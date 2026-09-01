NurPhoto
Diterjemahkan oleh
Richarlison menyerang Tottenham ketika kepulangannya ke Everton yang "dicintai" terhambat karena sengketa finansial yang pahit
Upaya Everton untuk kembali menemui jalan buntu
Negosiasi mengenai kepulangan Richarlison ke Goodison Park terhenti meski kedua klub telah menyepakati biaya sebesar £25 juta plus bonus tambahan. Penyerang Brasil itu, yang mencetak 53 gol dalam 152 penampilan selama periode sebelumnya bersama Everton, merasa dirinya masih berhak atas pembayaran yang tertunda dari Spurs, menurut Stats Perform. Kebuntuan finansial itu kini mengancam menggagalkan kepindahan yang diusulkan tersebut menjelang tenggat waktu transfer.
- Getty Images Sport
Pemain Brasil itu angkat bicara secara online
Sang penyerang meluapkan frustrasinya lewat rangkaian unggahan media sosial yang emosional: "Setelah semua yang saya lalui dalam beberapa tahun terakhir, saya memutuskan bahwa TIDAK AKAN PERNAH LAGI ada orang yang menentukan masa depan saya untuk saya. Saya melalui banyak hal buruk selama masa itu, dan hampir semuanya terjadi karena keputusan yang dibuat orang lain.
"Tekanan, ancaman, pembalasan, tak satu pun dari itu membuat saya takut. Saya sudah melalui hal-hal yang lebih buruk... percayalah! Saya selalu menegaskan, pada setiap kesempatan, bahwa langkah saya ke tempat lain juga harus bagus untuk klub.
"Kalau tidak, saya tidak akan pernah menerimanya... sama seperti saya tidak menerimanya ketika semuanya di sini berantakan dan mereka membutuhkan saya. Saya bertahan dan memberikan hidup saya. Jadi, saya berharap mereka memperlakukan situasi saya dengan rasa hormat yang sama seperti yang selalu saya miliki untuk Spurs dan untuk semua orang yang bekerja dengan saya selama periode ini. Hanya saja, jangan mencoba memutuskan untuk saya."
Striker jelaskan sikap soal masa depan
Perselisihan itu muncul tepat ketika Manchester City membajak langkah Tottenham senilai £60 juta untuk penyerang Everton, Iliman Ndiaye dengan tawaran £65 juta, meski kedua transfer itu dinegosiasikan secara terpisah. Richarlison menegaskan kembali keinginannya untuk bergabung lagi dengan Everton sambil menjelaskan posisinya saat ini: "Jika mereka mencapai kesepakatan antara Spurs dan Everton, saya akan kembali ke klub tercinta saya.
"Niat saya memang untuk kembali ke tempat di mana saya sangat bahagia, ya, tetapi negosiasi itu hanya terjadi dengan cara yang diinginkan orang-orang tertentu, dan itu tidak akan lagi seperti itu. Terlepas dari semua gejolak ini, saya masih terikat kontrak di Spurs dan akan tetap siap untuk klub."
- Action Plus
Alternatif di Merseyside mulai terbentuk
Dengan kesepakatan Richarlison dalam keraguan serius, Everton kini semakin dekat mencapai kesepakatan untuk merekrut penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, yang mencetak 19 gol untuk Monaco musim lalu. David Moyes ingin segera mengamankan tambahan kekuatan di lini serang sebelum bursa transfer ditutup demi menjaga daya gedor Everton. Sementara itu, Tottenham harus segera menyelesaikan sengketa pembayaran internal tersebut untuk menghindari gangguan lebih lanjut di luar lapangan saat kampanye Premier League kian memanas.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami