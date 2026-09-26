Italia mengawali kampanye Nations League mereka dengan sangat mengecewakan setelah disapu bersih Belgia. Gli Azzurri kalah 2-0 di Stadio Olimpico, Roma, setelah serangkaian kesalahan bertahan yang mahal.

Mika Godts dan Dodi Lukebakio menghukum tuan rumah untuk memastikan kemenangan vital bagi tim tamu, dengan mudah menembus lini belakang dalam kedua momen tersebut. Kekalahan itu menjadi awal yang sangat membuat frustrasi bagi era kedua Roberto Mancini bersama tim nasional.

Terlepas dari kekalahan pahit tersebut, ini tetap menjadi malam yang penting secara personal bagi Calafiori. Bek Arsenal itu dimainkan sebagai bek kiri untuk pertama kalinya dalam karier internasional seniornya, kembali ke peran yang secara tradisional ia jalani di level klub.