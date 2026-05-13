Rintangan pertama telah terlewati: FC Bayern München tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan pemain incaran

Sebelumnya, media Inggris dan Jerman telah melaporkan bahwa Gordon pada dasarnya tidak menentang kepindahan ke Munich dan sangat terbuka dengan kemungkinan bermain di Bundesliga. Kini, kabarnya kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan resmi, sehingga rintangan pertama telah terlewati.

Namun, perbedaan pandangan mengenai biaya transfer masih menjadi masalah. Menurut kabar yang beredar, The Magpies meminta 80 juta poundsterling, atau setara dengan sekitar 92 juta euro, untuk pemain serang serba bisa tersebut - jumlah yang kemungkinan besar tidak akan dibayar oleh FC Bayern.

Lagipula, klub asal Munich ini telah menjalani kebijakan penghematan yang ketat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut informasi tz, Direktur Olahraga Max Eberl dan Manajer Olahraga Christoph Freund dilaporkan telah diberi tugas untuk memperkuat skuad menjelang musim baru hanya secara selektif dan tidak mengeluarkan dana yang besar. Transfer Gordon tidak sesuai dengan profil tersebut.

Pemilik klub Uli Hoeneß dilaporkan baru-baru ini mendukung perekrutan pemain asal Inggris tersebut, namun FCB harus berusaha menekan harga transfer yang diminta agar sedikit lebih rendah dalam negosiasi. Kedua klub dilaporkan sudah melakukan pembicaraan mengenai hal ini, meskipun kesepakatan dalam waktu dekat tampaknya tidak mungkin tercapai.