Rincian mengenai durasi kontrak dan gaji yang jauh lebih tinggi daripada Julian Nagelsmann? Tampaknya tanggal pertemuan pertama antara DFB dan Jürgen Klopp sudah ditetapkan

Menurut Sky, putaran negosiasi pertama antara petinggi DFB dan Klopp serta penasihatnya, Marc Kosicke, dijadwalkan pada hari Jumat dan Sabtu. Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin penting akan dibahas, termasuk durasi kontrak. Menurut Sky, DFB lebih memilih kontrak yang berlaku hingga Piala Dunia 2030.

Soal gaji, DFB tentu harus bersedia memberikan penawaran yang lebih besar. Menurut Sky, Klopp menerima gaji tetap tahunan sebesar sembilan hingga sepuluh juta euro dalam pekerjaannya saat ini sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull. Kabarnya, DFB harus meyakinkan Klopp dengan gaji yang setidaknya setara, dengan angka yang disebut-sebut mencapai sepuluh juta euro.

Dengan demikian, pria berusia 59 tahun itu akan mendapatkan gaji yang jauh lebih besar daripada pendahulunya, Julian Nagelsmann, yang mengundurkan diri setelah timnas Jerman tersingkir lebih awal di babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay. Nagelsmann dilaporkan menerima sekitar tujuh juta euro per tahun; dalam proses pemutusan hubungan kerja, DFB dan pria berusia 38 tahun itu tampaknya sepakat untuk memberinya pesangon sebesar 6,8 juta euro—jumlah yang sedikit lebih rendah dari salah satu dari dua gaji tahunan yang sebenarnya masih menjadi hak Nagelsmann berdasarkan kontrak. Kontrak kerja mantan pelatih DFB tersebut sebenarnya masih berlaku hingga dan termasuk Kejuaraan Eropa 2028.