Richarlison mengungkap sejumlah kegagalan transfer ke PSG dan keinginannya untuk bermain bersama Neymar di tengah drama kepergian Kylian Mbappé

Richarlison mengungkap drama di balik layar yang nyaris membuatnya pindah dari Liga Premier ke Ligue 1. Pemain berusia 28 tahun itu, yang bergabung dengan Tottenham dari Everton pada musim panas 2022 dengan biaya transfer sekitar £50 juta, menjelaskan bahwa rencana kepindahannya ke ibu kota Prancis itu terkait langsung dengan saga transfer berkepanjangan yang melibatkan Mbappe dan kepindahannya ke Real Madrid.

Berbicara kepada France Football tentang betapa dekatnya ia dengan kepindahan tersebut, Richarlison mengatakan: “Saya telah melakukan kontak dengan PSG dalam beberapa kesempatan. Setiap kali Mbappe akan hengkang, para direktur mendekati saya. Suatu kali, agen saya bahkan pergi ke kantor mereka di Paris untuk membahas hal-hal tersebut.”