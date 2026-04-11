Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Revolusi Diaz... Bagaimana Bintang Maroko Ini Membangkang di Bangku Cadangan Real Madrid?

Pahlawan tak dikenal yang menerangi Bernabéu

Pemain internasional Maroko, Ibrahim Diaz, kembali berhasil mengubah keadaan di Real Madrid, beralih dari pemain cadangan menjadi pemain kunci dalam skuad Los Blancos.

Diaz berhasil tampil sebagai starter dalam 6 pertandingan berturut-turut hanya dalam waktu 29 hari, yang mencerminkan semangat "pemberontakan" positif yang dialami sang pemain untuk membuktikan bahwa dirinya layak selalu masuk dalam perhitungan.

  • Berjalan melawan arus

    Surat kabar Spanyol "AS" melaporkan bahwa Díaz selalu terbiasa melawan arus, Setelah hanya tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan selama 194 hari, ia mampu memanfaatkan masa-masa duduk di bangku cadangan untuk mengubah situasinya. Setelah pelatih Alvaro Arbeloa secara terbuka mengakui bahwa ia layak mendapatkan lebih, sang pemain berhasil menggandakan pengakuan tersebut melalui penampilannya di lapangan.

    Diaz terpaksa menyesuaikan kembali posisinya di Real Madrid seiring kembalinya kekuatan serangan tim yang diwakili oleh Kylian Mbappé, baik saat bintang Maroko itu bermain sebagai playmaker atau "penyerang palsu", maupun saat menjadi rekan Vinícius Júnior dalam memimpin serangan.

    Diaz menjadi pemain nomor 12 (pengganti terpenting dalam tim) seperti yang terjadi saat melawan Bayern Munich, namun dalam pertandingan kemarin melawan Girona, ia kembali menjadi starter. Alih-alih pasrah pada takdir, ia kembali memberontak terhadap situasinya.

  • Joker Kerajaan

    Bintang asal Maroko ini membuktikan dirinya sebagai pemain serba bisa yang tidak terbatas pada satu posisi saja; ia mampu berperan sebagai penggerak serangan maupun pemain sayap, hal yang terlihat jelas dalam pertandingan melawan Girona yang menjadi kesempatan ideal baginya, terutama saat ia bergerak ke sayap kiri dengan kebebasan bergerak di koridor tengah, untuk menjalankan instruksi pelatihnya yang sebelumnya menasihatinya, dengan mengatakan: "Saya meminta dia untuk mengambil risiko, dan tidak hanya puas dengan tidak melakukan kesalahan," hal yang ia lakukan dengan jelas melalui aktivitas dan visinya yang berkontribusi pada gol Valverde.

    Diaz merayakan pertandingan ke-100-nya di La Liga bersama Real Madrid dengan memberikan umpan kunci untuk tendangan keras yang dilepaskan Valverde, yang merupakan umpan ketujuhnya musim ini dan yang ke-14 sepanjang kariernya di liga, Dia tidak menambah assist lagi hanya karena kurangnya keberuntungan dari Mbappé, yang menerima umpan terobosan di belakang pertahanan dari Diaz, namun melepaskan tembakan ke langit Madrid meskipun berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

  • Mengungguli Vinícius

    Data statistik menunjukkan bahwa bintang asal Maroko ini menciptakan 7 peluang emas bagi rekan-rekannya, mengungguli Valverde dan Vinícius yang masing-masing menciptakan 3 peluang, serta mengirimkan 6 umpan silang dan menjadi pemain dengan rasio umpan tertinggi kedua di sepertiga akhir lapangan dengan 22 umpan, di belakang Vinícius (25 umpan), selain keberhasilannya dalam melakukan dribel dan memaksa 4 pelanggaran.

    Di lini pertahanan, Diaz tampil solid dengan merebut dua bola dan memenangkan 7 duel satu lawan satu, sehingga menampilkan performa yang seimbang dalam membangun serangan dan menekan lawan, yang memberinya sorotan khusus di tengah performa Real Madrid yang kurang memuaskan secara keseluruhan, sehingga mengirimkan pesan yang jelas menjelang laga di Munich bahwa ia akan terus menunjukkan perlawanan yang konsisten, baik sebagai starter maupun pengganti.