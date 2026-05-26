Rio Ferdinand mendesak Manchester United untuk merekrut bintang Barcelona yang 'luar biasa' pada bursa transfer musim panas

Manchester United telah mengucurkan dana sebesar £74 juta ($99 juta) untuk Sesko sejak kedatangannya dari RB Leipzig. Penyerang berusia 22 tahun itu awalnya mengalami kesulitan, namun akhirnya menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Carrick, dengan mencetak 12 gol dan satu assist dalam 32 penampilan di semua kompetisi musim ini, termasuk 11 gol di Liga Premier. Untuk melindungi investasi tersebut, Ferdinand yakin bintang Barcelona itu bisa memainkan peran penting. Dia menjelaskan: "Jika Anda yakin Sesko adalah orang yang tepat untuk lima tahun ke depan, dia bisa belajar banyak dari Lewandowski yang merupakan sosok yang luar biasa dan rendah hati. Lewandowski akan mengajari dan menunjukkan jalan kepada Sesko serta membantunya bermain."