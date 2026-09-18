Menurut La Gazzetta dello Sport, detail yang bocor menjelang pengumuman resmi skuad Roberto Mancini menunjukkan bahwa sang pelatih kepala yang kembali akan memanggil hingga 35 pemain untuk jeda internasional mendatang. Lebih dari delapan tahun setelah penunjukan pertamanya pada Mei 2018, Mancini memulai periode keduanya menangani Italia.

Besarnya skuad tersebut mencerminkan jadwal yang berat, dengan empat pertandingan Nations League dalam rentang 11 hari.

Italia akan menghadapi Belgia di Roma pada 25 September, lalu bertandang ke Turki dan Prancis sebelum menjamu Turki di Bologna.