Ribery: "Bayern Munich memang luar biasa, tim terbaik di dunia dan favorit untuk Liga Champions. Tapi Atalanta juga tak kalah hebat. Dan betapa mengesankan para pendukung Dea itu"

Pada hari pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Bayern Munich dan Atalanta, Franck Ribery, legenda klub Bavaria yang mengakhiri kariernya di Italia bersama Fiorentina dan Salernitana, memberikan komentarnya kepada La Gazzetta dello Sport. Untuk lolos, La Dea harus membalikkan kekalahan 1-6 pada leg pertama di Bergamo...

"Bayern memang terlalu kuat, tapi Atalanta juga tak kalah hebat," jelas Ribery, yang sedang mengikuti kursus kepelatihan di Coverciano. "Palladino dan timnya sudah berjuang sekuat tenaga. Intinya, Bayern ini benar-benar terlalu kuat: akan sulit dihadapi oleh siapa pun. Saat ini mereka adalah tim terkuat yang ada, tanpa terkecuali. Mereka berada di level tertinggi dalam segala hal: secara teknis, taktis, dan fisik. Mereka berada di kelas yang berbeda, semua orang bisa melihatnya. Bagi saya, mereka adalah favorit untuk memenangkan Liga Champions."