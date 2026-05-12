Rio Ferdinand mendukung Senne Lammens untuk menjadi kiper utama Manchester United selama 'sepuluh tahun ke depan' setelah ia membawa 'ketenangan' yang sangat dibutuhkan
Musim debut yang tenang
Lammens telah mencatatkan kemajuan yang luar biasa di Old Trafford sejak kedatangannya dari Antwerp pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu. Pemain berusia 23 tahun ini dimasukkan ke dalam susunan pemain inti pada awal Oktober dan sejak itu menjadi andalan, dengan mencatatkan 31 penampilan di semua kompetisi. Penampilannya baru-baru ini dalam laga imbang tanpa gol melawan Sunderland, di mana ia melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan upaya Noah Sadiki dan Brian Brobbey, semakin mengukuhkan reputasinya sebagai barisan pertahanan terakhir yang dapat diandalkan.
Ferdinand memuji kontribusinya
Dalam podcast-nya, 'Rio Ferdinand Presents', mantan kapten United itu mengungkapkan kekagumannya terhadap ketangguhan mental dan konsistensi teknis kiper muda tersebut. Ferdinand berkata: "Ketenangan yang ia tunjukkan, banyaknya penyelamatan yang ia lakukan, serta perannya yang sangat menentukan bagi tim ini, saya rasa hal-hal itu tak bisa diukur dengan angka. Dia luar biasa dan dia masih muda. Itulah yang saya sukai darinya, dia masih muda, dia akan terus mendapatkan lebih banyak pengalaman, dan dia hanya akan semakin baik ke depannya."
Masa depan gawang
Dengan tujuh clean sheet dan 75 penyelamatan yang telah dicatatkan musim ini, Lammens telah membuktikan bahwa keputusan klub untuk memberinya kontrak hingga Juni 2030 adalah tepat. Ferdinand meyakini bahwa ketenangan sang kiper adalah aset terbesarnya dalam jangka panjang.
Dia menambahkan: "Saya rasa tidak masalah seberapa baik atau buruk permainannya, saya pikir dia akan tetap pada level yang sama - sangat tenang dan tidak akan terlalu terpancing emosinya oleh hal-hal sepele. Saya pikir dia akan menjadi andalan Manchester United selama 10 tahun ke depan, dia akan menjadi kiper utama. Dia adalah sosok yang memiliki fondasi yang sangat kuat untuk mulai membangun kariernya berdasarkan apa yang telah dia tunjukkan musim ini."
Mempertahankan posisi teratas
Setelah memastikan lolos ke Liga Champions musim depan, United akan menjamu Nottingham Forest pada Minggu ini, sebelum menutup musim mereka di kandang Brighton seminggu kemudian. Lammens menghadapi akhir musim yang menantang karena United berupaya memperbaiki catatan pertahanan yang telah kebobolan 37 gol selama 30 penampilannya di Liga Premier. Pertandingan-pertandingan terakhir ini memberikan kesempatan ideal bagi kiper asal Belgia tersebut untuk semakin mengukuhkan perannya sebagai solusi jangka panjang klub di bawah mistar gawang menjelang kembalinya mereka ke kompetisi elit Eropa.