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Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

'Revolusi Italia!' - Roberto Mancini menyiapkan pemanggilan mengejutkan untuk 10 talenta yang belum pernah tampil membela timnas

Italy
R. Mancini
UEFA Nations League A

Revolusi di timnas Italia diprediksi terjadi saat Roberto Mancini menyiapkan skuad Italia yang diperluas menjadi 30 pemain untuk empat pertandingan Nations League mendatang. Prospek baru termasuk Nicolo Tresoldi dan Michael Kayode diperkirakan akan mendapatkan panggilan perdana ke tim senior.

  • Mancini diprediksi memulai revolusi Italia

    Sebuah revolusi di tim nasional Italia diprediksi akan terjadi saat Roberto Mancini bersiap mengumumkan skuad Italia yang diperluas menjadi 30 pemain untuk empat pertandingan UEFA Nations League. Menurut La Gazzetta dello Sport, sang pelatih telah melakukan perjalanan luas ke seluruh Eropa untuk memantau calon tambahan baru bagi tim nasional.

    Menghadapi Belgia, Turki, dan Prancis secara beruntun, Mancini diperkirakan akan memasukkan wajah-wajah baru untuk mengelola rotasi skuad.

    Beberapa talenta muda yang belum mencatatkan penampilan internasional senior diprediksi akan masuk dalam skuad.

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    Tresoldi dan Cisse diperkirakan akan mendapat panggilan tim nasional dari dua negara

    Di antara nama-nama tenar yang diperkirakan akan mendapat panggilan pertama adalah striker Club Brugge Nicolo Tresoldi, yang telah setuju untuk mewakili Italia setelah bermain untuk Jerman di level U-21. Prospek penyerang kelahiran Treviso, Alphadjo Cisse, dan gelandang Sporting CP Issa Doumbia juga diprediksi menjadi target.

    Masuknya nama-nama yang diproyeksikan ini menyoroti upaya agresif untuk mengamankan talenta-talenta top berkewarganegaraan ganda bagi tim nasional.

  • Talenta muda masuk pertimbangan untuk caps perdana

    Daftar calon debutan mencakup bek kanan Brentford Michael Kayode, playmaker Como Mattia Liberali, dan gelandang Napoli Antonio Vergara. Bek Roma Primavera Emanuele Lulli dan Alessandro Romano, yang dipinjamkan Cagliari, juga disebut-sebut sebagai kemungkinan.

    Bek tengah Liverpool Giovanni Leoni dilaporkan berpeluang masuk meski masih dalam pemulihan cedera, sementara bek kiri Aston Villa Matteo Ruggeri tetap dalam persaingan.

    Dua kiper yang belum memiliki caps, Marco Carnesecchi dan Elia Caprile, juga diprediksi masuk dalam pertimbangan untuk tempat di skuad.

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    Jadwal padat membuka peluang debut

    Italia akan membuka kampanye Nations League mereka melawan Belgia pada 25 September sebelum laga tandang menghadapi Turki dan Prancis, lalu menutupnya dengan pertandingan kandang kontra Turki pada 5 Oktober.

    Jadwal empat pertandingan yang menuntut ini memberikan kondisi ideal bagi Mancini untuk memberikan menit bermain kompetitif kepada para calon debutan.

    Pengumuman skuad yang akan datang diperkirakan menjadi sinyal fase baru yang menarik dalam integrasi pemain muda untuk tim nasional senior.

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