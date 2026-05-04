Rio Ferdinand melontarkan lelucon "dulu sering membawakan tas perlengkapan mandiku" kepada Jamie Carragher seiring memanasnya perang kata-kata antara dua ikon Manchester United dan Liverpool
Postingan di media sosial kembali memicu persaingan
Ketegangan antara mantan rival Ferdinand dan Carragher kembali memanas menjelang kemenangan Manchester United 3-2 atas Liverpool. Ferdinand mengunggah foto lawas di media sosial yang memperlihatkan dirinya merayakan gol ke gawang Liverpool, sementara Carragher tampak terlihat lesu dalam foto tersebut. Mantan kapten United itu hanya memberi keterangan pada foto tersebut dengan kalimat: "Beri keterangan foto ini," yang langsung memicu respons dari Carragher.
Carragher dan Ferdinand saling melontarkan kata-kata tajam
Legenda Liverpool itu tak segan-segan melontarkan kritik tajam terhadap aktivitas Ferdinand di media dan menuduhnya mencari perhatian di sekitar para pemain bintang saat wawancara. Carragher menanggapi postingan tersebut dengan agresif, menulis: "'Coba rasakan itu, bro, kamu si Scouse xxxx' mungkin. Tidak seperti biasanya kamu, memastikan dirimu ada dalam foto gol orang lain. Kini kamu melanjutkan ritual ini dengan berkeliaran di zona campuran, mengganggu para pemain bintang, dan meminta antek-antekmu untuk merekamnya!"
Lelucon Ferdinand soal 'tas mandi'
Ferdinand kemudian menanggapi percakapan tersebut di platform ‘Rio Ferdinand Presents’ miliknya setelah kemenangan United atas Liverpool, dan mengaku terkejut dengan nada balasan Carragher.
"Adakah yang melihat apa yang dia balas kepada saya? Menurut saya itu sangat, sangat kasar," katanya. "Menurut saya itu sangat kasar. Maksud saya, saya hanya memasang foto kami sedang merayakan gol. Inilah yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Anda tahu, kami merayakan momen-momen besar. Saya sudah mencetak beberapa gol dalam pertandingan-pertandingan melawan Liverpool, tapi saya tidak mengunggah gol yang saya cetak. Saya mengunggah foto saat saya merayakannya. Saya suka merayakan, dan dia mencoba benar-benar menyerang saya. Saya tidak mengerti kenapa. Saya tidak tahu apa yang membuatnya kesal.
"Saya tidak tahu. Dia marah besar. Dia sangat kesal. Dia pernah jadi rekan setim saya di timnas Inggris. Dia pernah membawa tas cucian saya—saya sudah bilang berkali-kali. Dia kadang-kadang membawa sepatu saya, seperti saat dia tidak ganti baju dan sebagainya. Dia ada di tribun penonton.
"Tapi saya kira kami selalu akur. Saya sudah kenal dia sejak kami masih sekolah. Dia pasti akan lebih kesal sekarang, kan? Mereka baru saja kalah. Tapi pertandingan ini memengaruhi emosi orang. Itu membuat orang melihat hal-hal sedikit berbeda. Itu membuat mereka bereaksi berbeda, tahu kan maksud saya? Aku pernah berada di pihak yang kalah saat Liverpool dikalahkan. Itu tidak menyenangkan - rasanya buruk. Dan hari ini, Man United berhasil melakukannya."
Perselisihan itu tak kunjung mereda
Dengan keduanya kini menjadi komentator televisi ternama, pertukaran pendapat ini tampaknya tidak akan menjadi bab terakhir dalam persaingan panjang mereka. Kesetiaan mereka yang bertolak belakang terhadap Manchester United dan Liverpool terus memicu komentar-komentar tajam setiap kali kedua klub tersebut bertanding. Manchester United akan menghadapi Sunderland dalam laga Liga Premier berikutnya, sementara Liverpool akan berhadapan dengan Chelsea.