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Reuni Farke! Leeds bidik transfer Nico Elvedi saat Sebastiaan Bornauw kian dekat ke pintu keluar
Farke mengincar reuni dengan Gladbach
Leeds United optimistis bisa mengamankan kesepakatan untuk Elvedi saat mereka berupaya menambah pengalaman signifikan di lini belakang. Pemain berusia 29 tahun itu merupakan sosok yang sudah familiar bagi bos Leeds, Farke, setelah bermain di bawah pelatih asal Jerman tersebut pada musim 2022-23 di North Rhine-Westphalia. Dengan kontrak Elvedi saat ini di Gladbach akan berakhir pada musim panas tahun depan, klub Bundesliga itu dikabarkan terbuka untuk menjualnya agar tidak kehilangan sang veteran secara gratis dalam setahun ke depan.
Sumber di Leeds dan Monchengladbach mengatakan kepada The Athletic bahwa mereka yakin kepindahan Elvedi ini kemungkinan besar akan terjadi. Pemain internasional Swiss itu telah menjadi andalan di kasta teratas Jerman selama satu dekade, dan Farke ingin membawa tingkat ketenangan serta pemahaman taktis tersebut ke kampanye mereka di Premier League.
- AFP
Kepergian Bornauw memuluskan transfer
Perburuan terhadap Elvedi terjadi ketika Sebastiaan Bornauw semakin dekat meninggalkan West Yorkshire untuk kembali ke Jerman. Seperti pertama kali dilaporkan Sky Sport Germany, Hamburg yakin bisa mengamankan bek tengah asal Belgia tersebut, yang tengah mencari waktu bermain reguler setelah periode yang membuat frustrasi di Elland Road. Di sisi lain, Leeds mengakui bahwa sang bek bisa pergi demi mencari tantangan baru.
Setelah kesulitan mengamankan tempat reguler di starting XI, Bornauw menginginkan awal yang baru demi mendapatkan jaminan waktu bermain. Potensi kepergiannya akan memaksa Leeds, yang memainkan sistem tiga bek sejak musim dingin lalu, untuk memperkuat opsi bek tengah mereka. Untuk mengisi kekosongan itu, Leeds mengarahkan perhatian kepada Elvedi, bek berpengalaman yang tampil 36 kali untuk Monchengladbach musim lalu, dengan kontribusi dua gol dan tiga assist, serta mencatat total impresif 19 gol dalam 364 penampilan untuk klub Jerman tersebut.
Kehadiran pemain senior untuk Real Madrid
Elvedi datang dengan rekam jejak yang mengesankan, setelah tampil konsisten di level tertinggi untuk klub maupun tim nasional. Bek itu memainkan peran sentral dalam kiprah Swiss di Piala Dunia musim panas ini, membantu negaranya mencapai perempat final sebelum disingkirkan oleh Argentina.
Pakar transfer Florian Plettenberg kembali mengonfirmasi perkembangan kesepakatan tersebut, dengan melaporkan bahwa Elvedi dan Leeds United sudah menyepakati persyaratan pribadi dalam kontrak yang berlaku hingga 2029. Bek Swiss itu diyakini sangat ingin pindah ke Premier League sebelum tenggat waktu transfer. Leeds kini sedang menyiapkan tawaran resmi pembuka mereka, yang diperkirakan akan segera diajukan, dengan Borussia Monchengladbach terbuka untuk mengesahkan penjualan jika valuasi mereka terpenuhi.
- Getty Images Sport
Jendela aktif berlanjut di Elland Road
Jika transfer Elvedi terealisasi, bek Swiss itu akan bergabung dengan Harry Wilson, Tarik Muharemovic, dan James Trafford sebagai rekrutan musim panas keempat Leeds. Kedatangannya akan secara signifikan memperkuat rotasi lini belakang Farke, sekaligus menegaskan kesediaan dewan klub untuk mendukung sang manajer dengan talenta tepercaya dan berpengalaman, tepat saat Leeds bersiap memulai kampanye Premier League mereka dengan laga tandang melawan Nottingham Forest pada 22 Agustus.
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