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Frank Lampard CoventryGetty
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Reuni mengejutkan untuk bintang Chelsea senilai £89 juta? Frank Lampard membidik kesepakatan berani untuk memperkuat Coventry

Transfers
Chelsea
F. Lampard
Coventry City
M. Mudryk
Premier League

Frank Lampard dikabarkan sedang merencanakan langkah ambisius untuk membawa Mykhailo Mudryk ke Coventry City saat ia bersiap menatap kehidupan kembali di Premier League. Legenda Chelsea itu ingin memberikan awal baru bagi winger Ukraina tersebut setelah tuntasnya saga anti-doping panjang yang membuatnya menepi dari lapangan selama hampir dua tahun.

  • Lampard mengincar langkah ambisius untuk merekrut Mudryk

    Coventry muncul sebagai tujuan mengejutkan bagi Mudryk, dengan Lampard ingin mendatangkan winger itu dengan status pinjaman, menurut The Sun. Saat Sky Blues bersiap untuk kembali ke kasta teratas yang telah lama dinantikan, mantan bos Chelsea itu berupaya memanfaatkan koneksinya di Stamford Bridge untuk memperkuat opsi serangannya.

    Laporan tersebut menyebut ketertarikan Coventry tidak datang sendirian, karena dua tim Premier League lain yang tidak disebutkan namanya dan tiga klub Eropa juga memantau situasi ini. Kepindahan sementara bisa menjadi solusi sempurna bagi semua pihak, memungkinkan pemain berusia 25 tahun itu menemukan ritmenya jauh dari sorotan intens di London barat.

    Mudryk mencatatkan delapan penampilan di bawah Lampard selama periode keduanya sebagai bos Chelsea.


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    Penyelesaian larangan doping memicu comeback

    Mudryk, yang bergabung dengan Chelsea dalam transfer senilai 89 juta paun termasuk add-on pada 2023, kini akhirnya bebas untuk melanjutkan karier profesionalnya setelah Football Association menuntaskan proses anti-dopingnya. Winger itu telah dijatuhi skorsing sementara sejak November 2024 setelah dinyatakan positif meldonium, tetapi kasus tersebut mencapai kesimpulan ketika ia menerima pelanggaran itu dan menyetujui hukuman skorsing yang setara dengan masa yang sudah dijalaninya.

    Pemain internasional Ukraina itu terbuka mengenai dampak emosional yang ditimbulkan penyelidikan tersebut, dengan mengatakan: "Ini adalah periode tersulit dalam karier saya. Seperti yang selalu saya tegaskan sejak awal kasus ini, saya tidak pernah secara sadar atau sengaja mengonsumsi zat terlarang apa pun. Komitmen saya untuk bersaing secara adil dan mewakili klub serta negara saya dengan profesionalisme dan integritas selalu penting bagi saya. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya atas dukungan dan keyakinan mereka sepanjang periode ini."

  • Alonso kelola ekspektasi untuk Mudryk

    Meski klub senang bisa memilikinya kembali, manajer baru Chelsea Xabi Alonso berhati-hati dalam mengelola ekspektasi terkait keterlibatan langsung sang winger. Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa waktu keluarnya izin tersebut merupakan kejutan, seraya mencatat bahwa terobosan itu datang sebagai kejutan menyenangkan bagi staf pelatihnya.

    "Masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana kondisinya dari segi kebugaran, dari segi menit bermain yang Anda perlukan untuk bisa terlibat lagi, jadi masih terlalu dini untuk mengatakannya," jelas Alonso. "Tetapi kami senang untuknya, terutama untuk dirinya, karena kami mungkin tidak mampu memahami apa yang telah ia lalui selama periode ini dan bagaimana perasaannya saat ini dengan hal-hal yang harus ia hadapi."

    Alonso juga mengonfirmasi bahwa Mudryk akan bergabung dengan skuad Chelsea untuk tur pramusim mereka di Hong Kong, meski ia menyebut mereka belum sempat berbicara secara langsung.

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    Awal baru di depan mata

    Jalan untuk kembali ke starting eleven di Stamford Bridge tampak berat mengingat persaingan saat ini. Selama Mudryk absen secara paksa, Chelsea telah menambah beberapa penyerang ke dalam skuad mereka, sehingga kepindahan dengan status pinjaman menjadi semakin masuk akal bagi perkembangannya.

    Apakah bab berikutnya akan berjalan di bawah Lampard di Coventry atau tetap di Chelsea di bawah pengawasan Alonso menjadi pertanyaan besar pada pekan-pekan terakhir bursa transfer. Coventry akan membuka kampanye Premier League mereka melawan Arsenal pada 21 Agustus, dan Lampard tentu ingin memiliki pemain dengan kualitas eksplosif seperti Mudryk untuk laga besar tersebut.

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