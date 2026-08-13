Leeds United optimistis bisa mengamankan kesepakatan untuk Elvedi saat mereka berupaya menambah pengalaman signifikan di lini belakang. Pemain berusia 29 tahun itu merupakan sosok yang sudah familiar bagi bos Leeds, Farke, setelah bermain di bawah pelatih asal Jerman tersebut pada musim 2022-23 di North Rhine-Westphalia. Dengan kontrak Elvedi saat ini di Gladbach akan berakhir pada musim panas tahun depan, klub Bundesliga itu dikabarkan terbuka untuk menjualnya agar tidak kehilangan sang veteran secara gratis dalam setahun ke depan.

Sumber di Leeds dan Monchengladbach mengatakan kepada The Athletic bahwa mereka yakin kepindahan Elvedi ini kemungkinan besar akan terjadi. Pemain internasional Swiss itu telah menjadi andalan di kasta teratas Jerman selama satu dekade, dan Farke ingin membawa tingkat ketenangan serta pemahaman taktis tersebut ke kampanye mereka di Premier League.