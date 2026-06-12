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Richarlison diprediksi jadi 'korban tak terduga' dalam bursa transfer besar-besaran Tottenham, sementara mantan bintang Spurs memperkirakan berapa banyak pemain baru yang akan didatangkan Roberto De Zerbi
Spurs terpaksa ikut terlibat dalam pertarungan menghindari degradasi
Ange Postecoglou mengakhiri penantian selama 17 tahun untuk meraih trofi besar saat memimpin tim meraih gelar Liga Europa pada 2025, namun di kompetisi domestik mereka harus puas finis di peringkat ke-17. Pada musim 2025-26, mereka kembali terpuruk ke posisi tersebut, tepat di atas zona degradasi Liga Premier.
Spurs - yang telah mengganti Thomas Frank dan Igor Tudor di bangku cadangan - akhirnya berhasil lolos dari zona degradasi, dengan pelatih Italia yang misterius, De Zerbi, berhasil memenuhi tugas awalnya.
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Rekor Richarlison di Tottenham: Gol & pertandingan
Kini momentum ke depan harus dibangun, karena posisi mereka di dalam jajaran ‘Enam Besar’ yang legendaris itu kini dihadapkan pada banyak pertanyaan yang tidak menyenangkan; perekrutan yang cerdas sangat dibutuhkan pada tahun 2026 untuk memperbaiki kegagalan di jendela transfer-transfer terakhir dengan mengalokasikan lebih banyak dana guna mengatasi masalah-masalah yang sudah lama ada.
Dana yang berguna akan diperoleh dari penjualan pemain, dengan beberapa figur terkemuka diperkirakan akan dipersiapkan untuk hengkang. Ada kemungkinan besar bahwa penyerang asal Amerika Selatan, Richarlison, akan menjadi bagian dari kelompok tersebut.
Dibeli seharga £50 juta ($67 juta) dari Everton pada tahun 2022, penyerang berusia 29 tahun ini hanya mencetak 32 gol dari 133 penampilan. Dia memang berhasil mencetak 11 gol penting di Liga Premier saat membantu timnya berjuang untuk tetap bertahan di kasta tertinggi, tetapi lebih dari itu yang dituntut dari mereka yang mengisi posisi penyerang tengah.
Apakah Richarlison akan dijual pada bursa transfer musim panas?
Dengan mempertimbangkan hal itu, dan mengingat kontrak Richarlison hanya tersisa 12 bulan lagi, apakah sudah saatnya melepas pemain internasional Brasil tersebut dan menginvestasikan kembali dana tersebut ke tempat lain selagi masih bisa mendapatkan biaya transfer yang cukup besar?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Murphy, mantan gelandang Spurs itu - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan taruhan Piala Dunia NetBet - mengatakan: “Saya rasa begitu. Masalahnya, [Dominic] Solanke memiliki banyak atribut yang disukai De Zerbi. De Zerbi menyukai tekanan tinggi dan sepak bola yang intens. Solanke dalam performa terbaiknya sangat brilian dalam hal itu, tapi dia tidak bisa menjaga kebugarannya. Jika melihat hal itu, dan jelas dia tidak semakin muda, maka saya pikir De Zerbi akan mendatangkan seorang striker.
“Saya kira Richarlison bisa jadi korban dalam hal ini karena dia tidak benar-benar didukung oleh para penggemar. Dia berusaha sebaik mungkin. Dia tidak memiliki kualitas yang diinginkan penggemar Tottenham untuk memimpin di lini depan. Saya pikir seorang striker pasti akan datang.”
Murphy menambahkan mengenai jumlah minimal pemain baru yang diharapkan Spurs rekrut dalam musim panas yang tampaknya akan kembali sibuk dan sangat penting ini: “Saya pikir De Zerbi ingin mendatangkan setidaknya empat, mungkin lebih, tapi kemungkinan besar di lini tengah. Saya tahu mereka sudah mendatangkan [Marcos] Senesi, yang merupakan pemain berpengalaman di Premier League, pengumpan bola yang hebat, dan mampu mengarahkan serangan ke depan.”
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Senesi telah resmi bergabung saat Spurs membidik lebih banyak pemain baru
Bek tengah asal Argentina, Senesi, yang akan resmi bergabung dengan Spurs pada 1 Juli, didatangkan sebagai pemain bebas transfer—artinya, dana transfer klub tidak terpotong untuk hal ini. Ia akan menambah kualitas pemain kelas atas ke skuad De Zerbi setelah empat tahun berkarier di Bournemouth.
Target-target lain kemungkinan besar sudah diidentifikasi oleh pihak yang berwenang di Tottenham Hotspur Stadium. Kemungkinan besar, seorang pencetak gol yang sudah teruji akan menjadi prioritas utama dalam daftar belanja tersebut. Setiap kesepakatan yang mengirim Richarlison ke klub baru akan membantu membuka ruang bagi pemain lain yang berpotensi menjadi penentu kemenangan untuk bergabung dengan klub yang berharap dapat kembali menatap ke atas - daripada terus-menerus melirik ke belakang dengan cemas.