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Revolusi Belanda! Xavi Hernandez ditunjuk sebagai pelatih kepala Belanda dengan kontrak jangka panjang saat mantan bos Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman
Xavi menandatangani kontrak jangka panjang dengan Belanda
Dalam langkah yang mengguncang sepakbola Eropa, KNVB telah mengonfirmasi bahwa Xavi adalah pelatih kepala baru Belanda. Pria Catalan berusia 46 tahun itu menggantikan Koeman, yang pergi setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar melawan Maroko pada Piala Dunia musim panas ini. Xavi telah meneken kontrak komprehensif yang berlaku hingga 2030, memastikan ia akan memimpin tim untuk Kejuaraan Eropa 2028 di Britania Raya dan Irlandia, serta Piala Dunia 2030.
Xavi menjadi pelatih asing ke-21 yang menangani Belanda, tetapi yang terpenting, ia adalah yang pertama sejak pelatih Austria Ernst Happel menduduki posisi tersebut antara 1977 dan 1978. Meski mantan gelandang Barcelona itu akan membawa staf kepercayaan sendiri ke KNVB, tetap akan ada kehadiran domestik yang kuat dalam susunan teknis.
- AFP
Ikatan spesial dengan sepakbola Belanda
Berbicara setelah pengumuman itu, Xavi mengungkapkan ikatan emosionalnya yang mendalam dengan filosofi Total Football yang berasal dari Belanda. Ia berkata: 'Saya merasa ini sebuah kehormatan besar untuk menjadi pelatih tim nasional Belanda. Sebagai seseorang yang dididik di akademi FC Barcelona, dengan pengaruh kuat dari sosok seperti Johan Cruyff dan Rinus Michels, saya merasakan koneksi khusus dengan sepakbola Belanda.'
Pelatih baru itu juga segera memberikan kredit kepada sejumlah legenda Belanda atas perkembangan dirinya, baik sebagai pemain maupun pelatih selama waktunya di Camp Nou. Xavi melanjutkan: 'Anda bisa mengatakan bahwa saya sedikit merupakan anak dari sepakbola Belanda. Pelatih-pelatih hebat lainnya, terutama Louis van Gaal, yang di bawah asuhannya saya menjalani debut di Barcelona, dan Frank Rijkaard, juga memainkan peran penting dalam membentuk saya sebagai pemain dan pelatih. Tentu saja, tujuan terpenting adalah dan akan selalu menjadi untuk menang, tetapi saya lebih suka melakukannya dengan cara yang mencerminkan karakteristik tersebut dan bisa dinikmati orang-orang. Potensi untuk itu ada, begitu juga fondasi yang kuat untuk dibangun lebih lanjut.'
Pimpinan KNVB memuji penunjukan bersejarah
Hierarki di KNVB menyuarakan kebanggaan yang sangat besar karena berhasil mengamankan sosok berprofil tinggi seperti itu untuk menggantikan Koeman. Direktur Sepakbola Profesional Marianne van Leeuwen menyoroti silsilah elite Xavi sebagai faktor penentu. Van Leeuwen mengatakan: 'Dengan Xavi, kami mendatangkan seseorang yang mengenal level tertinggi sepakbola internasional secara mutlak sebagai pemain dan pelatih.'
Nigel de Jong, direktur teknik KNVB dan mantan gelandang Manchester City, juga membagikan antusiasmenya terkait perubahan taktik tersebut. De Jong menjelaskan: 'Setiap siklus baru membutuhkan pandangan baru tentang ke mana kami ingin pergi, apa yang kami butuhkan untuk itu, dan pelatih tim nasional yang tersedia mana yang paling cocok untuk itu.'
- AFP
Melanjutkan karier manajerial yang gemilang
Penunjukan ini menandai kembalinya Xavi ke dunia kepelatihan setelah ia meninggalkan Barcelona pada 2024 untuk digantikan oleh Hansi Flick. Masa jabatannya di Camp Nou ditandai oleh keberhasilan menjuarai La Liga pada musim 2022-23, ketika ia secara kebetulan menggantikan Koeman seperti yang kini ia lakukan bersama tim nasional. Sebelum kepulangan emosionalnya ke Catalunya, Xavi memulai perjalanan kepelatihannya pada 2019 bersama Al-Sadd di Qatar.
Xavi akan menjalani debutnya di bangku cadangan Belanda pada Kamis, 24 September, ketika tim Belanda menjamu Jerman dalam laga bergengsi UEFA Nations League di Johan Cruyff Arena. Laga itu akan menjadi yang pertama dari serangkaian pertandingan grup bagi Xavi bersama Belanda, yang juga dijadwalkan menghadapi Serbia dan Yunani dalam kompetisi tersebut.
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