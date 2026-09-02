Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Richarlison ke Turki? Trabzonspor lakukan pendekatan yang gagal untuk penyerang Tottenham
Trabzonspor meluncurkan tawaran ambisius
Trabzonspor melihat tawaran cepat dalam 24 jam untuk Richarlison ditolak, menurut The Athletic. Klub tersebut ingin memperkuat skuadnya dengan satu nama besar lagi setelah kedatangan sensasional Mohamed Salah dari Liverpool pada awal musim panas ini, memanfaatkan bursa transfer Turki yang masih dibuka hingga Jumat, 4 September, lama setelah tenggat waktu di Inggris berakhir.
Masih belum pasti apakah tim Super Lig itu akan meluncurkan tawaran kedua untuk pemain berusia 29 tahun tersebut sebelum tenggat Jumat. Kesepakatan potensial apa pun hadir di tengah situasi internal yang belum stabil di Trabzonspor, yang saat ini tengah mencari kestabilan setelah berpisah dengan pelatih kepala Fatih Tekke.
- (C)Getty Images
Ketidakpastian di Tottenham soal De Zerbi
Richarlison berada di persimpangan jalan di Tottenham, setelah sebelumnya menyatakan keinginan untuk mencari tantangan baru pada bursa transfer musim panas yang sibuk. Kedatangan manajer Roberto De Zerbi telah mengubah lini depan Spurs, dengan kepindahan pinjaman Omar Marmoush dari Manchester City membuat pemain Brasil itu turun lebih jauh dalam hierarki di London utara.
Dengan kontraknya saat ini di Tottenham Hotspur Stadium hanya tersisa 12 bulan, sang penyerang menghadapi momen krusial. Meski kesempatan tampil sebagai starter secara konsisten sulit didapat musim ini, ia tetap menjadi aset penting di atas kertas setelah mengakhiri musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak klub di Premier League dengan 11 gol.
Pembangkangan di media sosial dari pemain Brasil
Kepulangan bak dongeng ke Merseyside pada akhirnya gagal terwujud setelah Richarlison menolak syarat pribadi yang diajukan Everton. Setelah negosiasi menemui jalan buntu, penyerang timnas Brasil itu angkat suara di media sosial dengan pernyataan yang samar namun berapi-api, menegaskan tekad mutlaknya untuk menentukan nasibnya sendiri setelah melalui periode yang ditentukan oleh tekanan dari luar.
Menulis di Instagram, Richarlison menegaskan: "Setelah semua yang saya lalui dalam beberapa tahun terakhir, saya memutuskan bahwa tidak akan pernah lagi ada orang yang menentukan masa depan saya untuk saya. Saya mengalami banyak hal buruk, dan hampir semuanya terjadi karena keputusan dibuat oleh orang lain. Tekanan, ancaman, pembalasan, tidak ada satu pun dari itu yang membuat saya takut. Saya pernah melalui hal-hal yang jauh lebih buruk, percayalah."
- Getty Images Sport
Nomor punggung Spurs dan dicoret dari skuad
Richarlison bergabung dengan Tottenham Hotspur dari Everton pada musim panas 2022. Sejak pindah ke London Utara, penyerang Brasil itu telah mencatatkan 134 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan 32 gol dan 15 assist.
Pemain berusia 29 tahun itu menjalani satu-satunya penampilan pada musim ini saat Tottenham kalah 3-0 dari Brentford. Namun, ia sama sekali tidak masuk dalam skuad pada laga berikutnya dan hanya menyaksikan dari pinggir lapangan ketika Tottenham menelan kekalahan 2-0 dari Newcastle United.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami