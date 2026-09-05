Menurut laporan surat kabar Sport, Lamine Yamal absen dari sesi latihan terakhir Barcelona jelang laga menghadapi Valencia, sebuah kejutan besar setelah 23 pemain mengikuti sesi latihan tersebut, di antaranya Gavi, Gabriel Jesus, dan Dominik Livakovic, sementara bintang Barcelona itu berlatih secara terpisah.

Flick menjelaskan bahwa Yamal mengalami benturan dalam periode terakhir, sehingga tim pelatih memilih agar ia berlatih terpisah dari kelompok, seraya menegaskan bahwa ia akan ikut bersama tim ke Valencia, dengan menunggu keputusan akhir mengenai keikutsertaannya.

Flick mengatakan bahwa sang pemain ingin tampil dalam pertandingan dan tidak suka berlatih sendirian, seraya menyebutkan bahwa ia berada dalam kondisi baik dari segi level permainan, mentalitas, dan moral, serta memuji penampilannya pada pertandingan terakhir.

Pelatih asal Jerman itu menambahkan bahwa menurutnya bermain lebih baik bagi Yamal daripada berlatih, tetapi ia menekankan perlunya menunggu untuk mengetahui apakah Yamal akan menjadi starter atau mendapatkan istirahat.