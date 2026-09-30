Pemain 18 tahun itu masuk pada menit ke-71 dalam kemenangan 2-0 pada Selasa di Praha, menggantikan bintang Arsenal Bukayo Saka di sisi kanan serangan. Ngumoha tampil hidup dalam penampilan singkatnya untuk membantu Inggris mengamankan hasil krusial di laga tandang.

Kehadirannya itu datang hanya beberapa hari setelah akhir pekan yang membuat frustrasi bagi pemain muda tersebut. Ia sama sekali tidak masuk dalam skuad pertandingan saat kekalahan tipis 3-2 dari Spanyol di Wembley pada Sabtu, sehingga kembalinya dia ke lapangan dengan cepat di Ceko menjadi semakin signifikan.



