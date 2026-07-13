Revolusi musim panas Arsenal: Bagaimana perekrutan Georgia Stanway, Ona Batlle, dan pemain lainnya telah mengantarkan The Gunners ke jalur yang tepat untuk mengakhiri puasa gelar WSL, meski harus kehilangan sejumlah pemain bintang

Namun, mungkin di lini seranglah para pemain baru ini bisa memberikan dampak terbesar. Slegers memiliki beberapa opsi di posisi itu musim lalu. Alessia Russo sudah mengamankan posisi starter sebagai penyerang tengah (No. 9), dengan Blackstenius yang bisa menggantikannya dari bangku cadangan atau bermain di depannya, saat pemain internasional Inggris itu turun sebagai gelandang serang (No. 10). Di sayap, Mead, Foord, Chloe Kelly, dan Olivia Smith semuanya menjadi opsi, sehingga Slegers bisa menyesuaikan dengan berbagai skema permainan dan juga mengganti kedua pemain starter tersebut sekitar satu jam setelah pertandingan dimulai, seperti yang sering dilakukannya.

Namun, semuanya menjadi cukup mudah ditebak setelah beberapa waktu. Frida Maanum seringkali menjadi satu-satunya opsi lain di posisi No.10, yang berarti Russo rutin turun ke posisi tersebut saat Blackstenius masuk, sementara lawan juga tahu bahwa Slegers kemungkinan besar akan melakukan dua pergantian berturut-turut di sayap pada babak kedua. Jika salah satu pemain sayap tersebut cedera, seperti yang terjadi pada Kelly dan Mead pada beberapa kesempatan, variasi formasi pun semakin berkurang.

Dengan mendatangkan Reuteler, yang bisa bermain sebagai nomor 10; Cerci, opsi lain sebagai penyerang yang bisa bermain di sayap jika diperlukan; mungkin juga Baum, yang mampu bermain di kedua sayap dan mungkin juga di tengah; serta Batlle, yang bisa bermain sebagai bek kiri terbalik untuk menciptakan masalah berbeda bagi lawan, hal ini menambah unsur ketidakpastian, keserbagunaan, dan variasi, serta kedalaman skuad. Inilah tepatnya yang dibutuhkan Arsenal untuk mempertahankan ancaman yang konsisten dalam serangan, bahkan ketika pertandingan tidak berjalan sesuai keinginan mereka.