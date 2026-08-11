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Risiko atau Kepercayaan? Flick Buka Peluang Kejutan untuk Menambal Absennya Lewandowski

Transfers
H. Flick
R. Lewandowski
J. Alvarez
F. Torres
Raphinha
H. Abdelkarim
K. Adeyemi
Barcelona
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
M. Rashford
LaLiga
Champions League
Jerman
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Bursa Transfer Membangkang, Barcelona Kesulitan

Barcelona menghadapi dilema di lini serang yang tidak biasa menjelang dimulainya musim baru, setelah posisi penyerang murni berubah menjadi salah satu tanda tanya terbesar di dalam tubuh tim Katalan, seiring dengan kepergian Robert Lewandowski dan tidak berlanjutnya Marcus Rashford, bersamaan dengan semakin dekatnya Ferran Torres meninggalkan klub untuk pindah ke Paris Saint-Germain.

Lewandowski telah meninggalkan Barcelona segera setelah kontraknya berakhir, sehingga tim kehilangan salah satu senjata serang paling menonjol dan paling menjamin gol, sementara klub tidak berhasil memperpanjang peminjaman Rashford atau mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk membeli kontraknya, yang membuat situasi semakin sulit sebelum musim dimulai.

Pukulan tidak berhenti sampai di situ, karena Ferran Torres, yang berperan sebagai pengganti Lewandowski pada musim-musim terakhir, bersikeras untuk meninggalkan Barcelona dan menjalani petualangan baru bersama Paris Saint-Germain, di tengah kemajuan negosiasi antara kedua klub dan transfer yang telah mencapai meter-meter terakhir.

  • barcelona(C)Getty Images

    Awal yang penuh risiko

    Barcelona kini terancam memulai musim baru tanpa penyerang murni bertipe yang biasa mereka andalkan dalam beberapa tahun terakhir, sebuah skenario yang menempatkan sang pelatih Hans Flick di hadapan ujian taktis yang sangat sulit, terlebih karena kesuksesannya di masa lalu bersama Bayern Munich dan Barcelona sangat terkait dengan keberadaan mesin gol yang mampu mengubah keunggulan dan dominasi tim menjadi gol.

    Lewandowski merupakan salah satu kunci terpenting kesuksesan Flick bersama Bayern Munich, sebelum hal itu terulang di Barcelona, ketika sang pelatih asal Jerman itu memiliki seorang penyerang yang mampu memanfaatkan setengah peluang, menuntaskan serangan, dan memberikan tim bobot yang terus-menerus di dalam kotak penalti.

    Dari sinilah datang bahaya situasi saat ini, sebab Barcelona tidak sekadar menghadapi kekurangan jumlah di posisi penyerang murni, melainkan bisa saja kehilangan senjata yang selama ini memberikan bentuk akhir bagi sistem serangan Flick.

    Oleh karena itu, memulai musim tanpa penyerang mematikan yang mampu mencetak gol secara teratur tampak sebagai risiko yang nyata, sekalipun sang pelatih asal Jerman itu memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi-solusi taktis yang berbeda.

    • Iklan
  • Julian AlvarezGetty Images

    Mercato yang rumit

    Barcelona mempertaruhkan hampir seluruh kartunya pada perekrutan Julian Alvarez, sebagai solusi ideal untuk menutupi kekosongan yang menanti di posisi penyerang murni. Namun, jalan menuju kesepakatan ini tampak sangat rumit sejak awal, mengingat tidak adanya keinginan dari Atletico Madrid untuk bernegosiasi dengan Barcelona sama sekali terkait penjualan sang pemain.

    Meski Alvarez bersikeras untuk pindah ke Spotify Camp Nou, keinginan pemain semata tampaknya tidak cukup untuk membuka pintu kesepakatan, terlebih Atletico Madrid tidak berencana melepaskan begitu saja salah satu elemen serang terpentingnya.

    Situasi menjadi semakin rumit akibat Real Madrid, yang masuk dalam perburuan kesepakatan ini pada awal musim panas dan mengirim tawaran senilai 150 juta euro untuk mendatangkan Alvarez. Hal itu menaikkan ekspektasi finansial terkait sang pemain dan membuat Atletico semakin bertahan untuk mendapatkan jumlah yang besar sebagai imbalan atas persetujuan kepergiannya.

    Bagi Barcelona, persamaan angka 150 juta euro tampak nyaris mustahil, sebab sangat sulit membayangkan manajemen Katalan menyetujui pembayaran angka tersebut untuk merampungkan satu kesepakatan, terutama di tengah kerumitan finansial yang dihadapi klub dan kebutuhannya untuk menangani urusan perekrutan dengan hati-hati.

    Dengan demikian, Barcelona mendapati dirinya berada di hadapan persamaan yang sulit: pemain ingin pindah, tetapi klubnya tidak ingin bernegosiasi, dan harga potensialnya melampaui kemampuan yang tampak tersedia bagi manajemen Katalan. Di antara pihak-pihak ini, posisi penyerang murni masih tanpa solusi yang jelas hingga saat ini.

    Tidak tampak bahwa Deco, direktur olahraga Barcelona, memiliki alternatif yang jelas dan langsung jika kesepakatan Alvarez gagal. Memang benar surat kabar mengaitkan klub Katalan itu dengan perekrutan Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan, tetapi kabar ini tampak lebih dekat ke rumor ketimbang sebuah proyek kesepakatan yang nyata, terlebih sang pemain dianggap sebagai salah satu elemen yang tak tersentuh di dalam klub Italia tersebut.

    Seiring menyusutnya pilihan, Flick mungkin terpaksa harus menempuh solusi yang tidak lazim, alih-alih menunggu kedatangan penyerang murni baru sebelum awal musim.

  • imago-sport-1080801803.jpgIPA Sport

    Siapa yang Cocok Memerankan Striker Palsu?

    Hansi Flick pernah menghadirkan solusi taktis yang menarik selama petualangannya bersama Barcelona, ketika ia memberikan peran yang lebih bebas kepada Raphinha di sisi kiri, sebuah perubahan yang membantu membuka ruang bagi Lamine Yamal untuk bersinar di sisi kanan.

    Kini muncul pertanyaan: apakah pelatih asal Jerman itu akan mengambil langkah baru yang lebih berani, dengan memindahkan Raphinha ke posisi penyerang palsu dan memanfaatkan kemampuan ofensifnya di depan gawang, di samping keunggulannya yang penting dalam menekan para bek?

    Raphinha memiliki modal yang dapat membantunya menjalankan peran ini, sebab ia adalah pemain dengan pergerakan yang terus-menerus dan kemampuan menekan, serta memiliki ketajaman yang jelas di depan gawang, hal yang mungkin memungkinkan Flick menggunakannya sebagai penyerang bergerak alih-alih mengandalkan penyerang tradisional di dalam kotak penalti.

    Logika skenario ini semakin kuat dengan bergabungnya Anthony Gordon ke Barcelona untuk bermain di posisi sayap kiri, hal yang memberi Flick opsi baru di sisi yang selama ini diisi oleh Raphinha.

    Dengan demikian, memindahkan Raphinha ke area tengah tidak serta-merta berarti tim kehilangan elemen penting di sayap kiri, terutama jika Gordon membuktikan kemampuannya untuk mengisi posisi tersebut dan memberikan sistem serangan kecepatan serta daya tembus yang dibutuhkan.

    Nama Karim Adeyemi juga muncul sebagai opsi lain yang dapat masuk dalam perhitungan Flick pada skenario ini, terutama karena pemain yang datang dari Borussia Dortmund itu mampu bermain sebagai penyerang palsu, di samping kemampuannya mengisi posisi sayap kiri dan kanan.

    Namun, masalah bagi Adeyemi terletak pada persaingan untuk posisi sayap, sebab akan sulit baginya untuk mengamankan tempat inti secara berkelanjutan jika ia diklasifikasikan sebagai pemain sayap. Oleh karena itu, menggunakannya di posisi penyerang palsu menjadi pilihan yang logis yang dapat memberinya peluang lebih besar untuk masuk dalam perhitungan susunan pemain inti.

    Solusi ini bisa saja berubah dari sekadar percobaan sementara menjadi pilihan nyata jika Barcelona gagal mendatangkan penyerang murni, terutama karena Flick sebelumnya telah membuktikan kemampuannya dalam menempatkan kembali para pemain sesuai kebutuhan sistemnya, dan tidak harus sesuai dengan posisi asli mereka.
    Dan tidak dapat dikesampingkan pula pendatang baru Anthony Gordon dari opsi penyerang palsu, apalagi ia sebelumnya pernah memainkan peran yang sama bersama Newcastle di Liga Primer Inggris.

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  • imago-sport-1080799571.jpgGribaudi/ImagePhoto

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    Di tengah semua kerumitan ini, nama penyerang Mesir Hamza Abdelkarim mencuat sebagai salah satu pihak yang berpotensi diuntungkan dari krisis Barcelona di posisi ujung tombak, setelah pemain tersebut bergabung dengan tim utama selama masa persiapan, dan Hans Flick masih bertahan dengan keputusan mempertahankannya bersama skuad beberapa hari sebelum mengarungi turnamen Joan Gamper.

    Keputusan Flick datang setelah penampilan gemilang Hamza Abdelkarim sepanjang pertandingan uji coba, sehingga memberikan pemain Mesir itu peluang nyata untuk melanjutkan kerja sama dengan tim utama, di saat Barcelona sedang mencari solusi bagi krisis penyerang murni.

    Bagi Hamza, krisis yang dialami Barcelona bisa berubah menjadi kesempatan luar biasa, setelah ia mendapati dirinya masuk dalam perhitungan pelatih asal Jerman itu pada waktu yang tidak terduga, dan dengan semakin dekatnya awal musim, pemain Mesir tersebut bisa menjadi salah satu taruhan baru Flick.

    Tentu saja sulit membayangkan Hamza Abdelkarim memulai musim sebagai penyerang utama Barcelona, mengingat besarnya tanggung jawab yang dituntut posisi ini di dalam tim yang bersaing di semua kompetisi, tetapi kemungkinan kemunculannya sebagai opsi di bangku cadangan tampak sangat terbuka.

    Flick mungkin akan mengandalkan Hamza dalam pertandingan-pertandingan rumit yang membuat Barcelona membutuhkan penyerang murni dengan kemampuan menangani bola-bola udara dan memanfaatkan umpan silang, sebuah poin yang bisa memberikan pemain Mesir itu keunggulan khusus mengingat tidak adanya pemain lain di dalam pasukan Flick yang memiliki kemampuan serupa dalam aspek ini.

    Di sinilah ketiadaan solusi instan di bursa transfer bisa berubah dari krisis bagi Barcelona menjadi peluang bagi Hamza Abdelkarim.

    Semakin rumit transfer Álvarez, dan semakin jauh klub dari mendatangkan penyerang murni baru, semakin besar kemungkinan Flick terpaksa memanfaatkan elemen yang sudah ada di dalam tim.

    Ini tidak berarti Barcelona memutuskan untuk mengandalkan Hamza sebagai penyerang utama, atau bahwa pemain tersebut telah menjadi solusi akhir bagi masalah tim, tetapi keberlanjutan pelatih asal Jerman itu dalam memberinya kepercayaan selama masa persiapan menegaskan bahwa pintu belum tertutup baginya.

    Selain itu, karakter pertandingan yang mungkin membuat Barcelona membutuhkan penyerang murni yang mampu menangani bola-bola silang memberi Hamza peluang berbeda dibanding opsi-opsi lain yang tersedia. Sebab, di saat Raphinha atau Ademi bisa menjalankan peran penyerang palsu, penyerang Mesir itu dapat menawarkan solusi yang lebih konvensional di dalam kotak penalti.

    Dengan demikian, Flick bisa mendapati dirinya menghadapi sistem serangan yang mengandalkan variasi alih-alih kehadiran ujung tombak tetap, dengan kemungkinan menggunakan Raphinha atau Ademi sebagai penyerang palsu di sebagian pertandingan, dan memanfaatkan Hamza Abdelkarim ketika laga menuntut kehadiran penyerang murni yang mampu memanfaatkan umpan silang dan duel udara.

  • flickGetty Images

    Bisakah Barcelona bertahan dengan taruhan ini sepanjang musim?

    Solusi taktis mungkin berhasil di beberapa pertandingan, dan kemunculan Hamza Abdelkarim mungkin memberikan tambahan mengejutkan bagi tim, tetapi bergantung pada sekumpulan solusi alternatif tidak dengan mudah menggantikan kehadiran penyerang sekelas Lewandowski, terutama karena sistem Flick sendiri secara historis terbukti sangat diuntungkan oleh kehadiran mesin gol di lini depan.

    Oleh karena itu, Barcelona berdiri di hadapan dua pilihan yang bertentangan: entah terus menekan di bursa transfer mencari penyerang murni yang mampu memimpin lini depan, atau memercayai solusi taktis Flick dan memberikan kesempatan kepada elemen-elemen yang ada untuk mengisi kekosongan.

    Di tengah sulitnya kesepakatan Alvarez dan absennya pengganti yang jelas hingga kini, Barcelona mungkin tidak punya pilihan selain menjalani petualangan baru, di mana Raphinha, Ademi, dan Hamza Abdelkarim menjadi bagian dari solusi kolektif untuk masalah di posisi yang selama bertahun-tahun identik dengan nama Lewandowski.

    Skenario ini mungkin merupakan risiko besar, tetapi sebaliknya bisa berubah menjadi bukti baru atas kemampuan Flick menciptakan solusi dari dalam timnya. Di antara dua kemungkinan itu, awal musim tetap menjadi ujian sebenarnya bagi sejauh mana kemampuan Barcelona menggantikan mesin gol yang biasa dijadikan pelatih Jerman itu sebagai fondasi keberhasilannya.