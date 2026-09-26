Getty Images Sport
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Riccardo Calafiori kirim pesan penuh perlawanan kepada fans Italia saat bintang Arsenal itu bereaksi atas kekalahan 'yang seharusnya bisa dihindari' dari Belgia
Awal yang membuat frustrasi bagi Italia
Italia mengawali kampanye Nations League mereka dengan sangat mengecewakan setelah disapu bersih Belgia. Gli Azzurri kalah 2-0 di Stadio Olimpico, Roma, setelah serangkaian kesalahan bertahan yang mahal.
Mika Godts dan Dodi Lukebakio menghukum tuan rumah untuk memastikan kemenangan vital bagi tim tamu, dengan mudah menembus lini belakang dalam kedua momen tersebut. Kekalahan itu menjadi awal yang sangat membuat frustrasi bagi era kedua Roberto Mancini bersama tim nasional.
Terlepas dari kekalahan pahit tersebut, ini tetap menjadi malam yang penting secara personal bagi Calafiori. Bek Arsenal itu dimainkan sebagai bek kiri untuk pertama kalinya dalam karier internasional seniornya, kembali ke peran yang secara tradisional ia jalani di level klub.
- Getty Images Sport
Calafiori menuntut fokus pada sisi positif
Setelah peluit akhir berbunyi, Calafiori memberikan penilaian jujur atas performa timnya yang tidak padu. Bek serbabisa itu mengakui rapuhnya lini pertahanan yang terlihat, tetapi dia menegaskan bahwa kemajuan perlahan mulai terlihat di balik layar.
"Saya melihat tim yang bagus dalam beberapa momen," kata Calafiori kepada RAI Sport. "Kami baru saja mulai bekerja dengan pelatih baru, tetapi ada area lain yang tidak saya sukai, kami meninggalkan celah dan kebobolan dua gol yang seharusnya bisa dihindari. Kami harus mencoba melihat aspek-aspek positif. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kami baru saja mulai dengan pelatih baru, jadi kita lihat saja nanti."
Ketegangan memuncak di ibu kota Italia
Frustrasi atas hasil tersebut terlihat jelas, baik di lapangan maupun di tribun. Stadio Olimpico yang terisi cukup jarang menunjukkan perasaan mereka dengan sangat jelas, karena kesabaran suporter tuan rumah tampaknya benar-benar telah habis. Italia mendapat cemoohan keras saat meninggalkan lapangan, reaksi bermusuhan yang jelas memengaruhi para pemain.
"Itu menyakitkan, karena ada momen ketika saya merasakan gairah dari penonton," akunya. "Kami harus tampil lebih baik, kami semua tahu itu, mulai dari pertandingan berikutnya."
- Getty Images Sport
Menatap tantangan krusial berikutnya
Timnas Italia kini akan kembali ke lapangan latihan untuk segera membenahi celah di lini pertahanan yang membuat mereka harus membayar mahal saat menghadapi Belgia. Calafiori dan rekan-rekannya berada di bawah tekanan besar untuk menampilkan performa yang jauh lebih baik dan merebut kembali dukungan suporter pada laga berikutnya.
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