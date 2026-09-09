Sebuah revolusi di tim nasional Italia diprediksi akan terjadi saat Roberto Mancini bersiap mengumumkan skuad Italia yang diperluas menjadi 30 pemain untuk empat pertandingan UEFA Nations League. Menurut La Gazzetta dello Sport, sang pelatih telah melakukan perjalanan luas ke seluruh Eropa untuk memantau calon tambahan baru bagi tim nasional.

Menghadapi Belgia, Turki, dan Prancis secara beruntun, Mancini diperkirakan akan memasukkan wajah-wajah baru untuk mengelola rotasi skuad.

Beberapa talenta muda yang belum mencatatkan penampilan internasional senior diprediksi akan masuk dalam skuad.