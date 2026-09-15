Revolusi Prancis ala Zidane! Pemain muda Liverpool Jeremy Jacquet mendapat panggilan mengejutkan ke tim nasional

Menurut L'Equipe, bek tengah Liverpool Jeremy Jacquet telah masuk pra-seleksi tim nasional Prancis oleh pelatih kepala Zinedine Zidane setelah awal musim yang sangat meyakinkan bersama Liverpool. Pemain berusia 21 tahun itu kembali mencuri perhatian pada akhir pekan, dengan melakukan sapuan krusial di garis gawang yang mempertahankan hasil imbang 0-0 melawan Fulham di Anfield. Jacquet masuk dalam skuad yang diperluas bersama beberapa pemain yang belum pernah membela timnas Prancis di level tertinggi.

Zidane akan secara resmi mengumumkan daftar skuad final pertamanya pada 18 September di markas FFF, tempat semua keraguan terkait potensi wajah-wajah baru akan terjawab menjelang laga kompetitif yang akan datang.