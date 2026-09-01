Sang penyerang meluapkan frustrasinya lewat rangkaian unggahan media sosial yang emosional: "Setelah semua yang saya lalui dalam beberapa tahun terakhir, saya memutuskan bahwa TIDAK AKAN PERNAH LAGI ada orang yang menentukan masa depan saya untuk saya. Saya melalui banyak hal buruk selama masa itu, dan hampir semuanya terjadi karena keputusan yang dibuat orang lain.

"Tekanan, ancaman, pembalasan, tak satu pun dari itu membuat saya takut. Saya sudah melalui hal-hal yang lebih buruk... percayalah! Saya selalu menegaskan, pada setiap kesempatan, bahwa langkah saya ke tempat lain juga harus bagus untuk klub.

"Kalau tidak, saya tidak akan pernah menerimanya... sama seperti saya tidak menerimanya ketika semuanya di sini berantakan dan mereka membutuhkan saya. Saya bertahan dan memberikan hidup saya. Jadi, saya berharap mereka memperlakukan situasi saya dengan rasa hormat yang sama seperti yang selalu saya miliki untuk Spurs dan untuk semua orang yang bekerja dengan saya selama periode ini. Hanya saja, jangan mencoba memutuskan untuk saya."