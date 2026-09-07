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Reuni Derby d'Italia: Vlahovic dan Skriniar bentrok saat Besiktas mengalahkan Fenerbahce 2-1
Reuni Derby d'Italia meledak di Kadikoy
Derbi Istanbul pertama pada musim Trendyol Super Lig menghadirkan reuni panas Derby d'Italia antara Vlahovic dan Skriniar yang menjadi sorotan utama di Kadikoy. Besiktas bangkit dengan fantastis untuk mengalahkan rival sekota Fenerbahce 2-1 pada pekan keempat.
Kapten Fenerbahce, Milan Skriniar, membuka skor pada menit ke-26, tetapi Ridvan Yilmaz menyamakan kedudukan 12 menit kemudian untuk tim tamu.
Dusan Vlahovic kemudian memastikan kebangkitan itu pada menit ke-73, mencetak gol penentu untuk mengamankan tiga poin penuh bagi Besiktas.
- Xinhua
Perseteruan lama Serie A kembali memanas
Pertandingan ini ditandai oleh perseteruan sengit yang terus berlanjut antara Skriniar dan Vlahovic, yang sebelumnya menghabiskan waktu bertahun-tahun saling berduel di Italia. Skriniar membela Sampdoria dan Inter Milan, sementara Vlahovic bermain untuk Fiorentina dan Juventus.
Ketegangan memuncak pada menit ke-51 dalam duel panas antara Vlahovic dan seorang pemain Fenerbahce.
Ketika wasit Halil Umut Meler memberi isyarat permainan dilanjutkan setelah dugaan handball, Vlahovic bereaksi marah, memicu konfrontasi dan perkelahian fisik dengan Skriniar.
Gaung duel Juventus versus Inter
Wasit Halil Umut Meler dengan cepat turun tangan untuk memulihkan ketertiban, mengganjar Skriniar dan Vlahovic dengan kartu kuning setelah rekan setim mereka bergegas masuk untuk memisahkan keduanya. Bentrokan panas itu mencerminkan pertemuan terkenal mereka pada April 2022 dalam laga Juventus kontra Inter.
Dalam pertemuan Serie A tersebut, penampilan dominan Skriniar di lini pertahanan membuat Vlahovic tidak bisa memberi dampak apa pun, yang kemudian memicu ketegangan selama bertahun-tahun.
Namun, penyerang Serbia itu menuntaskan balas dendam terbaik di Istanbul dengan mencetak gol penentu kemenangan melewati lini belakang yang dikawal Skriniar.
- Getty Images Sport
Besiktas unggul lebih dulu dalam derby
Besiktas tetap kokoh pada fase akhir pertandingan saat Fenerbahce gagal menemukan gol penyama kedudukan sebelum peluit akhir berbunyi.
Kemenangan tandang 2-1 itu memberi Besiktas momentum awal dan kebanggaan dalam persaingan gelar Super Lig.
Kedua tim kini akan mengalihkan fokus ke tugas mereka berikutnya di liga dan kompetisi Eropa setelah bentrokan derby yang berlangsung sengit di Kadikoy.
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