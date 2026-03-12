Presiden AS Donald Trump menyarankan Iran untuk tidak ikut serta dalam Piala Dunia. "Tim nasional sepak bola Iran dipersilakan untuk ikut serta dalam Piala Dunia, tetapi saya benar-benar tidak menganggap tepat bagi mereka untuk berada di sana, mengingat keselamatan dan nyawa mereka sendiri," tulis Trump pada hari Kamis di jejaring sosial Truth Social.
Risiko keamanan? Trump menyarankan Iran untuk tidak ikut serta dalam Piala Dunia
Beberapa hari sebelumnya, menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, Trump telah menjamin bahwa Iran dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli) meskipun perang di Timur Tengah masih berlanjut. Trump menekankan kepada Infantino bahwa Iran "dipersilakan" untuk berpartisipasi.
Iran sudah mengisyaratkan kemungkinan untuk tidak ikut serta dalam Piala Dunia
Pertukaran pendapat antara Trump dan Infantino, yang memberikan penghargaan FIFA Peace Award yang pertama kali diberikan kepada Presiden AS di sela-sela pengundian Piala Dunia pada bulan Desember, terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Ketegangan ini semakin berdampak pada olahraga internasional. Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali dan Presiden Asosiasi Mehdi Taj baru-baru ini telah mengisyaratkan untuk tidak ikut serta dalam Piala Dunia.