AFP
Diterjemahkan oleh
Rio Ferdinand menyebut dua pemain Tottenham yang mungkin ingin didatangkan Man Utd jika Spurs terdegradasi dari Liga Premier
Mimpi buruk degradasi Tottenham
Meskipun Roberto De Zerbi baru-baru ini ditunjuk untuk menstabilkan tim, kekalahan pada laga perdananya melawan Sunderland telah membuat tim ini terpuruk di tiga besar terbawah dengan hanya tersisa enam pertandingan di musim Liga Premier. Seiring ancaman degradasi ke Championship yang semakin mendekat, spekulasi mengenai masa depan para pemain bintang mereka mulai memanas. Diperkirakan akan terjadi eksodus besar-besaran jika Spurs gagal mempertahankan status mereka di kasta tertinggi, dengan beberapa bintang tim utama kemungkinan besar akan menjadi sasaran tawaran dengan harga murah dari rival-rival domestik dan Eropa.
- AFP
Rekomendasi transfer Ferdinand
Dalam acara "Rio Ferdinand Presents", mantan kapten timnas Inggris itu ditanya pemain mana dari skuad Spurs saat ini yang ingin ia lihat pindah ke Old Trafford. Awalnya ia ragu-ragu karena performa klub saat ini, namun akhirnya ia menyebutkan dua nama spesifik yang patut dipertimbangkan oleh petinggi Man Utd. Ferdinand mengatakan: "Tidak ada saat ini, tidak. Saya tidak bisa memikirkan siapa pun yang akan saya pilih, terutama melihat cara mereka bermain sekarang. [Micky] Van de Ven, mungkin. Van de Ven dan Djed Spence, sebenarnya. Djed Spence."
Saha mendukung kepindahan Van de Ven
Ferdinand bukanlah satu-satunya mantan bintang United yang mengusulkan perekrutan bek internasional Belanda tersebut. Louis Saha juga turut mendukung potensi transfer bek tengah yang lincah ini, karena ia yakin sang pemain memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk mengembalikan United menjadi pesaing serius. Saha menjelaskan alasannya terkait transfer tersebut, dengan mengatakan: "Kami memiliki pemain di lini serang dan sayap, secara defensif kami memiliki banyak opsi, tetapi Micky van de Ven akan menjadi tambahan yang menarik jika ia tersedia. Ia adalah pemain berkaliber yang dapat membantu United naik ke level berikutnya."
- Getty Images Sport
Spurs harus mencari cara untuk bertahan
Masih harus dilihat apakah Manchester United akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi ini, tetapi hasil dari perjuangan Tottenham untuk menghindari degradasi niscaya akan menentukan arah bursa transfer mendatang. Untuk saat ini, Spurs harus mencari cara untuk melewati sisa pertandingan mereka atau berisiko kehilangan pemain-pemain andalan mereka ke rival-rival tradisional mereka di 'Big Six'.