Getty Images Sport
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Riccardo Calafiori mendukung perekrutan pemain kelas dunia saat Arsenal mendekati Bruno Guimaraes dan membidik Vinicius Junior
Calafiori dukung kepindahan untuk bintang-bintang Brasil
Klub London Utara itu dilaporkan berada di ambang merampungkan kesepakatan untuk gelandang Newcastle United Guimaraes, sembari juga mempertahankan ketertarikan berani terhadap superstar Real Madrid Vinicius. Calafiori menegaskan perlunya perekrutan nama-nama besar seperti itu jika klub ingin tetap berada di depan para rivalnya.
Berbicara kepada Sky Sports tentang potensi kedatangan Guimaraes dan Vinicius, pemain internasional Italia itu menjelaskan standar yang dibutuhkan di Emirates. Calafiori mengatakan: "Tentu saja kami sekarang berada di level itu, kami berada di puncak. Kami ingin memenangi liga lagi dan kami ingin menjadi bahkan lebih baik daripada musim lalu, jika kami bisa, jadi kami membutuhkan pemain-pemain seperti itu, menurut saya."
- Getty
Rincian kesepakatan Guimaraes
Perburuan Guimaraes telah menjadi salah satu saga pada musim panas ini, tetapi tampaknya penyelesaiannya akhirnya sudah di depan mata. Kesepakatan untuk membawa mantan pemain Lyon itu ke Emirates dari Newcastle hampir rampung setelah biaya transfer £75 juta disepakati antara dua klub Premier League tersebut. Pemain asal Brasil itu telah menegaskan kepada Newcastle bahwa ia ingin pindah ke London utara, yang mendorong kedua klub mencapai titik tengah dari tawaran awal Arsenal sebesar £70 juta dan valuasi awal Newcastle sebesar £80 juta.
Mendatangkan Guimaraes akan menjadi pernyataan niat yang signifikan bagi Mikel Arteta, yang ingin menambah kekuatan dan kreativitas di lini tengahnya.
Mengejar mimpi Vinicius
Meski transfer Guimaraes tampak hanya tinggal menunggu waktu, perburuan untuk Vinicius tetap menjadi urusan yang jauh lebih rumit. Ini adalah langkah yang sangat ambisius dari Arsenal untuk mencoba membawa penyerang Brasil itu ke Premier League, tetapi itulah yang sedang mereka kerjakan ketika negosiasi kontrak di Madrid mandek. Namun, harapan untuk merekrut pemain Brasil itu baru-baru ini terpukul setelah Madrid meningkatkan tawaran kontrak mereka kepada sang penyerang untuk menangkal minat yang terus tumbuh dari juara Inggris tersebut.
Situasinya masih cair karena kontrak sang winger saat ini akan berakhir pada musim panas tahun depan. Ini berarti ia berpotensi pergi dengan status bebas transfer jika ia tidak menandatangani kontrak baru atau memilih mengejar kepindahan ke Arsenal, yang kabarnya siap menawarkan syarat finansial yang sangat menarik kepadanya.
- Getty Images Sport
Tantangan persiapan untuk Arteta
Terlepas dari antusiasme seputar potensi transfer, Arsenal menghadapi tantangan langsung di atas lapangan. Skuad mereka terkuras selama pramusim, sebagaimana terlihat dari kekalahan 3-1 dalam laga uji coba melawan Real Betis di Dublin. Calafiori, yang menjadi starter dalam pertandingan itu, mengakui bahwa minimnya waktu persiapan bagi para bintang Piala Dunia yang baru kembali bisa membuat awal musim menjadi sulit. Dengan Community Shield melawan Manchester City yang tinggal sepuluh hari lagi, tekanan ada pada skuad untuk segera menemukan ritme mereka.
"Saya pikir ini akan menjadi awal musim yang rumit karena hal itu. Semua tim besar akan memiliki masalah ini dan tentu saja kami masih menunggu mereka. Saya harap mereka akan benar-benar dalam kondisi bagus dan siap membantu kami. Dalam 10 hari kami akan memainkan final, jadi kami harus siap," jelas sang bek.
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