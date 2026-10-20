Bek Real Madrid Ibrahima Konate mewakili skuad di Ciudad Real Madrid pada Selasa menjelang laga Liga Champions UEFA melawan RB Leipzig. Tim asuhan Jose Mourinho memasuki laga ketiga dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan 100 persen di kompetisi Eropa setelah sebelumnya mengalahkan Inter Milan dan Roma.

Pertandingan ini memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Konate, yang mencatatkan 66 penampilan untuk Leipzig antara 2017 dan 2021 sebelum tiba di Spanyol.

“Laga besok sangat istimewa bagi saya karena saya akan menghadapi mantan klub saya,” kata Konate. “Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan mantan rekan-rekan setim saya, dan kami ingin menang besok agar berada dalam posisi yang baik di antara delapan besar.”