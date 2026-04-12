Rio Ngumoha memiliki 'kualitas istimewa' yang langka, sementara Arne Slot memuji gol remaja Liverpool itu yang mirip gaya Mohamed Salah

Pertandingan melawan Fulham berjalan seperti biasa, di mana Liverpool kesulitan mempertahankan kendali, namun aksi gemilang Ngumoha mengubah jalannya pertandingan sore itu. Slot mengakui bahwa kualitas individu pemain berusia 17 tahun itu menjadi kunci kemenangan, yang mencegah Fulham memanfaatkan periode dominasi mereka sebelum akhirnya Salah mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0.

"Itu sesuatu yang berbeda dari yang biasanya kita lihat dari tim kita," kata Slot. "Saya pikir kami memulai dengan sangat baik, 20 hingga 25 menit pertama kami menciptakan peluang-peluang yang tidak terlalu besar, tapi kami memiliki beberapa momen bagus di sekitar kotak penalti mereka. Lalu memang ada lima hingga 10 menit di mana saya merasa, ‘Oke, Fulham kini mulai masuk ke dalam permainan’ dan kita semua tahu, karena kalian, saya selalu melihat wajah-wajah yang sama [di konferensi pers], kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya bagi kami: kami kebobolan. Hari ini, akhirnya, tepat pada saat itu Rio mencetak golnya dan itu menunjukkan betapa krusialnya gol dan betapa krusialnya momentum. Karena bagaimana jika kami, dalam pertandingan yang sama hari ini, kebobolan dalam 10 menit itu? Pertandingan itu akan menjadi sangat berbeda."