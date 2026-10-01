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Grafica Carlos Augusto Inter 2025 26 desktopCalciomercato
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Riso: "Frattesi di Milan sudah kehabisan energi dan sedih. Saya sangat marah dengan Inter soal Carlos Augusto"

Transfers
Inter
C. Augusto
D. Frattesi

Beppe Riso, salah satu agen Italia yang paling dikenal, menjadi tamu pada akhir Agustus di 'Colpi da Maestro', format YouTube milik Marco Nosotti. Di antara topik yang dibahas, masa depan Frattesi: "Kepindahan ke Lazio berawal dari fakta bahwa karena jarang bermain dia tidak bisa lagi bertahan di Inter. Dia adalah anak muda dengan hati yang luar biasa dan gairah yang sangat besar. Saya tidak melihatnya bahagia, saya melihatnya sedih dan kehilangan semangat. Beberapa bursa transfer sebelumnya kami sempat mencoba melakukan sesuatu, tetapi Inter tidak ingin melepaskannya. Tahun ini dia tiba di Lazio, dia bisa pergi ke klub lain tetapi dia memilih seperti ini, dia perlu merasa kembali menjadi protagonis. Saya menganggap Lotito seorang jenius, tetapi bekerja dengannya tidak pernah mudah, sangat rumit. Semua orang berbicara tentang sisi ekonomi, tetapi untuk melihat pemain yang saya wakili dengan senyum itu, saya akan membayarnya dari kantong saya sendiri".


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  • Carlos Augusto dan hubungannya dengan Inter

    Setelah perbincangan itu, Riso diminta mengurutkan gebrakan transfernya dari posisi pertama hingga kesepuluh dan ketika nama Carlos Augusto disebut, sambil tersenyum, ia menjawab begini: "Saya menaruhnya di posisi kesepuluh karena saya ke****** dengan Inter. Tapi mereka sudah tahu".

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