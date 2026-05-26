Rio Ferdinand mendesak Manchester United untuk merekrut bintang Barcelona yang 'luar biasa' pada bursa transfer musim panas
Ferdinand meminta penambahan striker
Ferdinand menyarankan Manchester United untuk mengejar transfer Lewandowski pada bursa musim panas, yang dipastikan akan hengkang dari Barcelona setelah empat tahun yang gemilang. Dalam siaran di kanal YouTube-nya, mantan bek tersebut menjelaskan mengapa pemain berusia 37 tahun itu akan menjadi tambahan yang ideal bagi skuad asuhan Carrick menjelang kembalinya mereka ke Liga Champions. Ia menyatakan: "Lewandowski juga bukan pilihan yang buruk jika mereka ingin mendatangkan striker lain. Jika kami mendatangkannya, lihatlah pengalamannya, betapa banyak hal yang bisa dipelajari Sesko..." Ferdinand merasa bahwa menambahkan pemain berpengalaman seperti itu akan sangat menguntungkan formasi serangan saat ini di Old Trafford.
Membimbing generasi penerus
Manchester United telah mengucurkan dana sebesar £74 juta ($99 juta) untuk Sesko sejak kedatangannya dari RB Leipzig. Penyerang berusia 22 tahun itu awalnya mengalami kesulitan, namun akhirnya menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Carrick, dengan mencetak 12 gol dan satu assist dalam 32 penampilan di semua kompetisi musim ini, termasuk 11 gol di Liga Premier. Untuk melindungi investasi tersebut, Ferdinand yakin bintang Barcelona itu bisa memainkan peran penting. Dia menjelaskan: "Jika Anda yakin Sesko adalah orang yang tepat untuk lima tahun ke depan, dia bisa belajar banyak dari Lewandowski yang merupakan sosok yang luar biasa dan rendah hati. Lewandowski akan mengajari dan menunjukkan jalan kepada Sesko serta membantunya bermain."
Perombakan lini tengah dan tuntutan gaji
Carrick pasti akan berupaya memperkuat berbagai lini dalam skuad. Namun, mendatangkan penyerang kelas dunia yang sudah teruji tetap menjadi prioritas utama pada bursa transfer mendatang. Meskipun ada potensi implikasi finansial dan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk merekrut seorang superstar yang sudah tidak muda lagi, Ferdinand menegaskan bahwa langkah tersebut masuk akal bagi klub. Ia menambahkan: "Itu akan menjadi rekrutan yang bijaksana, meskipun angka gajinya mungkin terdengar fantastis. Jika Anda ingin meningkatkan kualitas skuad, kehadirannya akan sangat berarti. Ini akan menjadi musim panas yang besar dan menarik untuk melihat siapa yang akan dibidik Manchester United."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Manchester United?
Manchester United sedang mempersiapkan diri untuk pramusim yang menantang sambil berusaha mempertahankan pencapaian gemilang mereka sebagai juara ketiga. Carrick dan jajaran petinggi klub kini akan terjun ke bursa transfer untuk mendatangkan pemain-pemain baru yang sangat dibutuhkan. Menjelang dimulainya kompetisi Liga Champions, para penggemar akan menanti dengan penuh antusiasme untuk melihat apakah dewan direksi akan menindaklanjuti saran berani Ferdinand untuk mendatangkan striker legendaris asal Polandia itu ke Inggris.