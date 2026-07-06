Seperti dilaporkan Sky, jajaran pimpinan DFB yang dipimpin Presiden Bernd Neuendorf serta Wakil Presiden dan orang kepercayaan Klopp, Hans-Joachim Watzke, dijadwalkan tiba di AS pada hari Kamis, sementara Klopp akan tetap berada di sana sebagai pakar di MagentaTV hingga akhir Piala Dunia.
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Rincian mengenai durasi kontrak dan gaji yang jauh lebih tinggi daripada Julian Nagelsmann? Tampaknya tanggal pertemuan pertama antara DFB dan Jürgen Klopp sudah ditetapkan
Menurut Sky, putaran negosiasi pertama antara petinggi DFB dan Klopp serta penasihatnya, Marc Kosicke, dijadwalkan pada hari Jumat dan Sabtu. Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin penting akan dibahas, termasuk durasi kontrak. Menurut Sky, DFB lebih memilih kontrak yang berlaku hingga Piala Dunia 2030.
Soal gaji, DFB tentu harus bersedia memberikan penawaran yang lebih besar. Menurut Sky, Klopp menerima gaji tetap tahunan sebesar sembilan hingga sepuluh juta euro dalam pekerjaannya saat ini sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull. Kabarnya, DFB harus meyakinkan Klopp dengan gaji yang setidaknya setara, dengan angka yang disebut-sebut mencapai sepuluh juta euro.
Dengan demikian, pria berusia 59 tahun itu akan mendapatkan gaji yang jauh lebih besar daripada pendahulunya, Julian Nagelsmann, yang mengundurkan diri setelah timnas Jerman tersingkir lebih awal di babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay. Nagelsmann dilaporkan menerima sekitar tujuh juta euro per tahun; dalam proses pemutusan hubungan kerja, DFB dan pria berusia 38 tahun itu tampaknya sepakat untuk memberinya pesangon sebesar 6,8 juta euro—jumlah yang sedikit lebih rendah dari salah satu dari dua gaji tahunan yang sebenarnya masih menjadi hak Nagelsmann berdasarkan kontrak. Kontrak kerja mantan pelatih DFB tersebut sebenarnya masih berlaku hingga dan termasuk Kejuaraan Eropa 2028.
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Rencana DFB: Pertama-tama mencapai kesepakatan dengan Klopp, baru kemudian melakukan negosiasi dengan Red Bull
Dalam pembicaraan dengan Klopp, yang telah mengisyaratkan kesediaannya secara prinsip untuk mengambil alih jabatan pelatih tim nasional Jerman, juga akan dibahas mengenai pengaruh apa yang akan dimiliki mantan pelatih BVB dan Liverpool tersebut di luar tim nasional senior di bawah naungan DFB. Selain itu, perlu diklarifikasi asisten pelatih mana saja yang ingin Klopp dampingi.
Menurut laporan Sky, rencana Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) secara jelas mengutamakan upaya mencapai kesepakatan dengan Klopp. Baru setelah itu, mereka berencana untuk memulai pembicaraan konkret dengan Red Bull guna membebaskan kandidat pilihan tersebut dari kontraknya yang masih berlaku hingga akhir 2029.
Oliver Mintzlaff, Ketua Dewan Pengawas RB Leipzig, juga dilaporkan akan terbang ke AS minggu depan untuk negosiasi dengan DFB. Secara prinsip, Red Bull dilaporkan bersedia melepaskan Klopp dari kontraknya dan tidak akan menghalangi upayanya untuk menjabat sebagai pelatih timnas Jerman. Namun, pihak Red Bull tentu saja menuntut solusi yang adil dari DFB terkait hal ini.
“Saya juga harus berbicara dengan bos saya, Oliver Mintzlaff. Sepak bola Jerman sangat berarti baginya. Red Bull harus keluar dari situasi ini dengan baik. Tidak semudah itu untuk keluar dari situ,” tegas Klopp baru-baru ini di MagentaTV.
Dengan Jürgen Klopp di pinggir lapangan? Pertandingan internasional Jerman berikutnya
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
24 September
Liga Bangsa-Bangsa
Belanda vs. Jerman
27 September
Liga Bangsa-Bangsa
Jerman vs. Yunani
1 Oktober
Liga Bangsa-Bangsa
Jerman vs. Serbia
4 Oktober
Liga Bangsa-Bangsa
Yunani vs. Jerman
13 November
Liga Bangsa-Bangsa
Serbia vs. Jerman
16 November
Liga Bangsa-Bangsa
Jerman vs. Belanda
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