Richarlison diprediksi jadi 'korban tak terduga' dalam bursa transfer besar-besaran Tottenham, sementara mantan bintang Spurs memperkirakan berapa banyak pemain baru yang akan didatangkan Roberto De Zerbi

Dengan mempertimbangkan hal itu, dan mengingat kontrak Richarlison hanya tersisa 12 bulan lagi, apakah sudah saatnya melepas pemain internasional Brasil tersebut dan menginvestasikan kembali dana tersebut ke tempat lain selagi masih bisa mendapatkan biaya transfer yang cukup besar?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Murphy, mantan gelandang Spurs itu - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan taruhan Piala Dunia NetBet - mengatakan: “Saya rasa begitu. Masalahnya, [Dominic] Solanke memiliki banyak atribut yang disukai De Zerbi. De Zerbi menyukai tekanan tinggi dan sepak bola yang intens. Solanke dalam performa terbaiknya sangat brilian dalam hal itu, tapi dia tidak bisa menjaga kebugarannya. Jika melihat hal itu, dan jelas dia tidak semakin muda, maka saya pikir De Zerbi akan mendatangkan seorang striker.

“Saya kira Richarlison bisa jadi korban dalam hal ini karena dia tidak benar-benar didukung oleh para penggemar. Dia berusaha sebaik mungkin. Dia tidak memiliki kualitas yang diinginkan penggemar Tottenham untuk memimpin di lini depan. Saya pikir seorang striker pasti akan datang.”

Murphy menambahkan mengenai jumlah minimal pemain baru yang diharapkan Spurs rekrut dalam musim panas yang tampaknya akan kembali sibuk dan sangat penting ini: “Saya pikir De Zerbi ingin mendatangkan setidaknya empat, mungkin lebih, tapi kemungkinan besar di lini tengah. Saya tahu mereka sudah mendatangkan [Marcos] Senesi, yang merupakan pemain berpengalaman di Premier League, pengumpan bola yang hebat, dan mampu mengarahkan serangan ke depan.”