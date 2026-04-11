"Rio Ngumoha sungguh luar biasa!" - Andy Robertson mengatakan bahwa pemain muda Liverpool itu tepat tidak mendengarkannya, karena sang bek sayap melihat "masa depan cerah" menanti sang pemain sayap

Saat berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir dibunyikan, Robertson mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sedang mencoba mengarahkan serangan sebelum Ngumoha mengambil inisiatif sendiri. Pemain internasional Skotlandia itu mengakui bahwa keputusan sang remaja untuk mengabaikan pergerakannya adalah keputusan yang tepat, yang berujung pada gol pembuka pertandingan.

“Dia luar biasa. Ini menunjukkan bahwa terkadang Anda tidak perlu mendengarkan pemain berpengalaman. Saya berteriak kepadanya untuk memberitahu bahwa saya akan melakukan overlap. Lalu dia langsung masuk ke dalam, itu penyelesaian yang hebat, penampilan yang luar biasa darinya. Dia terus belajar dan mendengarkan, dia anak yang sangat baik. Dia dan Trey [Nyoni] menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan mereka mendengarkan semua rekan setim. Anda bisa melihat mereka terus berkembang. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya, tapi saat ini pun sudah cukup bagus,” kata Robertson.