Rio Ferdinand menegaskan bahwa 'Neymar mampu melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi' karena ia tidak sependapat dengan penilaian Wayne Rooney yang menyebut Neymar 'bukan pemain top'
Pertarungan para legenda Manchester United
Dunia sepak bola terbelah setelah pernyataan kontroversial Rooney yang menilai Neymar belum mampu mencapai level "kelas atas" yang ditempati oleh para pemenang paling konsisten dalam olahraga ini. Komentar tersebut memicu perdebatan sengit mengenai dampak yang diberikan pemain Brasil itu di Barcelona dan Paris Saint-Germain, yang memicu bantahan keras dari Ferdinand. Meskipun tetap menghormati Rooney, mantan bek tersebut merasa perlu menyoroti bakat unik dan langka yang dibawa Neymar ke lapangan selama masa kejayaannya di Eropa.
Setara dengan para legenda
Dalam episode terbaru podcast-nya, "Rio Ferdinand Presents", pria berusia 47 tahun itu menjelaskan bahwa kemampuan Neymar yang nyaris seperti manusia super saat menguasai bola pernah membuatnya menonjol di antara semua pemain sezamannya, termasuk Messi dan Ronaldo pada masa-masa tertentu. "Saya tidak berpikir ini adalah perbandingan antara Wayne dan Neymar; saya tidak berpikir demikian," kata Ferdinand. "Saya adalah salah satu pengagum terbesar Wayne dan orang yang paling vokal memuji Wayne ketika kita membicarakan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dicapainya jika dibandingkan dengan pemain hebat lainnya, oke.
"Tapi saya harus mengakui bahwa Neymar bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemain lain di dunia. Dan saya berbicara tentang Messi dan Cristiano Ronaldo dalam konteks ini: dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kedua pemain itu, kan?
"Ada saatnya ketika kamu melihatnya dan berpikir, 'Benar, inilah pewaris takhta.' Seperti, dia hampir saja mencapai level itu pada titik tertentu dalam kariernya saat dia di Barca."
Tidak masuk dalam skuad Brasil
Perselisihan ini terjadi pada saat yang sensitif bagi Santos, yang baru-baru ini tidak dipanggil ke skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti untuk laga persahabatan bergengsi melawan Prancis dan Kroasia pada bulan Maret. Neymar belum pernah tampil untuk tim nasional sejak Oktober 2023, dan meskipun bakatnya tetap tak terbantahkan oleh tokoh-tokoh seperti Ferdinand, daya tahan fisiknya tetap menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat.
Persaingan menuju Piala Dunia 2026
Prioritas utama Neymar saat ini adalah membuktikan konsistensi dan kesiapan fisiknya di Santos agar tetap berpeluang masuk dalam skuad Piala Dunia 2026. Ancelotti telah menyatakan bahwa keterlibatannya di masa depan sepenuhnya bergantung pada pemulihannya dan pencapaian kondisi fisik terbaik, karena penyerang berusia 34 tahun ini terus berjuang melawan cedera yang berulang. Dengan Brasil menghadapi Grup C yang menantang bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia, beberapa bulan ke depan menjadi kesempatan terakhir bagi Neymar untuk membungkam para skeptis.