Rincian finansial dari tawaran perpanjangan kontrak baru Juventus kepada Vlahovic: gaji setara dengan Yildiz

Sebuah kemungkinan, tapi belum ada perkembangan signifikan. Juventus dan Dusan Vlahovic kembali membahas perpanjangan kontrak dan dalam beberapa hari ke depan mereka mungkin akan mencapai kesepakatan. Kata “jika” memang harus disertakan, karena selama setahun terakhir, obrolan, pertemuan, dan panggilan telepon antara kedua belah pihak belum membuahkan hasil konkret, namun kini situasinya berbeda; melihat sang nomor 9 tetap berseragam hitam-putih adalah opsi yang masuk akal. Juventus kesulitan memenuhi tuntutan Paris Saint-Germain terkait Kolo Muani, sementara Vlahovic belum menerima tawaran menarik—baik dari segi finansial maupun olahraga—sehingga kembali bekerja sama mungkin menjadi solusi bagi kedua belah pihak.