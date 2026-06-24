Orang-orang Arab bukan sekadar peserta di babak kedua, melainkan menjadi bagian dari peristiwa-peristiwa terpenting di babak tersebut.

Mohamed Salah menorehkan halaman baru dalam sejarah sepak bola Mesir dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan 3-1 atas Selandia Baru di Vancouver, sehingga memberikan Mesir kemenangan pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia setelah menunggu selama 92 tahun sejak edisi 1934.

Salah, yang berusia 34 tahun, menampilkan permainan luar biasa dengan menciptakan 10 peluang, baik melalui assist maupun tendangan, yang merupakan angka tertinggi bagi pemain mana pun di turnamen ini sejauh ini menurut Opta.

Ia juga menjadi pemain Afrika tertua yang mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan yang sama di Piala Dunia setidaknya sejak tahun 1966.

Dengan gol internasional ke-68-nya, ia semakin mendekati rekor pencetak gol terbanyak timnas Mesir, yang dipegang oleh pelatihnya, Hassan (69).

Mesir memimpin Grup G menjelang laga melawan Iran di putaran ketiga, hanya selangkah lagi untuk lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Sementara itu, Maroko terus melaju dengan mantap setelah mengalahkan Skotlandia 1-0 berkat gol cepat Ismail Sibari pada menit kedua, yang menjadi gol tercepat di turnamen ini.

Sibari pun menjadi pemain Afrika kedua yang mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia, setelah Mohamed Salah pada 2018.

Di sisi lain, Arab Saudi kalah 4-0 dari Spanyol, sementara timnas Aljazair menghidupkan kembali harapannya dengan mengalahkan Yordania 2-1 menjelang pertandingan penentu melawan Austria.

Adapun Irak, kini membutuhkan keajaiban setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Prancis dan Norwegia.

Gambaran tim-tim Afrika sejauh ini jelas: beberapa tim menciptakan sejarah, yang lain berjuang untuk bertahan, sementara bab terakhir masih terbuka.

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