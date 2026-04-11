Richarlison mengungkap sejumlah kegagalan transfer ke PSG dan keinginannya untuk bermain bersama Neymar di tengah drama kepergian Kylian Mbappé
Richarlison mengungkap drama di balik layar yang nyaris membuatnya pindah dari Liga Premier ke Ligue 1. Pemain berusia 28 tahun itu, yang bergabung dengan Tottenham dari Everton pada musim panas 2022 dengan biaya transfer sekitar £50 juta, menjelaskan bahwa rencana kepindahannya ke ibu kota Prancis itu terkait langsung dengan saga transfer berkepanjangan yang melibatkan Mbappe dan kepindahannya ke Real Madrid.
Berbicara kepada France Football tentang betapa dekatnya ia dengan kepindahan tersebut, Richarlison mengatakan: “Saya telah melakukan kontak dengan PSG dalam beberapa kesempatan. Setiap kali Mbappe akan hengkang, para direktur mendekati saya. Suatu kali, agen saya bahkan pergi ke kantor mereka di Paris untuk membahas hal-hal tersebut.”
Mengejar impian untuk bermain bersama Neymar
Pindah ke PSG bukan sekadar langkah untuk naik level kompetisi bagi Richarlison; itu adalah kesempatan untuk menyatukan karier klubnya dengan idola di tim nasional. Striker Spurs ini tak pernah menyembunyikan kekagumannya pada Neymar — yang meninggalkan Paris untuk bergabung dengan klub Saudi Al-Hilal pada musim panas 2023 — bahkan sampai-sampai ia memasukkan mantan bintang Barcelona itu ke dalam tato mural besar di punggungnya.
Richarlison mengakui bahwa prospek bermain bersama rekan senegaranya itu merupakan faktor pendorong utama selama negosiasi. “Saya ingin pergi ke sana, kami membicarakannya bersama Neymar selama pertemuan timnas Brasil. Sayangnya, itu tidak terwujud, sungguh disayangkan. Pasti luar biasa bisa bermain di Paris bersama dia dan pemain Brasil lainnya,” akunya.
Sebuah penghormatan kepada para legenda Brasil
Obsesi sang penyerang terhadap sejarah Selecao benar-benar terukir di kulitnya. Di luar kegagalan transfer, Richarlison membahas tato terkenal yang menampilkan dirinya bersama Neymar dan legenda Brasil Ronaldo, sekaligus menyoroti rasa hormat yang mendalam yang ia miliki terhadap para pendahulunya yang pernah mengenakan seragam kuning.
Menjelaskan penghormatan permanen tersebut, ia berkata: “Saya mencintai Neymar dengan sepenuh hati. Saya menato wajah Neymar di punggung saya. Saya juga memiliki tanda tangan Ronaldo dan Pele. Suatu hari, Pele mengatakan kepada saya bahwa saya telah membuat Brasil tersenyum. Mendengar itu dari sang Raja, rasanya luar biasa. Saya menato kalimat itu di punggung saya, bersama dengan dedikasinya.”
Ketidakpastian di Tottenham dan di luar itu
Meskipun impiannya untuk bergabung dengan PSG belum terwujud, Richarlison kini berada dalam posisi yang sulit di Tottenham. Meskipun telah mencetak sembilan gol musim ini, Spurs saat ini terpuruk di zona degradasi Liga Premier saat mereka bersiap menghadapi era baru di bawah manajer baru Roberto De Zerbi.
Masa depannya di tim nasional juga masih menjadi tanda tanya menjelang Piala Dunia 2026. Setelah tidak dipanggil ke pemusatan latihan terbaru dan tidak tampil untuk Brasil sejak Oktober, pria yang pernah dianggap sebagai penerus para legenda di punggungnya ini menghadapi perjuangan berat untuk merebut kembali tempatnya di skuad tim nasional.