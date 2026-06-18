AFP
Diterjemahkan oleh
Rio Ferdinand menyebut 'satu-satunya pemain Inggris yang benar-benar berkelas dunia' setelah kemenangan menakjubkan Inggris atas Kroasia di Piala Dunia
Ferdinand menyebut bintang utama Inggris yang tak tertandingi
Meskipun skuadnya dipenuhi oleh para pemenang Liga Premier dan finalis Liga Champions, Ferdinand yakin bahwa hanya kapten Harry Kane yang telah mencapai puncak kariernya. Dalam wawancara di saluran YouTube-nya, mantan bek timnas Inggris itu memberikan penilaian yang tajam terhadap para pemain yang saat ini berada di bawah asuhan Tuchel dalam upaya mereka meraih gelar Piala Dunia.
"Harry Kane adalah satu-satunya pemain kami yang benar-benar berkelas dunia saat ini," kata Ferdinand, pemenang Liga Premier enam kali dan mantan pemain internasional Inggris. "Ada pemain lain yang mendekati level itu, tetapi dia adalah satu-satunya pemain berkelas dunia di skuad ini. Jika Anda mencari pemain yang berada tepat di puncak dan berada di sana dengan nyaman? Dialah pemain itu bagi Inggris."
- Getty Images
Kane memimpin serangan dalam laga seru Grup L
Inggris mengawali kampanye Piala Dunia mereka dengan sangat menjanjikan, mengalahkan Kroasia 4-2 pada Rabu malam untuk memimpin Grup L. Kane berperan penting dalam kemenangan tersebut, mencetak dua gol di babak pertama yang membuatnya menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di putaran final Piala Dunia. Meskipun gol dari Marin Baturina dan Petar Musa membuat Kroasia tetap bersaing hingga jeda babak pertama, kualitas Inggris pada akhirnya berbicara.
Setelah tampil dominan di babak kedua, Inggris dengan mudah memastikan kemenangan perdana dalam kampanye Piala Dunia mereka berkat gol-gol dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Kemenangan pembuka ini menempatkan The Three Lions pada posisi yang kuat menjelang pertandingan grup berikutnya melawan Ghana dan Panama, saat mereka berupaya mengamankan tempat di babak gugur turnamen ini.
Lineker dan Shearer memberikan penghormatan kepada pemecah rekor
Ferdinand bukanlah satu-satunya mantan pemain timnas yang melontarkan pujian kepada striker Bayern Munich tersebut. Lineker, yang kini berbagi rekor pencetak gol terbanyak di Piala Dunia bersama Kane, memberikan penilaian yang sangat positif terhadap kontribusi pemain berusia 32 tahun itu bagi timnas. Lineker menggambarkan mantan pemain Tottenham itu sebagai penyerang terbaik yang pernah mengenakan seragam Inggris.
"Selamat bergabung di klub pencetak gol dua digit," kata Lineker dalam podcast The Rest is Football. "Ini luar biasa—maksud saya, mungkin dia butuh satu Piala Dunia lagi untuk mencapainya. Serius, Harry Kane, menurut saya, adalah penyerang Inggris terbaik yang pernah kita miliki. Saya benar-benar berpikir demikian sekarang. Saya sangat senang Kane menyamai rekor saya. Bagi saya, permainan serba bisa-nya lah yang membedakannya dari yang lain."
- Getty Images Sport
Perdebatan mengenai talenta-talenta unggulan Inggris
Alan Shearer sependapat dengan Lineker, sambil mencatat bahwa hasrat Kane untuk mencetak gol tetap tak surut meski ia menghadapi persaingan dari para pemain terbaik dunia. "Harry Kane telah menyaksikan [Lionel] Messi, [Kylian] Mbappé, dan [Erling] Haaland langsung tampil dan mencetak gol," tambah Shearer. "Hanya masalah waktu sebelum ia memecahkan rekormu."
Meskipun Ferdinand bersikeras bahwa Kane berdiri sendiri, pihak lain mungkin menunjuk Declan Rice atau Bellingham sebagai pesaing untuk predikat kelas dunia. Rice tiba di turnamen ini setelah menjalani musim yang gemilang di mana ia membantu Arsenal meraih gelar Liga Premier dan mencapai final Liga Champions, sementara Bellingham telah menjadi pemain kunci bagi Real Madrid. Namun, bagi Ferdinand, konsistensi dan ketahanan Kane tetap menjadi tolok ukur bagi “kelas atas” sepak bola global.