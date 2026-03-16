Igor Tudor telah memimpin Tottenham selama sekitar sebulan, namun perubahan yang diharapkan tak kunjung datang; bahkan, dalam beberapa jam terakhir beredar kabar dari Inggris mengenai kemungkinan pergantian pelatih baru bagi Spurs. Tiga kekalahan dari tiga laga liga melawan Arsenal, Fulham, dan Crystal Palace, ditambah kekalahan telak 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atlético Madrid.

Insiden lucu terjadi sebelum pertandingan: bingung karena kepalanya yang botak, Tudor menyapa Allan Dixon (seorang anggota staf Tottenham) dengan mengira dia adalah pelatih Liverpool, Arne Slot, yang kemudian dia temui beberapa saat kemudian.

Tudor tiba di laga sulit hari ini di Anfield melawan Liverpool dalam situasi yang sudah sangat genting. Pertandingan yang sulit bagi Vicario dan rekan-rekannya yang sudah tertinggal skor hanya 18 menit setelah kick-off. Kekalahan kelima berturut-turut bagi mantan pelatih Juventus itu sepertinya sudah di depan mata, namun di menit-menit akhir perpanjangan waktu, mereka berhasil meraih satu poin pertama di liga, yang tetap tidak menjauhkan Tottenham dari zona degradasi.