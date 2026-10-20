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Reuni Jerman! Dua eks pemain Leipzig, Konate dan Diomande, siap menghantui mantan klub mereka saat Mourinho membidik kesempurnaan
Konate bersiap menjalani reuni emosional di Santiago Bernabeu
Bek Real Madrid Ibrahima Konate mewakili skuad di Ciudad Real Madrid pada Selasa menjelang laga Liga Champions UEFA melawan RB Leipzig. Tim asuhan Jose Mourinho memasuki laga ketiga dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan 100 persen di kompetisi Eropa setelah sebelumnya mengalahkan Inter Milan dan Roma.
Pertandingan ini memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Konate, yang mencatatkan 66 penampilan untuk Leipzig antara 2017 dan 2021 sebelum tiba di Spanyol.
“Laga besok sangat istimewa bagi saya karena saya akan menghadapi mantan klub saya,” kata Konate. “Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan mantan rekan-rekan setim saya, dan kami ingin menang besok agar berada dalam posisi yang baik di antara delapan besar.”
- ZUMA Press Wire
Bek buka suara soal kehidupan di Real Madrid, Diomande, dan aura Mourinho
Konate mengaku gembira menjalani bulan-bulan pertamanya di Madrid. Ia menyoroti reputasi global klub, kerja samanya dengan Yan Diomande yang berusia 19 tahun, serta wibawa pelatih kepala Jose Mourinho. “Ini lebih dari yang saya perkirakan. Media dan segala hal lainnya jauh lebih besar,” ujar Konate. “Bagi saya, ini tim terbaik di dunia.”
Konate juga memuji Diomande, mantan rekannya di Leipzig. “Dia punya bakat hebat... Dia bekerja sangat keras setiap hari, dan saya tak bisa membayangkan alasan dia tidak akan sukses di tim ini pada masa mendatang.”
Mengenai pengaruh Mourinho, Konate mengungkapkan: “Dia memiliki aura mengesankan yang tidak dimiliki semua pelatih. Tentu saja, ketika dia berbicara, semua orang di ruang ganti mendengarkan dan menghormatinya.”
Konate menepis distraksi El Clasico dan memuji rekan-rekan setimnya asal Prancis
Menjelang laga domestik besar melawan Barcelona, Konate menegaskan bahwa Real Madrid tidak boleh kehilangan fokus pada tugasnya di kompetisi Eropa. "Sangat penting untuk hanya fokus pada pertandingan berikutnya," tegas Konate. "Jika kami menang besok, itu akan membantu kami bermain lebih baik di El Clasico. Namun, jika kami hanya fokus pada El Clasico, kami tidak akan siap untuk pertandingan besok."
Konate juga menyebut para pemain asal Prancis di Madrid, yakni Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe, dan Ferland Mendy, telah membantunya lebih cepat beradaptasi.
"Saya sangat beruntung bisa berbagi dengan Tchouameni dan Mbappe," jelasnya. "Mereka sudah banyak bercerita kepada saya tentang klub ini... Satu-satunya impian saya di sini adalah meraih kesuksesan."
- LaPresse
Real Madrid incar kemenangan ketiga beruntun di Eropa
Berbekal rekor mencetak gol dalam 44 pertandingan kandang Liga Champions berturut-turut di Santiago Bernabeu, Madrid bertekad memperkuat posisinya di delapan besar.
Leipzig bertandang ke Spanyol untuk menebus hasil buruk di bawah Martin Demichelis setelah kalah telak 6-1 dari Bayern Munich di kompetisi domestik pada akhir pekan, serta menelan kekalahan dalam enam laga tandang terakhirnya di kompetisi Eropa.
Konate, Diomande, dan Real Madrid menjamu tim asal Jerman itu pada Rabu malam demi meraih tiga poin penting sebelum mengalihkan perhatian ke El Clasico.
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