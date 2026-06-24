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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ringkasan Putaran Piala Dunia: Sejarah Membungkuk kepada Messi dan Ronaldo... serta Penampilan Luar Biasa dari Salah dan Seorang Kiper yang Belum Terkenal

FEATURES
Scotland vs Morocco
Scotland
Morocco
World Cup
New Zealand vs Egypt
New Zealand
Egypt
Jordan vs Algeria
Jordan
Algeria
Spain
Saudi Arabia
France vs Iraq
France
Iraq
Argentina vs Austria
Argentina
Austria
Portugal vs Uzbekistan
Portugal
Uzbekistan
Panama vs Croatia
Panama
Croatia
England vs Ghana
England
Ghana
M. Salah
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
I. Saibari
E. Room
J. Bellingham
L. Modric
Skotlandia
Maroko
AS
Selandia Baru
Mesir
Kanada
Yordania
Aljazair
Spanyol
Arab Saudi
Prancis
Irak
Argentina
Austria
Portugal
Uzbekistan
Panama
Kroasia
Inggris
Ghana
Curaçao

Sibari terus menunjukkan penampilan yang memukau... dan Aljazair pun bisa bernapas lega

Babak kedua fase grup Piala Dunia 2026 membuktikan dirinya sebagai babak yang penuh perubahan besar, di mana persaingan sesungguhnya mulai terlihat dan beberapa prediksi awal runtuh di bawah tekanan hasil pertandingan.

Sementara bintang-bintang sekelas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Erling Haaland, dan Kylian Mbappé terus mencuri perhatian, beberapa tim berhasil memperkuat posisi mereka menjelang babak gugur, sementara kekuatan-kekuatan tradisional dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sulit setelah awal yang kurang memuaskan.

  • Malam bersejarah Messi... dan Mbappé mengikutinya

    Di Stadion "Jerry World" di Texas, Lionel Messi mencetak dua rekor baru dalam satu malam.

    Messi mencetak gol ke-17 dan ke-18-nya di Piala Dunia saat Argentina mengalahkan Austria 2-0, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose dengan 16 gol, sehingga "La Pulga" kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

    Awal pertandingan tidak berjalan mulus; Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-9 sebelum membalas dengan gol indah pada menit ke-38, lalu menambah gol keduanya setelah melakukan serangan yang luar biasa.

    Pada hari yang sama, Kylian Mbappé mencetak dua gol dalam kemenangan Prancis 3-0 atas Irak, sehingga menjadi ancaman dini bagi rekor Messi karena kini koleksi gol bintang Les Bleus di Piala Dunia menjadi 16 gol.

    Erling Haaland juga mencetak dua gol dalam kemenangan Norwegia 3-2 atas Senegal. Sementara itu, pemain veteran Luka Modrić mencatatkan rekor bersejarah dengan memainkan pertandingan ke-200-nya bersama timnas Kroasia melawan Panama. Jude Bellingham pun menjadi pemain Inggris termuda yang mencapai 50 penampilan internasional berkat penampilannya melawan Ghana. 

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  • Ronaldo membalas... Rekor-rekor yang menakjubkan

    Pada menit keenam saat melawan Uzbekistan, Cristiano Ronaldo mencetak gol pertamanya di Piala Dunia 2026, sehingga menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam edisi berbeda Piala Dunia: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.

    Dengan gol keduanya, sang legenda ini melampaui Eusébio sebagai pencetak gol terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia, sekaligus menambah koleksi gol internasionalnya menjadi 145, unggul 23 gol dari Messi.

    Portugal menyelesaikan misinya dengan kemenangan telak 5-0, dan Rafael Leão menutup kelima gol tersebut pada menit ke-87, sehingga meredakan kontroversi yang muncul setelah hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada putaran pertama.

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  • Kebiasaan Inggris yang berulang... Benteng Bintang-Bintang Hitam

    Untuk keempat kalinya berturut-turut di turnamen besar, Inggris (0-0) terhenti di pertandingan kedua fase grup, setelah Skotlandia 2021, Amerika Serikat 2022, dan Denmark 2024, dan kali ini melawan Ghana yang berada di peringkat ke-65 dunia.

    Angka-angkanya sangat mencolok: 19 tembakan berbanding satu milik Ghana, serta penguasaan bola mencapai 79%, namun tanpa satu pun gol dari Inggris.

    Momen krusial terjadi pada menit ke-87 ketika sundulan O’Reilly membentur mistar gawang, sebelum Harry Kane membuang peluang di depan gawang yang kosong.

    Thomas Tuchel mengatakan: “Kami menciptakan cukup banyak peluang dan tembakan, dan yang terpenting adalah tetap bersikap positif,” sementara Jude Bellingham berkomentar: “Ghana bermain untuk meraih hasil imbang dan berhasil melakukannya, dan kami tidak berhasil menembus barisan pertahanan mereka.”

    Meskipun Inggris tetap memimpin Grup 12 dengan empat poin, sama dengan Ghana, kekhawatiran dan bayang-bayang masa lalu masih menghantui para pendukung The Three Lions.

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  • Salah mencetak sejarah... dan Maroko terus melaju

    Orang-orang Arab bukan sekadar peserta di babak kedua, melainkan menjadi bagian dari peristiwa-peristiwa terpenting di babak tersebut.

    Mohamed Salah menorehkan halaman baru dalam sejarah sepak bola Mesir dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan 3-1 atas Selandia Baru di Vancouver, sehingga memberikan Mesir kemenangan pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia setelah menunggu selama 92 tahun sejak edisi 1934.

    Salah, yang berusia 34 tahun, menampilkan permainan luar biasa dengan menciptakan 10 peluang, baik melalui assist maupun tendangan, yang merupakan angka tertinggi bagi pemain mana pun di turnamen ini sejauh ini menurut Opta.

    Ia juga menjadi pemain Afrika tertua yang mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan yang sama di Piala Dunia setidaknya sejak tahun 1966.

    Dengan gol internasional ke-68-nya, ia semakin mendekati rekor pencetak gol terbanyak timnas Mesir, yang dipegang oleh pelatihnya, Hassan (69).

    Mesir memimpin Grup G menjelang laga melawan Iran di putaran ketiga, hanya selangkah lagi untuk lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

    Sementara itu, Maroko terus melaju dengan mantap setelah mengalahkan Skotlandia 1-0 berkat gol cepat Ismail Sibari pada menit kedua, yang menjadi gol tercepat di turnamen ini.

    Sibari pun menjadi pemain Afrika kedua yang mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia, setelah Mohamed Salah pada 2018.

    Di sisi lain, Arab Saudi kalah 4-0 dari Spanyol, sementara timnas Aljazair menghidupkan kembali harapannya dengan mengalahkan Yordania 2-1 menjelang pertandingan penentu melawan Austria.

    Adapun Irak, kini membutuhkan keajaiban setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Prancis dan Norwegia.

    Gambaran tim-tim Afrika sejauh ini jelas: beberapa tim menciptakan sejarah, yang lain berjuang untuk bertahan, sementara bab terakhir masih terbuka.

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  • Persaingan Sepatu Emas yang Paling Sengit

    Piala Dunia 2026 menjadi saksi salah satu persaingan pencetak gol paling seru dalam sejarah modern. Untuk pertama kalinya sejak 1954, turnamen ini menampilkan tiga pemain yang telah mencetak empat gol atau lebih hanya dalam dua putaran.

    Messi memimpin daftar tersebut dengan lima gol, di mana ia mencetak kelima gol Argentina dalam dua pertandingan pertama: hat-trick tanpa balas melawan Aljazair dan dua gol tanpa balas melawan Austria.

    Mbappé dan Haaland menguntitnya dengan masing-masing empat gol, menjelang pertemuan yang dinantikan di putaran ketiga antara Prancis dan Norwegia.

    Jonathan David dan Deniz Undav berada di belakang mereka dengan masing-masing tiga gol, sambil menanti kemungkinan tersandungnya tim-tim besar.

    Adapun Ronaldo, meskipun hanya mencetak dua gol, dua golnya melawan Uzbekistan menjadikannya pemain tertua yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di sejarah Piala Dunia pada usia 41 tahun dan 138 hari.

    Sama seperti Sibari (2), Harry Kane juga tetap mencatatkan dua gol melawan Kroasia, meskipun ia membuang peluang terbaiknya saat melawan Ghana, sementara ia hanya membutuhkan satu gol lagi untuk melampaui Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris dalam sejarah Piala Dunia.

    Sistem baru turnamen ini memberi calon pencetak gol terbanyak kesempatan untuk bermain dalam delapan pertandingan jika mencapai final, yang kembali memunculkan pembicaraan tentang rekor bersejarah Gerd Müller sebanyak 10 gol pada edisi 1970, sebuah rekor yang bertahan selama 56 tahun.

    Piala Dunia belum mencapai paruh waktu, namun perebutan Sepatu Emas telah menjadi salah satu topik terpanas.

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  • Sarung Tangan Emas... Catatan Luar Biasa dari Kiper Curaçao

    Berbeda dengan biasanya di Piala Dunia, edisi kali ini secara mencolok menyoroti nama-nama yang kurang dikenal pada dua putaran pertama, yang menampilkan performa luar biasa di bawah mistar gawang.

    Pada babak kedua, Eloy Rom, kiper Curaçao, mencatatkan salah satu malam paling luar biasa bagi seorang kiper dalam sejarah Piala Dunia, setelah memimpin timnas negaranya meraih hasil imbang tanpa gol melawan Ekuador, di mana ia melakukan 15 penyelamatan—jumlah penyelamatan terbanyak yang pernah dicatat oleh seorang kiper dalam satu pertandingan Piala Dunia tanpa perlu perpanjangan waktu, menurut data yang tersedia sejak tahun 1966, seperti dilaporkan oleh Opta.

    Kiper Curaçao ini juga menyamai rekor bersejarah yang dicatat oleh kiper Amerika Serikat, Tim Howard, yang melakukan 15 penyelamatan saat melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2014, sebelum akhirnya meningkatkan jumlah penyelamatannya menjadi 16 setelah pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, menurut statistik Mr. Ship.