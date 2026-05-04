Ferdinand kemudian menanggapi percakapan tersebut di platform ‘Rio Ferdinand Presents’ miliknya setelah kemenangan United atas Liverpool, dan mengaku terkejut dengan nada balasan Carragher.

"Adakah yang melihat apa yang dia balas kepada saya? Menurut saya itu sangat, sangat kasar," katanya. "Menurut saya itu sangat kasar. Maksud saya, saya hanya memasang foto kami sedang merayakan gol. Inilah yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Anda tahu, kami merayakan momen-momen besar. Saya sudah mencetak beberapa gol dalam pertandingan-pertandingan melawan Liverpool, tapi saya tidak mengunggah gol yang saya cetak. Saya mengunggah foto saat saya merayakannya. Saya suka merayakan, dan dia mencoba benar-benar menyerang saya. Saya tidak mengerti kenapa. Saya tidak tahu apa yang membuatnya kesal.

"Saya tidak tahu. Dia marah besar. Dia sangat kesal. Dia pernah jadi rekan setim saya di timnas Inggris. Dia pernah membawa tas cucian saya—saya sudah bilang berkali-kali. Dia kadang-kadang membawa sepatu saya, seperti saat dia tidak ganti baju dan sebagainya. Dia ada di tribun penonton.

"Tapi saya kira kami selalu akur. Saya sudah kenal dia sejak kami masih sekolah. Dia pasti akan lebih kesal sekarang, kan? Mereka baru saja kalah. Tapi pertandingan ini memengaruhi emosi orang. Itu membuat orang melihat hal-hal sedikit berbeda. Itu membuat mereka bereaksi berbeda, tahu kan maksud saya? Aku pernah berada di pihak yang kalah saat Liverpool dikalahkan. Itu tidak menyenangkan - rasanya buruk. Dan hari ini, Man United berhasil melakukannya."