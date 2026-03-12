Risiko keamanan? Trump menyarankan Iran untuk tidak ikut serta dalam Piala Dunia

Pertukaran pendapat antara Trump dan Infantino, yang memberikan penghargaan FIFA Peace Award yang pertama kali diberikan kepada Presiden AS di sela-sela pengundian Piala Dunia pada bulan Desember, terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Ketegangan ini semakin berdampak pada olahraga internasional. Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali dan Presiden Asosiasi Mehdi Taj baru-baru ini telah mengisyaratkan untuk tidak ikut serta dalam Piala Dunia.