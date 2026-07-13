Revolusi musim panas Arsenal: Bagaimana perekrutan Georgia Stanway, Ona Batlle, dan pemain lainnya telah mengantarkan The Gunners ke jalur yang tepat untuk mengakhiri puasa gelar WSL, meski harus kehilangan sejumlah pemain bintang

Mereka tidak akan menjadi yang terakhir. Arsenal siap menggelontorkan dana besar untuk Lisa Baum, pemain sayap berusia 19 tahun dari RB Leipzig yang telah menjadi incaran sebagian besar klub papan atas Eropa, dengan The Gunners menjadi favorit terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Saat pemain timnas Spanyol Salma Paralluelo memilih destinasi berikutnya, seiring berakhirnya kontraknya di Barcelona, klub asal London Utara ini juga tetap berada dalam perburuan, yang akan menjadi rekrutan penting lainnya.
Dengan hengkangnya Mead, McCabe, Victoria Pelova, Laia Codina, dan Manuela Zinsberger pada musim panas ini, terjadi banyak perubahan saat Arsenal—klub paling sukses dalam sejarah sepak bola wanita Inggris—berusaha kembali ke puncak klasemen liga domestik. Lalu, apa arti langkah-langkah ini bagi The Gunners di musim baru ini, saat mereka bertekad meraih gelar Women’s Super League pertama sejak 2019?