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Richarlison mendekati FIFA dalam langkah drastis untuk mengakhiri kontraknya dengan Tottenham Hotspur
Richarlison mencari jalan keluar dari Tottenham lewat FIFA
Richarlison sedang secara aktif menjajaki jalur hukum dengan FIFA untuk membatalkan kontraknya saat ini di Tottenham Hotspur, menurut talkSPORT. Pemain berusia 29 tahun itu tidak dimasukkan dalam skuad 25 pemain Premier League untuk musim ini dan saat ini berlatih bersama tim U-21.
Pemain internasional Brasil itu meyakini penurunan status ini memberinya dasar yang sah untuk mengakhiri kontraknya, meski masih tersisa satu tahun. Setelah menjadi starter dalam kekalahan Tottenham pada laga pembuka musim di markas Brentford, ia kini bisa saja telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut karena ia berupaya hengkang secepatnya.
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Frustrasi transfer dan statistik karier
Sebelum menjajaki kepulangan ke tanah kelahirannya bersama Vasco da Gama, penyerang itu sangat santer dikaitkan dengan kepulangan ke Everton pada bursa transfer musim panas. Ia menikmati periode empat tahun yang sukses di Merseyside, dengan mencetak 53 gol dalam 152 pertandingan, tetapi pada akhirnya menolak kesempatan untuk kembali bekerja sama dengan David Moyes.
Alih-alih demikian, ia merilis pernyataan di media sosial yang menyebut Everton sebagai tim favoritnya sambil mengkritik cara Tottenham menangani negosiasi. Di semua kompetisi, Richarlison mencatatkan 32 gol dalam 134 penampilan untuk Tottenham, tetapi babak itu kini tampaknya akan berakhir secara mendadak.
Jordan memperingatkan preseden kontrak yang berbahaya
Mantan pemilik Crystal Palace Simon Jordan bereaksi keras terhadap kabar di talkSPORT, dengan memperingatkan bahwa situasi ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi olahraga ini. Jordan mempertanyakan sikap sang pemain, dengan mengatakan: "Dia sekarang sudah diturunkan ke tim U-21, bukan? Yang akan mereka jadikan dasar adalah semacam peluang olahraga yang memungkinkannya untuk [memutus] kontraknya. Saya pikir itu akan jadi tragis jika mereka melakukannya, karena itu berarti para pemain bisa berbuat sesuka hati. Mereka bisa tampil buruk tanpa konsekuensi, mereka bisa memiliki disiplin yang buruk, dan perilaku yang buruk tanpa ada konsekuensi di baliknya."
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Apa langkah selanjutnya untuk Richarlison dan Tottenham?
Ke depannya, Richarlison dilaporkan berharap bisa meniru kesuksesan kompatriotnya, Renan Lodi, yang sukses menggunakan intervensi FIFA untuk mengakhiri kontraknya dengan Al Hilal tahun lalu. Jika badan pengatur sepakbola dunia itu mengabulkan klaimnya, penyerang tersebut bisa resmi bergabung dengan Vasco da Gama di luar jendela transfer. Tottenham kini harus memutuskan apakah akan melawan kasus ini atau menegosiasikan pemutusan kontrak bersama demi menghindari pertarungan hukum yang berkepanjangan.
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