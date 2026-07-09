Sebuah kemungkinan, tapi belum ada perkembangan signifikan. Juventus dan Dusan Vlahovic kembali membahas perpanjangan kontrak dan dalam beberapa hari ke depan mereka mungkin akan mencapai kesepakatan. Kata “jika” memang harus disertakan, karena selama setahun terakhir, obrolan, pertemuan, dan panggilan telepon antara kedua belah pihak belum membuahkan hasil konkret, namun kini situasinya berbeda; melihat sang nomor 9 tetap berseragam hitam-putih adalah opsi yang masuk akal. Juventus kesulitan memenuhi tuntutan Paris Saint-Germain terkait Kolo Muani, sementara Vlahovic belum menerima tawaran menarik—baik dari segi finansial maupun olahraga—sehingga kembali bekerja sama mungkin menjadi solusi bagi kedua belah pihak.
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Rincian finansial dari tawaran perpanjangan kontrak baru Juventus kepada Vlahovic: gaji setara dengan Yildiz
PENAWARAN DI YILDIZ
Juventus sama sekali tidak berniat untuk bertindak di luar kemampuan, artinya mereka tidak bermaksud melampaui batas yang ditetapkan oleh perpanjangan kontrak Yildiz. Ini soal uang dan keseimbangan di dalam ruang ganti: menurut Tuttosport, jika Vlahovic menunjukkan niat untuk bekerja sama dengan Bianconeri, ia harus menerima syarat-syarat yang diajukan Carnevali. Artinya, ia harus menyetujui tawaran kontrak dua tahun dengan gaji bersih sedikit di atas 6 juta euro per musim.
KOMISI DAN SIKAP BARU
Selain itu, ada juga masalah komisi yang perlu dipertimbangkan: rombongan Vlahovic, yang dipimpin oleh ayahnya, Milos, harus merenungkan hal ini dan menurunkan tuntutannya. Juventus tidak ingin dimanfaatkan, era pengeluaran gila-gilaan sudah berakhir. Terima atau tinggalkan, Vlahovic harus membuktikan dengan tindakan nyata bahwa ia masih menginginkan Juventus. Hanya sekadar menyatakan kesediaan untuk perpanjangan kontrak secara lisan tidaklah cukup. Seperti dilaporkan Tuttosport, referensi terhadap kontrak Yildiz dan David dalam negosiasi sebelumnya yang dilakukan dengan Comolli tidak disukai; kini sikap yang diambil haruslah konstruktif.
PERTEMUAN DALAM 10 HARI, BESIKTAS DALAM KEADAAN SIAP
Vlahovic telah memberikan sinyal-sinyal, kini diperlukan pertemuan antara Juventus dan sang pemain untuk mengetahui apakah memang ada peluang bagi keduanya untuk melanjutkan kerja sama. Dalam 10 hari ke depan akan ada kabar lebih lanjut; Vlahovic telah menawarkan diri kepada klub-klub terbaik Eropa, namun belum ada yang merespons. Hanya Besiktas asuhan Italiano—yang sudah mengenalnya sejak masa-masa di Firenze—yang menunjukkan minat tertentu, namun transfer ke Turki saat ini bukanlah prioritas.
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