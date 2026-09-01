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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Richarlison menyerang Tottenham ketika kepulangannya ke Everton yang "dicintai" terhambat karena sengketa finansial yang pahit

Richarlison
Tottenham Hotspur
Premier League
Everton

Penyerang Tottenham Richarlison meluapkan kekesalannya kepada klub di media sosial setelah rencana kepulangan ke Everton senilai £25 juta terhambat karena sengketa finansial yang belum terselesaikan. Pemain Brasil itu menegaskan bahwa tidak seorang pun akan menentukan masa depannya untuknya, sambil mengonfirmasi bahwa ia masih terikat kontrak dan tersedia untuk dipilih di London utara.

  • Upaya Everton untuk kembali menemui jalan buntu

    Negosiasi mengenai kepulangan Richarlison ke Goodison Park terhenti meski kedua klub telah menyepakati biaya sebesar £25 juta plus bonus tambahan. Penyerang Brasil itu, yang mencetak 53 gol dalam 152 penampilan selama periode sebelumnya bersama Everton, merasa dirinya masih berhak atas pembayaran yang tertunda dari Spurs, menurut Stats Perform. Kebuntuan finansial itu kini mengancam menggagalkan kepindahan yang diusulkan tersebut menjelang tenggat waktu transfer.

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    Pemain Brasil itu angkat bicara secara online

    Sang penyerang meluapkan frustrasinya lewat rangkaian unggahan media sosial yang emosional: "Setelah semua yang saya lalui dalam beberapa tahun terakhir, saya memutuskan bahwa TIDAK AKAN PERNAH LAGI ada orang yang menentukan masa depan saya untuk saya. Saya melalui banyak hal buruk selama masa itu, dan hampir semuanya terjadi karena keputusan yang dibuat orang lain.

    "Tekanan, ancaman, pembalasan, tak satu pun dari itu membuat saya takut. Saya sudah melalui hal-hal yang lebih buruk... percayalah! Saya selalu menegaskan, pada setiap kesempatan, bahwa langkah saya ke tempat lain juga harus bagus untuk klub.

    "Kalau tidak, saya tidak akan pernah menerimanya... sama seperti saya tidak menerimanya ketika semuanya di sini berantakan dan mereka membutuhkan saya. Saya bertahan dan memberikan hidup saya. Jadi, saya berharap mereka memperlakukan situasi saya dengan rasa hormat yang sama seperti yang selalu saya miliki untuk Spurs dan untuk semua orang yang bekerja dengan saya selama periode ini. Hanya saja, jangan mencoba memutuskan untuk saya."

  • Striker jelaskan sikap soal masa depan

    Perselisihan itu muncul tepat ketika Manchester City membajak langkah Tottenham senilai £60 juta untuk penyerang Everton, Iliman Ndiaye dengan tawaran £65 juta, meski kedua transfer itu dinegosiasikan secara terpisah. Richarlison menegaskan kembali keinginannya untuk bergabung lagi dengan Everton sambil menjelaskan posisinya saat ini: "Jika mereka mencapai kesepakatan antara Spurs dan Everton, saya akan kembali ke klub tercinta saya.

    "Niat saya memang untuk kembali ke tempat di mana saya sangat bahagia, ya, tetapi negosiasi itu hanya terjadi dengan cara yang diinginkan orang-orang tertentu, dan itu tidak akan lagi seperti itu. Terlepas dari semua gejolak ini, saya masih terikat kontrak di Spurs dan akan tetap siap untuk klub."

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    Alternatif di Merseyside mulai terbentuk

    Dengan kesepakatan Richarlison dalam keraguan serius, Everton kini semakin dekat mencapai kesepakatan untuk merekrut penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, yang mencetak 19 gol untuk Monaco musim lalu. David Moyes ingin segera mengamankan tambahan kekuatan di lini serang sebelum bursa transfer ditutup demi menjaga daya gedor Everton. Sementara itu, Tottenham harus segera menyelesaikan sengketa pembayaran internal tersebut untuk menghindari gangguan lebih lanjut di luar lapangan saat kampanye Premier League kian memanas.

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