al-Ittihad untuk bertahan di Eintracht Frankfurt

Transfers
R. Doan
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Al Ittihad
Saudi Pro League

Winger Eintracht Frankfurt, Ritsu Doan, secara dramatis membatalkan transfer senilai €17 juta ke klub Saudi Pro League, Al-Ittihad. Pemain internasional Jepang berusia 28 tahun itu menolak persyaratan pribadi pada tahap akhir dan telah kembali ke Jerman, memilih melanjutkan kariernya di Bundesliga.

  • Doan hentikan kepindahan ke Arab Saudi

    Doan telah menolak kepindahan ke Al-Ittihad karena alasan pribadi, menurut Frankfurter Allgemeine Zeitung. Winger itu membatalkan transfer tersebut hanya beberapa jam setelah Kickermelaporkan bahwa kedua klub telah menyepakati biaya €17 juta. Pemain internasional Jepang berusia 28 tahun itu kini kembali ke Frankfurt alih-alih menuntaskan kepindahan tersebut.

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  • imago-sport-1080945748.jpgJan Huebner

    Motif finansial memicu negosiasi

    Frankfurt hanya membuka pintu untuk penjualan demi meredakan tekanan finansial jangka pendek. Klub Jerman itu siap menanggung kerugian €4 juta dari €21 juta yang mereka bayarkan kepada SC Freiburg tahun lalu, tetapi kesepakatan itu pada akhirnya gagal terwujud. Pelatih Adi Hutter sejak awal selalu ingin mempertahankan winger itu di skuadnya musim ini.

  • Winger bidik kebangkitan Jerman

    Doan masih terikat kontrak hingga Juni 2030 dan bertekad untuk menemukan kembali performa terbaiknya di Jerman. Musim 2025-26 terbukti menantang karena ia kesulitan mengulang catatannya bersama Freiburg, meski membukukan lima gol dan lima assist dalam 31 penampilan di Bundesliga. Keputusannya untuk bertahan menjaga kedalaman lini serang Frankfurt tanpa perlu mencari pengganti pada saat-saat akhir.

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  • imago-sport-1080924274.jpgJan Huebner

    Kembalinya Bundesliga di depan mata

    Setelah absen dalam hasil imbang 3-3 Frankfurt di markas Union Berlin pada pekan pembuka, pemain sayap itu kembali masuk dalam persaingan. Tim asuhan Hutter kini mengalihkan fokus ke duel kandang hari Minggu melawan Augsburg. Ketersediaan pemain tersebut memberi sang manajer tambahan kekuatan instan di lini serang menjelang laga itu.

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