Arsenal menjamu klub Prancis LOSC Lille di Emirates Stadium pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions UEFA. Sejumlah kisah menarik menjadi sorotan menjelang laga ini, termasuk pertemuan pertama bek asal Brasil Gabriel Magalhaes dengan mantan klubnya sejak meninggalkan Prancis menuju London utara pada 2020.

Menambah daya tarik laga, mantan penyerang Arsenal Olivier Giroud kembali ke markas lamanya sebagai ujung tombak tim asuhan Davide Ancelotti.

Tim asuhan Mikel Arteta mengincar kemenangan lanjutan setelah membuka kiprah mereka di kompetisi Eropa dengan kemenangan tandang 1-0 atas Napoli.