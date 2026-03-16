Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League

Richarlison menyelamatkan Tudor di masa injury time di Liverpool, namun Tottenham belum sepenuhnya terhindar dari bahaya: poin pertama bagi mantan pelatih Juventus tersebut, yang pada sesi prapertandingan salah mengira salah satu asistennya sebagai Slot

Liverpool kebobolan pada menit ke-90 akibat gol yang dicetak oleh penyerang tengah asal Brasil, namun Tudor masih berada di ujung tanduk.

Igor Tudor telah memimpin Tottenham selama sekitar sebulan, namun perubahan yang diharapkan tak kunjung datang; bahkan, dalam beberapa jam terakhir beredar kabar dari Inggris mengenai kemungkinan pergantian pelatih baru bagi Spurs. Tiga kekalahan dari tiga laga liga melawan Arsenal, Fulham, dan Crystal Palace, ditambah kekalahan telak 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atlético Madrid. 

Insiden lucu terjadi sebelum pertandingan: bingung karena kepalanya yang botak, Tudor menyapa Allan Dixon (seorang anggota staf Tottenham) dengan mengira dia adalah pelatih Liverpool, Arne Slot, yang kemudian dia temui beberapa saat kemudian. 

Tudor tiba di laga sulit hari ini di Anfield melawan Liverpool dalam situasi yang sudah sangat genting. Pertandingan yang sulit bagi Vicario dan rekan-rekannya yang sudah tertinggal skor hanya 18 menit setelah kick-off. Kekalahan kelima berturut-turut bagi mantan pelatih Juventus itu sepertinya sudah di depan mata, namun di menit-menit akhir perpanjangan waktu, mereka berhasil meraih satu poin pertama di liga, yang tetap tidak menjauhkan Tottenham dari zona degradasi.

    Suasana tegang di London Utara, di mana rumor sudah beredar sejak menjelang laga melawan Liverpool mengenai ketidakpercayaan para pemain terhadap pelatih baru Tudor. Namun, setelah The Reds unggul 1-0 lewat gol Szoboszlai, Tottenham bangkit dan tepat pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol yang sangat krusial bagi perjuangan Spurs untuk menghindari degradasi. Umpan panjang dari Vicario, kontrol dan assist dari Kolo Muani, serta gol yang dicetak oleh striker Brasil itu sendiri yang menembus tiang dekat gawang Alisson. Perayaan dengan mengepalkan tangan, namun tetap terkendali, bagi Tudor yang menyadari bahwa perjalanan Tottenham masih panjang.

