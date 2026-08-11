Di tengah semua kerumitan ini, nama penyerang Mesir Hamza Abdelkarim mencuat sebagai salah satu pihak yang berpotensi diuntungkan dari krisis Barcelona di posisi ujung tombak, setelah pemain tersebut bergabung dengan tim utama selama masa persiapan, dan Hans Flick masih bertahan dengan keputusan mempertahankannya bersama skuad beberapa hari sebelum mengarungi turnamen Joan Gamper.
Keputusan Flick datang setelah penampilan gemilang Hamza Abdelkarim sepanjang pertandingan uji coba, sehingga memberikan pemain Mesir itu peluang nyata untuk melanjutkan kerja sama dengan tim utama, di saat Barcelona sedang mencari solusi bagi krisis penyerang murni.
Bagi Hamza, krisis yang dialami Barcelona bisa berubah menjadi kesempatan luar biasa, setelah ia mendapati dirinya masuk dalam perhitungan pelatih asal Jerman itu pada waktu yang tidak terduga, dan dengan semakin dekatnya awal musim, pemain Mesir tersebut bisa menjadi salah satu taruhan baru Flick.
Tentu saja sulit membayangkan Hamza Abdelkarim memulai musim sebagai penyerang utama Barcelona, mengingat besarnya tanggung jawab yang dituntut posisi ini di dalam tim yang bersaing di semua kompetisi, tetapi kemungkinan kemunculannya sebagai opsi di bangku cadangan tampak sangat terbuka.
Flick mungkin akan mengandalkan Hamza dalam pertandingan-pertandingan rumit yang membuat Barcelona membutuhkan penyerang murni dengan kemampuan menangani bola-bola udara dan memanfaatkan umpan silang, sebuah poin yang bisa memberikan pemain Mesir itu keunggulan khusus mengingat tidak adanya pemain lain di dalam pasukan Flick yang memiliki kemampuan serupa dalam aspek ini.
Di sinilah ketiadaan solusi instan di bursa transfer bisa berubah dari krisis bagi Barcelona menjadi peluang bagi Hamza Abdelkarim.
Semakin rumit transfer Álvarez, dan semakin jauh klub dari mendatangkan penyerang murni baru, semakin besar kemungkinan Flick terpaksa memanfaatkan elemen yang sudah ada di dalam tim.
Ini tidak berarti Barcelona memutuskan untuk mengandalkan Hamza sebagai penyerang utama, atau bahwa pemain tersebut telah menjadi solusi akhir bagi masalah tim, tetapi keberlanjutan pelatih asal Jerman itu dalam memberinya kepercayaan selama masa persiapan menegaskan bahwa pintu belum tertutup baginya.
Selain itu, karakter pertandingan yang mungkin membuat Barcelona membutuhkan penyerang murni yang mampu menangani bola-bola silang memberi Hamza peluang berbeda dibanding opsi-opsi lain yang tersedia. Sebab, di saat Raphinha atau Ademi bisa menjalankan peran penyerang palsu, penyerang Mesir itu dapat menawarkan solusi yang lebih konvensional di dalam kotak penalti.
Dengan demikian, Flick bisa mendapati dirinya menghadapi sistem serangan yang mengandalkan variasi alih-alih kehadiran ujung tombak tetap, dengan kemungkinan menggunakan Raphinha atau Ademi sebagai penyerang palsu di sebagian pertandingan, dan memanfaatkan Hamza Abdelkarim ketika laga menuntut kehadiran penyerang murni yang mampu memanfaatkan umpan silang dan duel udara.