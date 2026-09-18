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Rincian skuad Italia yang bocor mengindikasikan daftar diperpanjang menjadi 35 pemain untuk kembalinya Roberto Mancini
Laporan yang bocor mengisyaratkan ekspansi skuad besar-besaran
Menurut La Gazzetta dello Sport, detail yang bocor menjelang pengumuman resmi skuad Roberto Mancini menunjukkan bahwa sang pelatih kepala yang kembali akan memanggil hingga 35 pemain untuk jeda internasional mendatang. Lebih dari delapan tahun setelah penunjukan pertamanya pada Mei 2018, Mancini memulai periode keduanya menangani Italia.
Besarnya skuad tersebut mencerminkan jadwal yang berat, dengan empat pertandingan Nations League dalam rentang 11 hari.
Italia akan menghadapi Belgia di Roma pada 25 September, lalu bertandang ke Turki dan Prancis sebelum menjamu Turki di Bologna.
- Zink
Wajah-wajah baru bersiap untuk potensi debut
Di antara nama-nama kejutan yang diperkirakan masuk adalah prospek yang belum memiliki caps Romano, Zoma, dan Samuel Inacio, bersama potensi pemanggilan untuk Doumbia dan Ahanor. Kiper Bologna, Pessina, juga bisa mendapatkan tempat bersama Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi, dan Guglielmo Vicario.
Gelandang Romano tampil mengesankan lewat performa terbarunya, sehingga dipertimbangkan karena terbatasnya opsi di posisi sentral.
Sementara itu, penyerang yang berbasis di Jerman, Zoma, disebut-sebut akan menambah kekuatan lini serang yang sedang mencari lebar permainan.
Para pemain veteran dipertahankan di tengah potensi kembalinya nama-nama kejutan
Para pemain inti dari keberhasilan Italia menjuarai Euro 2020 tetap menjadi bagian sentral dalam rencana Mancini, dengan Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo, Bryan Cristante, dan Alessandro Bastoni diperkirakan akan tampil. Mantan pemenang Euro Federico Bernardeschi dan gelandang Rolando Mandragora juga dipertimbangkan untuk dipanggil kembali secara mengejutkan.
Namun, cedera membuat beberapa pemain kunci tak bisa dipanggil, termasuk Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo, Manuel Locatelli, dan Alessandro Buongiorno.
Mateo Retegui masih berlibur di Argentina, meski ia bisa dipanggil jika dibutuhkan.
- LaPresse
Bintang-bintang U-21 diproteksi untuk kampanye Euro
Untuk menghindari pelemahan tim Italia U-21, Mancini menunda revolusi total skuad. Talenta-talenta muda kunci seperti Cher Ndour, Niccolo Pisilli, dan Luca Koleosho akan tetap bersama skuad Bernardo Baldini untuk laga kualifikasi Eropa krusial mereka.
Rotasi skuad akan terbukti vital ketika Italia memburu finis di dua besar Grup A Nations League demi mengamankan tempat di perempat final.
Laga-laga mendatang juga akan memengaruhi penentuan unggulan untuk undian kualifikasi Euro 2028 di Belfast.
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