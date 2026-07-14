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Revolusi artistik... Deschamps menempatkan Zidane di hadapan dilema yang sesungguhnya

FEATURES
France vs Spain
France
Spain
World Cup
Z. Zidane
D. Deschamps
Prancis

Pendekatan Zinedine Zidane untuk mengambil alih jabatan pelatih tim nasional Prancis bertepatan dengan masa kejayaan Les Bleus di bawah kepemimpinan Didier Deschamps.

Deschamps bersiap untuk meninggalkan timnas Prancis setelah hanya dua pertandingan, sementara penyerahan tongkat estafet kepada Zidane hampir pasti, meskipun belum diumumkan secara resmi hingga saat ini.

Surat kabar "AS" dalam laporannya menyebutkan bahwa Zidane akan bergabung dengan timnas Prancis pada momen yang dianggap sebagai yang terbaik dalam hal sepak bola, setelah Deschamps berhasil membawa perubahan signifikan dalam gaya permainan Les Bleus.

Setelah timnas Prancis terbiasa meraih hasil dengan permainan yang lebih mengutamakan efektivitas daripada hiburan, kini tim tersebut mampu mempertahankan daya serang yang tajam, sekaligus menampilkan kualitas teknis yang lebih meyakinkan serta peningkatan yang signifikan dalam kerja sama tim.

Zidane akan mengambil alih tugas ini di puncak level teknis timnas Prancis, yang dapat dipandang sebagai tantangan besar karena tingginya ekspektasi, atau sebagai peluang ideal untuk membangun atas apa yang telah dicapai.

Selain itu, perkembangan yang diciptakan oleh Deschamps mungkin akan memberikan Zidane landasan yang kokoh untuk memanfaatkan potensi serangan yang luar biasa yang dimiliki timnas Prancis, berkat banyaknya bintang di lini depan, sehingga memungkinkannya untuk melanjutkan kesuksesan dan mengembangkan tim lebih jauh lagi.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    Deschamps mengubah filosofinya bersama Les Bleus

    Ada sebuah prinsip yang sudah umum diketahui dalam sepak bola, yang menyatakan bahwa seorang pemain yang beralih menjadi pelatih akan memberikan perhatian khusus pada posisi yang pernah ia tempati selama kariernya, karena ia memahami seluk-beluk peran tersebut dan mengerti pemain yang menjalankan tugas yang sama seperti yang pernah ia lakukan di masa lalu. 

    Hal ini selalu berlaku bagi Deschamps, yang bermain sebagai gelandang bertahan yang disiplin, dengan penempatan posisi yang baik dan komitmen taktis yang tinggi. Ia memang bukan pemain yang luar biasa dari segi teknis, tetapi ia adalah pemain yang tak tergantikan di lapangan. 

    Karena alasan inilah, Deschamps selalu memprioritaskan pemain yang menjalankan peran serupa dengan yang telah menjadi ciri khasnya di lapangan.

    Namun seiring berjalannya waktu, Deschamps mulai mengubah filosofinya secara bertahap, hingga akhirnya membentuk timnas Prancis versi ini yang mengandalkan empat penyerang, yang akan menghadapi timnas Spanyol di semifinal Piala Dunia.

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  • Zinedine ZidaneGetty Images

    Zidane: Antara Resep Sukses Deschamps dan Proyeknya Sendiri

    Deschamps pun berhenti mengandalkan para gelandang dan lebih memprioritaskan para penyerang; hal ini merupakan perkembangan yang wajar, karena para talenta muda di lini depan tampil sangat menonjol, sementara para pemain yang hengkang dari lini tengah tidak memiliki pengganti dengan kualitas setara.

    Dengan demikian, nama-nama yang dulunya menjadi pilar proyek Deschamps secara bertahap menghilang karena berbagai alasan, seperti Blaise Matuidi, Paul Pogba, dan N’Golo Kanté. 

    Bahkan para pemain yang dianggap sebagai penerus alami mereka, seperti Eduardo Camavinga, tidak sepenuhnya mendapat kepercayaan penuh dari Deschamps.

    Sebaliknya, muncul generasi penyerang baru yang berhasil dipadukan oleh sang pelatih dalam satu sistem, seperti Désiré Doué, Bradley Barcola, Mikel Olise, Ousmane Dembélé, dan Kylian Mbappé.

    Peralihan ke formasi 4-2-3-1 ini adalah strategi yang akan digunakan Deschamps untuk akhirnya mengalahkan Spanyol, namun pada saat yang sama hal ini menempatkan Zidane di hadapan dilema nyata: apakah ia akan terus mengandalkan formula sukses yang dikembangkan Deschamps, atau memulai proyeknya sendiri dari nol dengan segala risikonya. Standar yang ditinggalkan Deschamps kini telah menjadi sangat tinggi.

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