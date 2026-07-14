Revolusi artistik... Deschamps menempatkan Zidane di hadapan dilema yang sesungguhnya

Pendekatan Zinedine Zidane untuk mengambil alih jabatan pelatih tim nasional Prancis bertepatan dengan masa kejayaan Les Bleus di bawah kepemimpinan Didier Deschamps.

Deschamps bersiap untuk meninggalkan timnas Prancis setelah hanya dua pertandingan, sementara penyerahan tongkat estafet kepada Zidane hampir pasti, meskipun belum diumumkan secara resmi hingga saat ini.

Surat kabar "AS" dalam laporannya menyebutkan bahwa Zidane akan bergabung dengan timnas Prancis pada momen yang dianggap sebagai yang terbaik dalam hal sepak bola, setelah Deschamps berhasil membawa perubahan signifikan dalam gaya permainan Les Bleus.

Setelah timnas Prancis terbiasa meraih hasil dengan permainan yang lebih mengutamakan efektivitas daripada hiburan, kini tim tersebut mampu mempertahankan daya serang yang tajam, sekaligus menampilkan kualitas teknis yang lebih meyakinkan serta peningkatan yang signifikan dalam kerja sama tim.

Zidane akan mengambil alih tugas ini di puncak level teknis timnas Prancis, yang dapat dipandang sebagai tantangan besar karena tingginya ekspektasi, atau sebagai peluang ideal untuk membangun atas apa yang telah dicapai.

Selain itu, perkembangan yang diciptakan oleh Deschamps mungkin akan memberikan Zidane landasan yang kokoh untuk memanfaatkan potensi serangan yang luar biasa yang dimiliki timnas Prancis, berkat banyaknya bintang di lini depan, sehingga memungkinkannya untuk melanjutkan kesuksesan dan mengembangkan tim lebih jauh lagi.