Richarlison ke Turki? Trabzonspor lakukan pendekatan yang gagal untuk penyerang Tottenham

Trabzonspor melihat tawaran cepat dalam 24 jam untuk Richarlison ditolak, menurut The Athletic. Klub tersebut ingin memperkuat skuadnya dengan satu nama besar lagi setelah kedatangan sensasional Mohamed Salah dari Liverpool pada awal musim panas ini, memanfaatkan bursa transfer Turki yang masih dibuka hingga Jumat, 4 September, lama setelah tenggat waktu di Inggris berakhir.

Masih belum pasti apakah tim Super Lig itu akan meluncurkan tawaran kedua untuk pemain berusia 29 tahun tersebut sebelum tenggat Jumat. Kesepakatan potensial apa pun hadir di tengah situasi internal yang belum stabil di Trabzonspor, yang saat ini tengah mencari kestabilan setelah berpisah dengan pelatih kepala Fatih Tekke.