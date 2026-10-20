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Reuni bernuansa Jerman! Dua mantan pemain Leipzig, Konate dan Diomande, siap menghantui bekas klub mereka saat Mourinho membidik kesempurnaan
Konate bersiap untuk reuni emosional di Santiago Bernabeu
Bek Real Madrid Ibrahima Konate mewakili skuad di Ciudad Real Madrid pada Selasa menjelang laga Liga Champions UEFA melawan RB Leipzig. Tim asuhan Jose Mourinho memasuki pertandingan ketiga dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan 100 persen di kompetisi Eropa setelah sebelumnya mengalahkan Inter Milan dan Roma.
Pertandingan ini memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Konate, yang mencatatkan 66 penampilan untuk Leipzig antara 2017 dan 2021 sebelum tiba di Spanyol.
"Pertandingan besok sangat istimewa bagi saya karena saya akan menghadapi mantan klub saya," kata Konate. "Saya sangat senang bisa bertemu mantan rekan-rekan setim saya, dan kami ingin menang besok agar berada di posisi yang baik di antara delapan besar."
- ZUMA Press Wire
Bek buka suara soal kehidupannya di Real Madrid, Diomande, dan aura Mourinho
Konate mengungkapkan kegembiraannya atas bulan-bulan pertamanya di Madrid. Ia menyoroti reputasi global klub, kerja samanya dengan Yan Diomande yang berusia 19 tahun, serta sosok pelatih kepala Jose Mourinho yang berwibawa. "Ini lebih dari yang saya bayangkan. Media, semuanya mendapat sorotan jauh lebih besar," kata Konate. "Bagi saya, ini tim terbaik di dunia."
Memuji Diomande, mantan rekannya di Leipzig, Konate menambahkan: "Dia punya bakat luar biasa... Dia bekerja sangat keras setiap hari, dan saya tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia tidak akan sukses di tim ini pada masa depan."
Mengenai pengaruh Mourinho, Konate mengungkapkan: "Dia memiliki aura mengesankan yang tidak dimiliki semua pelatih. Tentu saja, ketika dia berbicara, semua orang di ruang ganti mendengarkan dan menghormatinya."
Konate menepis gangguan El Clasico dan memuji rekan-rekan setimnya asal Prancis
Menjelang laga besar di kompetisi domestik melawan Barcelona, Konate menegaskan Real Madrid tidak boleh kehilangan fokus pada pertandingan di Eropa. "Sangat penting untuk hanya fokus pada pertandingan berikutnya," tegas Konate. "Jika kami menang besok, itu akan membantu kami bermain lebih baik di El Clasico. Namun, jika kami hanya fokus pada El Clasico, kami tidak akan siap untuk besok."
Konate juga menyebut para pemain Prancis di Madrid, yakni Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe, dan Ferland Mendy, telah membantunya lebih cepat beradaptasi.
"Saya sangat beruntung bisa bersama Tchouameni dan Mbappe," jelasnya. "Mereka sudah banyak bercerita kepada saya tentang klub ini... Satu-satunya impian saya di sini adalah meraih kesuksesan."
- LaPresse
Real Madrid incar kemenangan ketiga beruntun di Eropa
Berbekal rekor kandang luar biasa berupa gol dalam 44 pertandingan Liga Champions berturut-turut di Santiago Bernabeu, Madrid bertekad memperkokoh posisinya di delapan besar.
Leipzig bertandang ke Spanyol untuk menebus kegagalan di bawah asuhan Martin Demichelis setelah kalah telak 6-1 dari Bayern Munich di kompetisi domestik pada akhir pekan dan menelan kekalahan dalam enam laga tandang terakhir mereka di kompetisi Eropa.
Konate, Diomande, dan Real Madrid menjamu tim asal Jerman itu pada Rabu malam dengan target meraih tiga poin penting sebelum mengalihkan perhatian ke El Clasico.
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