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Revolusi Prancis ala Zidane! Pemain muda Liverpool Jeremy Jacquet mendapat panggilan mengejutkan ke tim nasional
Kenaikan pesat berbuah panggilan tim nasional
Menurut L'Equipe, bek tengah Liverpool Jeremy Jacquet telah masuk pra-seleksi tim nasional Prancis oleh pelatih kepala Zinedine Zidane setelah awal musim yang sangat meyakinkan bersama Liverpool. Pemain berusia 21 tahun itu kembali mencuri perhatian pada akhir pekan, dengan melakukan sapuan krusial di garis gawang yang mempertahankan hasil imbang 0-0 melawan Fulham di Anfield. Jacquet masuk dalam skuad yang diperluas bersama beberapa pemain yang belum pernah membela timnas Prancis di level tertinggi.
Zidane akan secara resmi mengumumkan daftar skuad final pertamanya pada 18 September di markas FFF, tempat semua keraguan terkait potensi wajah-wajah baru akan terjawab menjelang laga kompetitif yang akan datang.
- Ball Raw Images
Membangun di atas kesuksesan awal di Anfield
Pra-seleksi ini menyoroti adaptasi mulus Jacquet ke sepak bola Inggris sejak menuntaskan kepindahannya ke Merseyside. Setelah berkembang melalui jenjang akademi di Rennes dan sempat dipinjamkan ke Clermont Foot, bek muda itu dengan cepat memantapkan diri sebagai opsi yang bisa diandalkan di lini belakang Liverpool. Insting bertahannya yang luar biasa serta ketenangannya di bawah tekanan jelas telah beradaptasi dengan mulus di panggung Premier League.
Pemilihan skuad Zidane yang akan datang akan menjadi ujian apakah performa sang pemain muda di level klub cukup untuk memberinya tempat dalam kelompok skuad akhir untuk jeda internasional.
Jeda internasional yang padat di depan mata
Prancis menghadapi rangkaian laga yang menuntut di UEFA Nations League saat Zidane mulai menjalani masa jabatannya dengan sungguh-sungguh. Prancis dijadwalkan menghadapi Turki di kandang lawan pada 25 September dan Belgia pada 28 September, sebelum kembali ke kandang di Stade de France untuk menjamu Italia pada 2 Oktober dan Belgia lagi pada 5 Oktober. Masuk dalam daftar pra-seleksi yang lebih luas memberi Jacquet peluang emas untuk menembus kelompok inti dalam duel-duel berisiko tinggi ini.
Jadwal yang padat ini akan menuntut kedalaman skuad, sekaligus membuka pintu bagi talenta-talenta muda yang sedang on fire untuk menunjukkan kapasitas mereka di panggung internasional.
- STEINSIEK.CH
Fokus kembali ke tugas domestik
Sebelum potensi tugas internasional apa pun dimulai, Jacquet akan kembali memusatkan seluruh fokusnya pada kiprah Liverpool yang sedang berjalan di kompetisi domestik dan Eropa. Adaptasi cepat bek tengah itu telah memberikan dorongan besar bagi stabilitas pertahanan Liverpool pada pekan-pekan awal musim. Mempertahankan level performa tingginya dalam beberapa laga berikutnya akan sangat penting untuk mengamankan tempat permanen dalam skuad senior Zidane.
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