Igor Tudor telah memimpin Tottenham selama sekitar sebulan, namun perubahan yang diharapkan tak kunjung datang; bahkan, dalam beberapa jam terakhir beredar kabar dari Inggris mengenai kemungkinan pergantian pelatih baru bagi Spurs. Tiga kekalahan beruntun di liga melawan Arsenal, Fulham, dan Crystal Palace, serta kekalahan telak 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atlético Madrid.

Tudor menghadapi laga sulit hari ini di Anfield melawan Liverpool dalam situasi yang sudah sangat genting. Pertandingan yang sulit bagi Vicario dan rekan-rekannya yang sudah tertinggal dalam skor hanya 18 menit setelah kick-off. Kekalahan kelima berturut-turut bagi mantan pelatih Juventus itu sepertinya sudah di depan mata, namun di menit-menit akhir perpanjangan waktu, mereka berhasil meraih satu poin pertama di liga, yang tetap tidak menjauhkan Tottenham dari zona degradasi.