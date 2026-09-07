Reuni Derby d'Italia: Vlahovic dan Skriniar bentrok saat Besiktas mengalahkan Fenerbahce 2-1

Derbi Istanbul pertama pada musim Trendyol Super Lig menghadirkan reuni panas Derby d'Italia antara Vlahovic dan Skriniar yang menjadi sorotan utama di Kadikoy. Besiktas bangkit dengan fantastis untuk mengalahkan rival sekota Fenerbahce 2-1 pada pekan keempat.

Kapten Fenerbahce, Milan Skriniar, membuka skor pada menit ke-26, tetapi Ridvan Yilmaz menyamakan kedudukan 12 menit kemudian untuk tim tamu.

Dusan Vlahovic kemudian memastikan kebangkitan itu pada menit ke-73, mencetak gol penentu untuk mengamankan tiga poin penuh bagi Besiktas.



