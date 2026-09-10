Richarlison sedang secara aktif menjajaki jalur hukum dengan FIFA untuk membatalkan kontraknya saat ini di Tottenham Hotspur, menurut talkSPORT. Pemain berusia 29 tahun itu tidak dimasukkan dalam skuad 25 pemain Premier League untuk musim ini dan saat ini berlatih bersama tim U-21.

Pemain internasional Brasil itu meyakini penurunan status ini memberinya dasar yang sah untuk mengakhiri kontraknya, meski masih tersisa satu tahun. Setelah menjadi starter dalam kekalahan Tottenham pada laga pembuka musim di markas Brentford, ia kini bisa saja telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut karena ia berupaya hengkang secepatnya.