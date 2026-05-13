Menurut informasi dari jurnalis dan pakar transfer Ben Jacobs, juara Bundesliga asal Jerman tersebut dilaporkan telah mendapat lampu hijau dari pemain Inggris berusia 25 tahun itu untuk pindah ke Säbener Straße pada musim panas mendatang.
Diterjemahkan oleh
Rintangan pertama telah terlewati: FC Bayern München tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan pemain incaran
Sebelumnya, media Inggris dan Jerman telah melaporkan bahwa Gordon pada dasarnya tidak menentang kepindahan ke Munich dan sangat terbuka dengan kemungkinan bermain di Bundesliga. Kini, kabarnya kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan resmi, sehingga rintangan pertama telah terlewati.
Namun, perbedaan pandangan mengenai biaya transfer masih menjadi masalah. Menurut kabar yang beredar, The Magpies meminta 80 juta poundsterling, atau setara dengan sekitar 92 juta euro, untuk pemain serang serba bisa tersebut - jumlah yang kemungkinan besar tidak akan dibayar oleh FC Bayern.
Lagipula, klub asal Munich ini telah menjalani kebijakan penghematan yang ketat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut informasi tz, Direktur Olahraga Max Eberl dan Manajer Olahraga Christoph Freund dilaporkan telah diberi tugas untuk memperkuat skuad menjelang musim baru hanya secara selektif dan tidak mengeluarkan dana yang besar. Transfer Gordon tidak sesuai dengan profil tersebut.
Pemilik klub Uli Hoeneß dilaporkan baru-baru ini mendukung perekrutan pemain asal Inggris tersebut, namun FCB harus berusaha menekan harga transfer yang diminta agar sedikit lebih rendah dalam negosiasi. Kedua klub dilaporkan sudah melakukan pembicaraan mengenai hal ini, meskipun kesepakatan dalam waktu dekat tampaknya tidak mungkin tercapai.
- Getty Images Sport
Apakah Newcastle United akan menyerah setelah tercapainya kesepakatan antara Gordon dan FC Bayern?
Namun demikian, Newcastle menyadari bahwa Gordon sedang mencari tantangan baru pada musim panas mendatang dan FC Bayern cukup menarik baginya. Kesepakatan antara pemain berusia 25 tahun itu dan juara Bundesliga tersebut dapat semakin memanaskan situasi.
Terutama perkembangan Michael Olise, yang meninggalkan Liga Premier untuk bergabung dengan klub asal Munich dan dengan cepat berkembang menjadi pemain kelas dunia, memainkan peran dalam pertimbangan Gordon untuk bergabung dengan FCB. Menurut laporan Sport Bild, rekan senegaranya dan kapten tim nasional Harry Kane juga telah menghubungi Gordon untuk meyakinkannya pindah ke FCB.
Sky melaporkan adanya draf kontrak pertama yang konon sudah memuat angka, gaji, dan durasi kontrak. Menurut laporan tersebut, Gordon kemungkinan akan menandatangani kontrak selama lima tahun dengan juara berulang kali tersebut, jika transfer tersebut terwujud.