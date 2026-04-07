Rio Ferdinand menyebut potensi transfer Marcus Rashford senilai £26 juta ke Barcelona sebagai 'pencurian yang nyata' dan mengatakan bahwa ia '100 persen' ingin penyerang yang sedang naik daun itu kembali ke Man Utd
Ferdinand terkejut dengan harga yang sangat murah
Mantan kapten Manchester United itu mengungkapkan keterkejutannya atas nilai transfer yang sangat rendah yang disebutkan untuk Rashford, yang saat ini sedang membangkitkan kembali kariernya di La Liga. Setelah berhasil melewati dua tahun terakhir yang penuh gejolak bersama Setan Merah, penyerang tersebut kini menjadi bagian penting dari lini serang Barcelona di bawah asuhan Flick.
Barca hampir saja mendapatkan 'kesepakatan menguntungkan'
Ferdinand berpendapat bahwa United akan membuat kesalahan besar jika membiarkan pemain sekelas Rashford hengkang dengan harga yang begitu murah.
"Jika Barcelona mendapatkannya dengan harga £26 juta yang dilaporkan dan mereka mendapatkan Marcus Rashford dalam performa terbaiknya, itu benar-benar seperti perampokan, itu sangat menguntungkan," kata Ferdinand di saluran YouTube-nya. "Saya hanya mengucapkan semoga sukses untuknya, saya ingin dia sukses, karena saya telah melihatnya tumbuh sebagai pemain muda di United dan semoga sukses untuknya dalam hal itu."
Tidak ada jalan kembali ke Old Trafford
Meskipun mengagumi pemain berusia 28 tahun itu, Ferdinand mengakui bahwa masa depan sang penyerang di Manchester kemungkinan sudah berakhir. Ketika ditanya apakah ia akan membawa kembali lulusan akademi United itu ke Old Trafford, ia menjawab: "Tentu saja! Apakah Anda akan membawa Marcus Rashford kembali? 100 persen, tapi saya rasa kesempatan itu sudah lewat. Potensinya memang sebesar itu, hanya saja kami belum melihatnya selama beberapa waktu di United."
Rashford sendiri tampaknya menikmati beban ekspektasi di Spanyol, seperti yang baru-baru ini ia katakan kepada Sport: "Barcelona adalah klub yang fantastis. Klub yang dikenal karena kemenangannya, dan inilah jenis tekanan – saya ingin menyebutnya tekanan, tapi ini bukan jenis tekanan yang buruk. Ini adalah tekanan yang dinantikan dan tekanan yang ingin saya rasakan selama saya bermain sepak bola. Jika saya berada di klub yang tidak menuntut hal-hal seperti ini, maka akan lebih sulit bagi saya untuk termotivasi. Ini adalah lingkungan yang fantastis bagi saya untuk melanjutkan perjalanan sepak bola saya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Musim ini, Rashford telah mencetak 11 gol dan memberikan 13 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi bersama Barcelona. Setelah memenangkan Piala Super Spanyol awal tahun ini, ia akan berupaya membantu tim Catalan itu meraih dua gelar lagi: La Liga dan Liga Champions. Tim asuhan Hansi Flick saat ini memuncaki klasemen liga, unggul tujuh poin dari rival terdekatnya, Real Madrid. Mereka selanjutnya akan menghadapi Atletico Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions pada Rabu, sebelum bertanding melawan Espanyol dalam derby Catalan akhir pekan ini.