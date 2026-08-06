Klub London Utara itu dilaporkan berada di ambang merampungkan kesepakatan untuk gelandang Newcastle United Guimaraes, sembari juga mempertahankan ketertarikan berani terhadap superstar Real Madrid Vinicius. Calafiori menegaskan perlunya perekrutan nama-nama besar seperti itu jika klub ingin tetap berada di depan para rivalnya.

Berbicara kepada Sky Sports tentang potensi kedatangan Guimaraes dan Vinicius, pemain internasional Italia itu menjelaskan standar yang dibutuhkan di Emirates. Calafiori mengatakan: "Tentu saja kami sekarang berada di level itu, kami berada di puncak. Kami ingin memenangi liga lagi dan kami ingin menjadi bahkan lebih baik daripada musim lalu, jika kami bisa, jadi kami membutuhkan pemain-pemain seperti itu, menurut saya."