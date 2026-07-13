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Arsenal summer revolution GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Revolusi musim panas Arsenal: Bagaimana perekrutan Georgia Stanway, Ona Batlle, dan pemain lainnya telah mengantarkan The Gunners ke jalur yang tepat untuk mengakhiri puasa gelar WSL, meski harus kehilangan sejumlah pemain bintang

Women's football
Arsenal Women
WSL
G. Stanway
O. Batlle
G. Reuteler
S. Cerci
L. Baum
FEATURES

Sudah sejak lama diketahui bahwa musim panas ini akan menjadi musim yang penting bagi Arsenal. Dengan begitu banyak pemain yang kontraknya akan habis, serta begitu banyak nama yang terus-menerus dikaitkan dengan kepindahan ke London Utara, isyarat akan adanya perubahan besar-besaran sudah beredar sejak beberapa waktu lalu. Kini, hal itu mulai terwujud. Setelah kepergian Beth Mead, Katie McCabe, dan lainnya, para pengganti mulai berdatangan, dengan Georgia Stanway dan Ona Batlle menjadi nama-nama yang paling menonjol dari empat pengumuman berturut-turut sejauh ini.

Mereka tidak akan menjadi yang terakhir. Arsenal siap menggelontorkan dana besar untuk Lisa Baum, pemain sayap berusia 19 tahun dari RB Leipzig yang telah menjadi incaran sebagian besar klub papan atas Eropa, dengan The Gunners menjadi favorit terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Saat pemain timnas Spanyol Salma Paralluelo memilih destinasi berikutnya, seiring berakhirnya kontraknya di Barcelona, klub asal London Utara ini juga tetap berada dalam perburuan, yang akan menjadi rekrutan penting lainnya.

Dengan hengkangnya Mead, McCabe, Victoria Pelova, Laia Codina, dan Manuela Zinsberger pada musim panas ini, terjadi banyak perubahan saat Arsenal—klub paling sukses dalam sejarah sepak bola wanita Inggris—berusaha kembali ke puncak klasemen liga domestik. Lalu, apa arti langkah-langkah ini bagi The Gunners di musim baru ini, saat mereka bertekad meraih gelar Women’s Super League pertama sejak 2019?

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Mencetak prestasi

    Setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala penuh waktu pada Januari 2025, menyusul masa jabatan sementara yang sukses, musim panas ini terasa seperti saat di mana Renee Slegers meninggalkan jejaknya pada tim Arsenal ini dengan cara yang paling kuat hingga saat ini.

    Ini adalah momen yang wajar bagi terjadinya perubahan besar-besaran karena banyaknya pemain yang kontraknya habis. Ini memang akan menjadi periode di mana visi Slegers dan klub benar-benar terlihat jelas, tergantung pada pemain mana yang mereka pilih untuk diperpanjang kontraknya dan bagaimana mereka memutuskan untuk menggantikan mereka yang dilepas.

    Lalu, apa yang dapat kita simpulkan dari keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut?

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  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Keputusan besar

    Salah satu kesimpulan yang paling jelas adalah keinginan untuk menurunkan usia rata-rata skuad. Tidak ada tim di WSL yang memiliki skuad lebih tua daripada The Gunners musim lalu, sementara hanya Juventus yang berada di peringkat di atas mereka dalam kategori tersebut di antara tim-tim yang lolos ke fase grup Liga Champions Wanita 2025-26.

    Dengan delapan dari sembilan anggota skuad tertua yang kontraknya telah habis, Slegers dan klub memiliki peluang yang jelas untuk bertindak dalam hal mengurangi angka tersebut. Tidak semua pemain akan hengkang, karena Kim Little (36), Steph Catley (32), Caitlin Foord (31), Stina Blackstenius (30), dan Leah Williamson (29) semuanya memperpanjang kontrak, dan laporan menunjukkan adanya keinginan di menit-menit terakhir untuk mempertahankan McCabe, dengan Mead di atas Foord juga berpotensi menjadi pilihan utama.

    Meski demikian, tiga dari delapan pemain tertua dalam skuad ini mengucapkan selamat tinggal, dengan hengkangnya McCabe (30), Mead (31), dan Zinsberger (30) yang sedikit menurunkan rata-rata usia tim menjelang perekrutan pemain-pemain muda. Stanway, Batlle, dan Geraldine Reuteler semuanya berusia 27 tahun, Selina Cerci baru saja genap berusia 26 tahun, dan Baum masih berusia 19 tahun. Jika Paralluelo juga bergabung dengan klub ini, usianya pun baru 22 tahun.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Meningkatkan kedalaman

    Tentu saja, perekrutan Arsenal tidak hanya bertujuan untuk menurunkan rata-rata usia tersebut. Ada beberapa alasan mengapa The Gunners gagal meraih gelar WSL lagi dalam beberapa tahun terakhir, dan pergerakan transfer ini dapat membantu mengatasi beberapa di antaranya.

    Salah satunya berkaitan dengan kedalaman skuad. Slegers memang tidak sepenuhnya kekurangan opsi tahun lalu, tetapi ia juga tidak memiliki skuad yang paling dalam, karena tidak ada tim di WSL yang menggunakan lebih sedikit pemain daripada Arsenal. Sementara itu, dari tim-tim yang lolos ke fase grup Liga Champions, hanya enam yang menggunakan lebih sedikit pemain: Benfica, St. Polten, Valerenga, Wolfsburg, OH Leuven, dan Twente.

    Beberapa pemain yang semula bisa dipilih oleh Slegers justru kehilangan kepercayaan, sehingga semakin mengurangi jumlah pemain yang tersedia. Jenna Nighswonger hanya bermain sekali sebelum dipinjamkan ke Aston Villa pada Januari, sementara Codina dan Pelova kesulitan mendapatkan kesempatan bermain sehingga tidak mengherankan jika mereka hengkang pada musim panas ini.

    Dengan Katie Reid yang mengalami cedera ACL di awal musim, Williamson yang hanya mampu tampil sebagai starter dalam dua pertandingan liga akibat masalah kebugaran yang berkepanjangan, serta ketersediaan Kyra Cooney-Cross yang sangat berkurang karena kondisi kesehatan ibunya yang memburuk, Slegers tidak memiliki banyak pilihan dalam hal jumlah pemain, dan hal itu benar-benar perlu diubah.

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  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Berbagi beban

    Selain itu, terdapat ketergantungan yang semakin berlebihan pada beberapa pemain tertentu. Hal ini terutama terjadi di lini tengah, di mana performa tim bisa menurun secara signifikan jika Little dan Mariona Caldentey tidak diturunkan sebagai starter di dua posisi gelandang bertahan. Oleh karena itu, kedatangan Stanway dan Reuteler—ditambah dengan harapan bahwa Cooney-Cross akan lebih sering tersedia—sangat disambut baik, karena The Gunners berupaya memastikan tanggung jawab di posisi-posisi tersebut dibagi secara merata.

    Stanway bergabung setelah menjalani satu musim di Bayern Munich di mana ia ditempatkan jauh lebih ke belakang dari biasanya, dan meraih kesuksesan besar, sementara Reuteler memiliki kemampuan untuk memainkan berbagai peran di lini tengah, yang berarti ia juga berpotensi menjadi opsi lain di posisi nomor 10.

    Wajar jika tim bergantung pada pemain sekelas Little dan Caldentey, tetapi tingkat ketergantungan yang kadang-kadang dialami Arsenal musim lalu jauh dari ideal.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Keragaman dalam serangan

    Namun, mungkin di lini seranglah para pemain baru ini bisa memberikan dampak terbesar. Slegers memiliki beberapa opsi di posisi itu musim lalu. Alessia Russo sudah mengamankan posisi starter sebagai penyerang tengah (No. 9), dengan Blackstenius yang bisa menggantikannya dari bangku cadangan atau bermain di depannya, saat pemain internasional Inggris itu turun sebagai gelandang serang (No. 10). Di sayap, Mead, Foord, Chloe Kelly, dan Olivia Smith semuanya menjadi opsi, sehingga Slegers bisa menyesuaikan dengan berbagai skema permainan dan juga mengganti kedua pemain starter tersebut sekitar satu jam setelah pertandingan dimulai, seperti yang sering dilakukannya.

    Namun, semuanya menjadi cukup mudah ditebak setelah beberapa waktu. Frida Maanum seringkali menjadi satu-satunya opsi lain di posisi No.10, yang berarti Russo rutin turun ke posisi tersebut saat Blackstenius masuk, sementara lawan juga tahu bahwa Slegers kemungkinan besar akan melakukan dua pergantian berturut-turut di sayap pada babak kedua. Jika salah satu pemain sayap tersebut cedera, seperti yang terjadi pada Kelly dan Mead pada beberapa kesempatan, variasi formasi pun semakin berkurang.

    Dengan mendatangkan Reuteler, yang bisa bermain sebagai nomor 10; Cerci, opsi lain sebagai penyerang yang bisa bermain di sayap jika diperlukan; mungkin juga Baum, yang mampu bermain di kedua sayap dan mungkin juga di tengah; serta Batlle, yang bisa bermain sebagai bek kiri terbalik untuk menciptakan masalah berbeda bagi lawan, hal ini menambah unsur ketidakpastian, keserbagunaan, dan variasi, serta kedalaman skuad. Inilah tepatnya yang dibutuhkan Arsenal untuk mempertahankan ancaman yang konsisten dalam serangan, bahkan ketika pertandingan tidak berjalan sesuai keinginan mereka.

  • Ona Batlle Arsenal signing 2026Getty Images

    Kualitas asli

    Dan dalam arti yang lebih klise, apa yang juga dibawa oleh perekrutan ini adalah pernyataan niat. Batlle mungkin tidak terlalu menonjol dalam hal lini tengah, variasi serangan, atau kedalaman skuad—yang terakhir terutama karena posisi bek sayap sudah cukup terisi dengan baik di Arsenal selama beberapa waktu—tetapi dia adalah pemain kelas dunia. Merekrutnya dari Barcelona, juara Eropa bertahan, di masa jayanya, adalah hal yang sangat besar.

    Stanway datang dengan reputasi serupa. Sebagai juara Eropa dua kali berturut-turut bersama Inggris, dia secara konsisten tampil gemilang di momen-momen besar dan memberikan kontribusi, sehingga menempatkan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia.

    Cerci mungkin tidak sepopuler mereka, tetapi dia telah menjadi pemain paling produktif di Bundesliga selama dua musim terakhir, sementara kualitas Reuteler sudah terlihat jelas setelah dia menjadi bintang dalam perjalanan bersejarah Swiss ke babak gugur Kejuaraan Eropa tahun lalu.

    Sementara itu, Baum memiliki potensi untuk mencapai level tertinggi, jika kesepakatan tersebut terwujud sesuai harapan. Ini adalah rekrutan berkualitas tinggi dari The Gunners dan dilakukan tepat waktu, agar para pemain dapat terintegrasi ke dalam tim utama menjelang pramusim.

    Sementara Chelsea masih terus mencari striker setelah tiga penolakan yang mencolok, Manchester City melakukan penambahan pemain secara halus dengan mendatangkan Mead dan Niamh Charles, serta desas-desus seputar aktivitas transfer Manchester United semakin mereda—dengan Andrea Medina sebagai satu-satunya pemain baru sejauh ini—Arsenal telah memberikan pernyataan serius di awal jendela transfer musim panas ini.

    Akankah hal ini berbuah gelar WSL pertama sejak 2019? Masih terlalu dini untuk menyimpulkannya, namun tanda-tandanya tentu saja positif.