Revolusi Diaz... Bagaimana Bintang Maroko Ini Membangkang di Bangku Cadangan Real Madrid?

Surat kabar Spanyol "AS" melaporkan bahwa Díaz selalu terbiasa melawan arus, Setelah hanya tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan selama 194 hari, ia mampu memanfaatkan masa-masa duduk di bangku cadangan untuk mengubah situasinya. Setelah pelatih Alvaro Arbeloa secara terbuka mengakui bahwa ia layak mendapatkan lebih, sang pemain berhasil menggandakan pengakuan tersebut melalui penampilannya di lapangan.
Diaz terpaksa menyesuaikan kembali posisinya di Real Madrid seiring kembalinya kekuatan serangan tim yang diwakili oleh Kylian Mbappé, baik saat bintang Maroko itu bermain sebagai playmaker atau "penyerang palsu", maupun saat menjadi rekan Vinícius Júnior dalam memimpin serangan.
Diaz menjadi pemain nomor 12 (pengganti terpenting dalam tim) seperti yang terjadi saat melawan Bayern Munich, namun dalam pertandingan kemarin melawan Girona, ia kembali menjadi starter. Alih-alih pasrah pada takdir, ia kembali memberontak terhadap situasinya.