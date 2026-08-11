Hansi Flick pernah menghadirkan solusi taktis yang menarik selama petualangannya bersama Barcelona, ketika ia memberikan peran yang lebih bebas kepada Raphinha di sisi kiri, sebuah perubahan yang membantu membuka ruang bagi Lamine Yamal untuk bersinar di sisi kanan.

Kini muncul pertanyaan: apakah pelatih asal Jerman itu akan mengambil langkah baru yang lebih berani, dengan memindahkan Raphinha ke posisi penyerang palsu dan memanfaatkan kemampuan ofensifnya di depan gawang, di samping keunggulannya yang penting dalam menekan para bek?

Raphinha memiliki modal yang dapat membantunya menjalankan peran ini, sebab ia adalah pemain dengan pergerakan yang terus-menerus dan kemampuan menekan, serta memiliki ketajaman yang jelas di depan gawang, hal yang mungkin memungkinkan Flick menggunakannya sebagai penyerang bergerak alih-alih mengandalkan penyerang tradisional di dalam kotak penalti.

Logika skenario ini semakin kuat dengan bergabungnya Anthony Gordon ke Barcelona untuk bermain di posisi sayap kiri, hal yang memberi Flick opsi baru di sisi yang selama ini diisi oleh Raphinha.

Dengan demikian, memindahkan Raphinha ke area tengah tidak serta-merta berarti tim kehilangan elemen penting di sayap kiri, terutama jika Gordon membuktikan kemampuannya untuk mengisi posisi tersebut dan memberikan sistem serangan kecepatan serta daya tembus yang dibutuhkan.

Nama Karim Adeyemi juga muncul sebagai opsi lain yang dapat masuk dalam perhitungan Flick pada skenario ini, terutama karena pemain yang datang dari Borussia Dortmund itu mampu bermain sebagai penyerang palsu, di samping kemampuannya mengisi posisi sayap kiri dan kanan.

Namun, masalah bagi Adeyemi terletak pada persaingan untuk posisi sayap, sebab akan sulit baginya untuk mengamankan tempat inti secara berkelanjutan jika ia diklasifikasikan sebagai pemain sayap. Oleh karena itu, menggunakannya di posisi penyerang palsu menjadi pilihan yang logis yang dapat memberinya peluang lebih besar untuk masuk dalam perhitungan susunan pemain inti.

Solusi ini bisa saja berubah dari sekadar percobaan sementara menjadi pilihan nyata jika Barcelona gagal mendatangkan penyerang murni, terutama karena Flick sebelumnya telah membuktikan kemampuannya dalam menempatkan kembali para pemain sesuai kebutuhan sistemnya, dan tidak harus sesuai dengan posisi asli mereka.

Dan tidak dapat dikesampingkan pula pendatang baru Anthony Gordon dari opsi penyerang palsu, apalagi ia sebelumnya pernah memainkan peran yang sama bersama Newcastle di Liga Primer Inggris.