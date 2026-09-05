Hansi Flick masih menutup rapat susunan pemain Barcelona untuk menghadapi Valencia, setelah latihan terakhir jelang laga menyuguhkan kejutan terkait Lamine Yamal, sementara pelatih asal Jerman itu bersiap melakukan sejumlah perubahan menyambut pekan padat di Liga dan Liga Champions Eropa.
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Rintangan Yamal dan situasi belum pernah terjadi: ketidakpastian di Barcelona jelang laga kontra Valencia
Lamine Yamal memicu keraguan
Menurut laporan surat kabar Sport, Lamine Yamal absen dari sesi latihan terakhir Barcelona jelang laga menghadapi Valencia, sebuah kejutan besar setelah 23 pemain mengikuti sesi latihan tersebut, di antaranya Gavi, Gabriel Jesus, dan Dominik Livakovic, sementara bintang Barcelona itu berlatih secara terpisah.
Flick menjelaskan bahwa Yamal mengalami benturan dalam periode terakhir, sehingga tim pelatih memilih agar ia berlatih terpisah dari kelompok, seraya menegaskan bahwa ia akan ikut bersama tim ke Valencia, dengan menunggu keputusan akhir mengenai keikutsertaannya.
Flick mengatakan bahwa sang pemain ingin tampil dalam pertandingan dan tidak suka berlatih sendirian, seraya menyebutkan bahwa ia berada dalam kondisi baik dari segi level permainan, mentalitas, dan moral, serta memuji penampilannya pada pertandingan terakhir.
Pelatih asal Jerman itu menambahkan bahwa menurutnya bermain lebih baik bagi Yamal daripada berlatih, tetapi ia menekankan perlunya menunggu untuk mengetahui apakah Yamal akan menjadi starter atau mendapatkan istirahat.
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Kendala tak terduga: kekhawatiran dan panas yang menyengat
Surat kabar tersebut melanjutkan, "Ini merupakan hambatan yang tak terduga bagi pelatih asal Jerman itu. Karena itu, kami membayangkan ia merasakan sedikit kekhawatiran. Yamal, yang masuk dalam daftar kandidat untuk jabatan kapten, akan menjalani laga Mestalla itu, yang akan digelar dalam cuaca panas menyengat, dan ia dikelilingi perhatian yang luar biasa."
Surat kabar itu menambahkan, "Ini tentu saja menjadi kendala bagi kedua tim, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Suhu di Stadion Valencia diperkirakan mencapai sekitar 34 derajat Celsius saat kick-off pertandingan. Ini adalah ide yang sangat buruk, terlebih kita masih berada di puncak musim panas, untuk menjadwalkan pertandingan di puncak panas siang hari."
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Flick andalkan bangku cadangan: momen yang belum pernah terjadi sebelumnya
Skuad Barcelona mencakup 24 pemain, setelah Flick membawa seluruh pemain yang tersedia ke Valencia, dan menunda keputusan mencoret satu pemain hingga sebelum pertandingan dimulai, di mana salah satu anggota skuad terpaksa menyaksikan laga dari tribune.
Ini merupakan kali pertama Flick menghadapi situasi seperti ini sepanjang musim, setelah kembalinya Gavi dari cedera dan tersedianya Gabriel Jesus.
Skuad ini juga menandai penampilan pertama kiper asal Kroasia, Livakovic, yang diperkirakan akan menjadi kiper kedua dalam urutan penjaga gawang.
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Pekan yang padat: Perburuan Real Madrid
Sport menegaskan: "Akan ada sejumlah perubahan, dan Flick akan mengandalkan para pemain cadangan dalam pekan yang mencakup dua pertandingan: laga pembuka Liga Champions Eropa melawan Feyenoord, dan Valencia, yang juga merupakan pertandingan sangat penting untuk membentuk selisih poin awal atas Real Madrid pada musim ini."
Sport menutup: "Tergelincirnya Real di Stadion Villamarin memberi Barcelona peluang untuk meraih selisih tiga poin untuk pertama kalinya atas rival abadinya. Dengan demikian, kemenangan di Stadion Mestalla memastikan tim asuhan Flick mengakhiri pekan keempat sebagai pemuncak klasemen tunggal. Yang lebih penting dari itu, mempertahankan penampilan gemilang yang ditunjukkan tim sejak awal musim. Melanjutkan langkah dengan percaya diri kini menjadi hal yang mendasar."
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