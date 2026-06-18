Rio Ferdinand menyebut 'satu-satunya pemain Inggris yang benar-benar berkelas dunia' setelah kemenangan menakjubkan Inggris atas Kroasia di Piala Dunia

Meskipun skuadnya dipenuhi oleh para pemenang Liga Premier dan finalis Liga Champions, Ferdinand yakin bahwa hanya kapten Harry Kane yang telah mencapai puncak kariernya. Dalam wawancara di saluran YouTube-nya, mantan bek timnas Inggris itu memberikan penilaian yang tajam terhadap para pemain yang saat ini berada di bawah asuhan Tuchel dalam upaya mereka meraih gelar Piala Dunia.

"Harry Kane adalah satu-satunya pemain kami yang benar-benar berkelas dunia saat ini," kata Ferdinand, pemenang Liga Premier enam kali dan mantan pemain internasional Inggris. "Ada pemain lain yang mendekati level itu, tetapi dia adalah satu-satunya pemain berkelas dunia di skuad ini. Jika Anda mencari pemain yang berada tepat di puncak dan berada di sana dengan nyaman? Dialah pemain itu bagi Inggris."