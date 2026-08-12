Revolusi Belanda! Xavi Hernandez ditunjuk sebagai pelatih kepala Belanda dengan kontrak jangka panjang saat mantan bos Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman

Berbicara setelah pengumuman itu, Xavi mengungkapkan ikatan emosionalnya yang mendalam dengan filosofi Total Football yang berasal dari Belanda. Ia berkata: 'Saya merasa ini sebuah kehormatan besar untuk menjadi pelatih tim nasional Belanda. Sebagai seseorang yang dididik di akademi FC Barcelona, dengan pengaruh kuat dari sosok seperti Johan Cruyff dan Rinus Michels, saya merasakan koneksi khusus dengan sepakbola Belanda.'

Pelatih baru itu juga segera memberikan kredit kepada sejumlah legenda Belanda atas perkembangan dirinya, baik sebagai pemain maupun pelatih selama waktunya di Camp Nou. Xavi melanjutkan: 'Anda bisa mengatakan bahwa saya sedikit merupakan anak dari sepakbola Belanda. Pelatih-pelatih hebat lainnya, terutama Louis van Gaal, yang di bawah asuhannya saya menjalani debut di Barcelona, dan Frank Rijkaard, juga memainkan peran penting dalam membentuk saya sebagai pemain dan pelatih. Tentu saja, tujuan terpenting adalah dan akan selalu menjadi untuk menang, tetapi saya lebih suka melakukannya dengan cara yang mencerminkan karakteristik tersebut dan bisa dinikmati orang-orang. Potensi untuk itu ada, begitu juga fondasi yang kuat untuk dibangun lebih lanjut.'