"Rio Ngumoha sungguh luar biasa!" - Andy Robertson mengatakan bahwa pemain muda Liverpool itu tepat tidak mendengarkannya, karena sang bek sayap melihat "masa depan cerah" menanti sang pemain sayap
Ngumoha menjadi sorotan utama di Anfield
Generasi muda Liverpool terus menjadi sorotan, dan Ngumoha adalah nama terbaru yang menjadi perbincangan setelah penampilannya yang gemilang dalam kemenangan 2-0 atas Fulham. Dalam penampilan starter keduanya di Liga Premier, pemain sayap berusia 17 tahun ini menunjukkan dengan jelas mengapa perkembangan kariernya begitu dinantikan, dengan memecah kebuntuan melalui aksi individu yang brilian pada menit ke-36.
Gol tersebut merupakan penyelesaian khas seorang pemain sayap, di mana Ngumoha bergerak ke dalam dan melepaskan tendangan melengkung yang akurat ke sudut jauh, membantu The Reds kembali ke jalur kemenangan setelah rentetan hasil yang sulit, dan hal itu membuat para pemain senior di skuad kagum dengan ketenangan sang pemain muda.
Saran Robertson diabaikan demi kebaikan
Saat berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir dibunyikan, Robertson mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sedang mencoba mengarahkan serangan sebelum Ngumoha mengambil inisiatif sendiri. Pemain internasional Skotlandia itu mengakui bahwa keputusan sang remaja untuk mengabaikan pergerakannya adalah keputusan yang tepat, yang berujung pada gol pembuka pertandingan.
“Dia luar biasa. Ini menunjukkan bahwa terkadang Anda tidak perlu mendengarkan pemain berpengalaman. Saya berteriak kepadanya untuk memberitahu bahwa saya akan melakukan overlap. Lalu dia langsung masuk ke dalam, itu penyelesaian yang hebat, penampilan yang luar biasa darinya. Dia terus belajar dan mendengarkan, dia anak yang sangat baik. Dia dan Trey [Nyoni] menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan mereka mendengarkan semua rekan setim. Anda bisa melihat mereka terus berkembang. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya, tapi saat ini pun sudah cukup bagus,” kata Robertson.
Akhir dari sebuah era bagi seorang legenda Liverpool
Pertandingan tersebut juga terasa sangat mengharukan bagi Robertson, yang baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia akan mengakhiri kariernya di Anfield pada akhir musim ini. Setelah sembilan tahun penuh prestasi di Merseyside, wakil kapten ini bertekad untuk menikmati setiap detik yang tersisa dalam seragam merah, terutama saat ia menyaksikan era baru mulai terbentuk di bawah sorotan lampu Anfield.
Merenungkan ikatan emosionalnya dengan klub, Robertson berkata: "Saya tahu lagu saya akan dinyanyikan beberapa kali. Klub ini berarti segalanya bagi saya. Itu fakta. Saya sudah di sini selama sembilan tahun. Dulu saya masih anak-anak. Kini saya telah menjadi pria di sini. Klub ini telah membentuk saya menjadi siapa saya sekarang, saya berhutang banyak kepada mereka. Saya hanya akan berusaha menikmati dan menghargai setiap menit yang saya habiskan di klub sepak bola ini. Ketika saya mendapat kesempatan bermain, saya hanya berusaha menikmatinya."
Masa depan cerah bagi tim muda The Reds
Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, juga turut memuji Ngumoha setelah penampilan gemilang sang pemain muda. Pemain asal Belanda itu menyoroti pentingnya kontribusi sang remaja dan menekankan perlunya ia tetap fokus pada perkembangannya.
Berbicara setelah pertandingan, Van Dijk menyatakan: "Semoga [dia memiliki masa depan yang cerah], itu tergantung padanya dan orang-orang di sekitarnya. Pertandingan yang bagus darinya. Gol yang penting dan sekarang saatnya menuju pertandingan berikutnya. Mencetak gol pertama itu penting. Kami bermain melawan Fulham yang sudah lama tidak bertanding, jadi mereka bisa saja melakukan apa saja hari ini. Kami harus siap dan sabar. Babak pertama bagus, babak kedua sedikit kelelahan mulai terasa tapi itu wajar. Bisa menjaga gawang tetap bersih dan melihat kerja kerasnya, saya puas dengan itu. Ini hanya sebuah kemenangan, kami harus terus maju."