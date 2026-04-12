Rio Ngumoha memiliki 'kualitas istimewa' yang langka, sementara Arne Slot memuji gol remaja Liverpool itu yang mirip gaya Mohamed Salah
Menyerahkan tongkat estafet - apakah Ngumoha adalah penerus Salah?
Ngumoha membuka skor dengan tendangan melengkung yang sangat akurat, mirip dengan gaya penyelesaian khas Salah. Setelah mencetak gol yang menakjubkan, pemain muda ini mendapat pujian tertinggi dari manajernya, yang menyoroti kesamaan antara tendangan sang remaja dan gaya penyelesaian khas sayap legendaris asal Mesir milik klub tersebut. Slot sangat mengagumi cara Ngumoha menampilkan diri di Anfield.
"Dia memiliki kualitas yang sangat istimewa, yang sudah jarang ditemui di sepak bola saat ini, yaitu mendominasi situasi satu lawan satu," kata Slot kepada para wartawan. "Itulah tepatnya yang dia lakukan saat mencetak golnya. Membebaskan bola dengan berputar-putar dan kemudian menendangnya masuk – seperti gaya penyelesaian Mo Salah, menurut saya!"
Membalikkan keadaan di Anfield
Pertandingan melawan Fulham berjalan seperti biasa, di mana Liverpool kesulitan mempertahankan kendali, namun aksi gemilang Ngumoha mengubah jalannya pertandingan sore itu. Slot mengakui bahwa kualitas individu pemain berusia 17 tahun itu menjadi kunci kemenangan, yang mencegah Fulham memanfaatkan periode dominasi mereka sebelum akhirnya Salah mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0.
"Itu sesuatu yang berbeda dari yang biasanya kita lihat dari tim kita," kata Slot. "Saya pikir kami memulai dengan sangat baik, 20 hingga 25 menit pertama kami menciptakan peluang-peluang yang tidak terlalu besar, tapi kami memiliki beberapa momen bagus di sekitar kotak penalti mereka. Lalu memang ada lima hingga 10 menit di mana saya merasa, ‘Oke, Fulham kini mulai masuk ke dalam permainan’ dan kita semua tahu, karena kalian, saya selalu melihat wajah-wajah yang sama [di konferensi pers], kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya bagi kami: kami kebobolan. Hari ini, akhirnya, tepat pada saat itu Rio mencetak golnya dan itu menunjukkan betapa krusialnya gol dan betapa krusialnya momentum. Karena bagaimana jika kami, dalam pertandingan yang sama hari ini, kebobolan dalam 10 menit itu? Pertandingan itu akan menjadi sangat berbeda."
Siap untuk panggung terbesar?
Menjelang pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan PSG yang akan digelar pada hari Selasa, pertanyaan yang ada di benak setiap penggemar Liverpool adalah apakah Ngumoha akan dimasukkan ke dalam susunan pemain inti.
"Sekarang pertanyaannya, tentu saja, adalah: apakah dia bisa melakukannya lagi dua hari kemudian? Itu pertanyaan lain. Tapi apakah dia mampu bermain dan tampil di level itu? Ya. Saya memainkannya karena saya melihatnya sebagai salah satu pemain yang kami miliki," lanjut Slot. "Ini bukan berarti dia kurang atau di awal musim dia adalah pemain muda yang sedang mencari pengalaman bersama tim utama. Tapi sekarang dia hanyalah seseorang yang bisa saya pilih untuk pertandingan apa pun. Jadi, termasuk yang pada hari Selasa. Tapi saya pikir secara umum, ini bukan soal hari Selasa, tapi secara umum mengharapkan seorang pemain berusia 17 tahun untuk bisa bermain tiga pertandingan dalam enam hari, Anda bisa mempertanyakan apakah itu realistis, terutama bagi mereka yang ada di Paris dan melihat intensitasnya."
Dampak dalam waktu dekat
Meskipun banyak pembicaraan seputar Ngumoha berfokus pada potensinya dalam jangka panjang, Slot yakin sang pemain sudah siap untuk langsung memberikan kontribusi yang signifikan. Pelatih asal Belanda itu menekankan bahwa peningkatan waktu bermainnya merupakan konsekuensi langsung dari "hasil akhir" yang kini ia tunjukkan di lapangan latihan dan selama penampilannya di Liga Premier melawan lawan-lawan tangguh.
"Ya, tapi bukan hanya masa depan yang jauh, tapi juga masa depan yang dekat. Saya rasa saya sudah mengatakan beberapa minggu, mungkin beberapa bulan lalu, satu atau dua bulan lalu, bahwa waktu bermainnya akan meningkat karena dia semakin kuat, semakin menunjukkan kemampuannya saat masuk lapangan, tapi juga dalam sesi latihan, bahwa itu bukan hanya trik yang bagus, tapi ada semakin banyak hasil akhir dari apa yang dia lakukan," tutup Slot.