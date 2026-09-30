Branislav Racko
Diterjemahkan oleh
Rio Ngumoha ukir sejarah untuk Inggris! Bintang muda Liverpool bergabung dengan Jude Bellingham dan Wayne Rooney dalam klub elite Inggris saat menang atas Ceko
Malam bersejarah di Praha untuk Ngumoha
Pemain 18 tahun itu masuk pada menit ke-71 dalam kemenangan 2-0 pada Selasa di Praha, menggantikan bintang Arsenal Bukayo Saka di sisi kanan serangan. Ngumoha tampil hidup dalam penampilan singkatnya untuk membantu Inggris mengamankan hasil krusial di laga tandang.
Kehadirannya itu datang hanya beberapa hari setelah akhir pekan yang membuat frustrasi bagi pemain muda tersebut. Ia sama sekali tidak masuk dalam skuad pertandingan saat kekalahan tipis 3-2 dari Spanyol di Wembley pada Sabtu, sehingga kembalinya dia ke lapangan dengan cepat di Ceko menjadi semakin signifikan.
- AFP
Menanti titik balik
Penyerang Liverpool itu terpaksa harus bersabar untuk menantikan caps senior keduanya. Setelah melakoni debut untuk Inggris pada usia 17 tahun dalam laga pemanasan Piala Dunia pada Juni melawan Selandia Baru, ia kemudian dicoret dari skuad utama turnamen tersebut.
Terlepas dari kekecewaan pada musim panas itu, perkembangan pesatnya di level klub membuatnya tetap masuk dalam radar tim nasional. Ngumoha menikmati awal yang gemilang pada musim domestik 2026-27, dengan mencatatkan lima penampilan dalam tujuh laga kompetitif pertama Liverpool.
Mengikuti jejak Rooney dan Bellingham
Dengan turun ke lapangan pada usia tepat 18 tahun 31 hari, sensasi Liverpool itu memastikan tempatnya dalam buku sejarah. Ia resmi menjadi pemain termuda ketiga yang pernah tampil dalam laga kompetitif untuk tim nasional putra Inggris.
Ia bergabung dengan kelompok yang sangat elite yang berisi dua talenta paling termasyhur di negara itu. Wayne Rooney tetap menjadi yang termuda yang mencapai pencapaian tersebut, saat menjalani debut kompetitifnya sebagai pemain pengganti pada akhir laga dalam kemenangan 3-0 atas Liechtenstein di kualifikasi Kejuaraan Eropa pada Februari 2003, pada usia 17 tahun 156 hari.
Jude Bellingham menempati posisi kedua dalam daftar bersejarah itu. Superstar lini tengah tersebut berusia 17 tahun 269 hari ketika masuk sebagai pemain pengganti saat jeda dalam kemenangan telak 5-0 atas San Marino di kualifikasi Piala Dunia pada Maret 2023.
- AFP
Ujian besar menanti
Ngumoha akan berusaha menambah jumlah penampilannya yang terus bertambah selama sisa jeda internasional ini. Inggris akan menghadapi laga tandang yang menantang melawan Kroasia sebelum menjamu Ceko pada laga Nations League berikutnya.
Setelah tugas internasional berakhir, remaja itu akan kembali ke Merseyside untuk bentrokan domestik yang sangat besar. Liverpool dijadwalkan menjamu Manchester City dalam laga besar Premier League yang sangat dinanti pada 11 Oktober, dan keterlibatan terbaru Ngumoha menunjukkan bahwa ia akan menjadi kandidat kuat untuk masuk skuad pada hari pertandingan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami