Reuni mengejutkan untuk bintang Chelsea senilai £89 juta? Frank Lampard membidik kesepakatan berani untuk memperkuat Coventry

Coventry muncul sebagai tujuan mengejutkan bagi Mudryk, dengan Lampard ingin mendatangkan winger itu dengan status pinjaman, menurut The Sun. Saat Sky Blues bersiap untuk kembali ke kasta teratas yang telah lama dinantikan, mantan bos Chelsea itu berupaya memanfaatkan koneksinya di Stamford Bridge untuk memperkuat opsi serangannya.

Laporan tersebut menyebut ketertarikan Coventry tidak datang sendirian, karena dua tim Premier League lain yang tidak disebutkan namanya dan tiga klub Eropa juga memantau situasi ini. Kepindahan sementara bisa menjadi solusi sempurna bagi semua pihak, memungkinkan pemain berusia 25 tahun itu menemukan ritmenya jauh dari sorotan intens di London barat.

Mudryk mencatatkan delapan penampilan di bawah Lampard selama periode keduanya sebagai bos Chelsea.



