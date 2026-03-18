Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-LEGENDSAFP

Diterjemahkan oleh

Ribery: "Bayern Munich memang luar biasa, tim terbaik di dunia dan favorit untuk Liga Champions. Tapi Atalanta juga tak kalah hebat. Dan betapa mengesankan para pendukung Dea itu"

Pemain asal Prancis itu menjagokan mantan timnya sebagai favorit untuk meraih gelar juara

Pada hari pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Bayern Munich dan Atalanta, Franck Ribery, legenda klub Bavaria yang mengakhiri kariernya di Italia bersama Fiorentina dan Salernitana, memberikan komentarnya kepada La Gazzetta dello Sport. Untuk lolos, La Dea harus membalikkan kekalahan 1-6 pada leg pertama di Bergamo...

"Bayern memang terlalu kuat, tapi Atalanta juga tak kalah hebat," jelas Ribery, yang sedang mengikuti kursus kepelatihan di Coverciano. "Palladino dan timnya sudah berjuang sekuat tenaga. Intinya, Bayern ini benar-benar terlalu kuat: akan sulit dihadapi oleh siapa pun. Saat ini mereka adalah tim terkuat yang ada, tanpa terkecuali. Mereka berada di level tertinggi dalam segala hal: secara teknis, taktis, dan fisik. Mereka berada di kelas yang berbeda, semua orang bisa melihatnya. Bagi saya, mereka adalah favorit untuk memenangkan Liga Champions."

  • "BAYERN ADALAH RUMAH"

    "Dia menang karena memiliki budaya yang kuat, profesionalisme yang sangat tinggi, dan pada saat yang sama terasa seperti keluarga. Saya senang dianggap sebagai legenda bagi para penggemarnya; kami telah menorehkan sejarah dengan semua gelar yang kami raih. Kami melakukannya bersama-sama karena saat itu, sama seperti sekarang, kami memiliki nilai-nilai yang luhur."

  • PENDUKUNG ATALANTA DI POSISI TERATAS

    "Selamat kepada para pendukung Atalanta yang telah mendukung tim dengan cara yang sangat mengagumkan bagi dunia olahraga, sekaligus memberikan citra yang positif bagi seluruh dunia sepak bola Italia."

  • RIBERY SEBAGAI PELATIH

    "Tujuan saya adalah menjadi pelatih. Untuk saat ini, saya sedang belajar: Coverciano adalah tempat yang ideal, suasananya terasa seperti di rumah sendiri. Saya senang berada di sana, merasa nyaman, dan telah bertemu banyak orang baik yang bisa menemani perjalanan saya. Di mana saya akan melatih? Saya belum tahu pasti: semoga di Italia, negara yang saya cintai. Namun, saya juga akan menerima kesempatan untuk mencoba peruntungan di negara lain."

Champions League
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0