Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
LOSC Lille v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Reuni Arsenal! Gabriel menantikan laga melawan Lille, sementara Arteta memuji Giroud, ikon Emirates, jelang duel Eropa

Arsenal
O. Giroud
M. Arteta
Gabriel
Arsenal vs Lille
Lille
Champions League

Arsenal bersiap menjamu Lille di Liga Champions UEFA dalam laga yang diwarnai reuni emosional di Stadion Emirates. Bek Gabriel Magalhaes mengungkapkan rasa sayang yang mendalam kepada mantan klubnya, sementara Mikel Arteta memberikan penghormatan kepada mantan rekan setimnya, Olivier Giroud.

  • Reuni penuh emosi menjadi sorotan utama di Emirates

    Arsenal menjamu klub Prancis LOSC Lille di Emirates Stadium pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions UEFA. Sejumlah kisah menarik menjadi sorotan menjelang laga ini, termasuk pertemuan pertama bek asal Brasil Gabriel Magalhaes dengan mantan klubnya sejak meninggalkan Prancis menuju London utara pada 2020.

    Menambah daya tarik laga, mantan penyerang Arsenal Olivier Giroud kembali ke markas lamanya sebagai ujung tombak tim asuhan Davide Ancelotti.

    Tim asuhan Mikel Arteta mengincar kemenangan lanjutan setelah membuka kiprah mereka di kompetisi Eropa dengan kemenangan tandang 1-0 atas Napoli.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-LILLEAFP

    Gabriel antusias bertemu kembali dengan mantan klubnya

    Gabriel Magalhaes tampil 52 kali untuk Lille antara 2017 dan 2020 sebelum menjadi andalan di lini belakang Arsenal. Menjelang pertandingan tengah pekan ini, bek tengah berusia 28 tahun itu mengakui laga tersebut memiliki makna pribadi yang besar baginya.

    “Ini akan menjadi hari yang sangat istimewa bagi saya,” ungkap Gabriel.

    “Saya sangat mencintai klub ini, jadi saya akan sangat senang bertemu para suporter dan bermain melawan Lille.”

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta beri penghormatan kepada mantan rekan setimnya, Giroud

    Mikel Arteta juga mengenang masa-masa berbagi ruang ganti dengan Giroud, yang mencetak 105 gol dalam 253 penampilan selama enam tahun membela Arsenal. Penyerang asal Prancis itu kini menjadi andalan lini serang Lille bersama Dilane Bakwa dan Maurits Kjaergaard.

    “Ia sosok yang luar biasa dan menyenangkan berada di dekatnya di ruang ganti,” kata Arteta saat ditanya tentang mantan rekan setimnya.

    “Profilnya sebagai pemain sama sekali berbeda dari yang biasa kami lihat, dan kariernya sungguh luar biasa. Ia tentu pantas mendapatkannya.”

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1074863808.jpgSports Press Photo

    Kekhawatiran soal cedera membayangi Arsenal jelang sepak mula

    Di tengah suasana penuh nostalgia, Arteta menghadapi persoalan cedera yang mendesak setelah sejumlah pemain mengalami masalah saat membela tim nasional dan dalam latihan. Bek tengah Ezri Konsa pulang lebih awal dari tugas bersama Inggris, sementara gelandang Martin Zubimendi dan bek Piero Hincapie mengalami cedera dalam latihan menjelang pertandingan.

    “Kami perlu memeriksa kondisi mereka hari ini dan melakukan pemindaian lebih lanjut untuk mengetahui kondisi mereka. Setelah itu, kami akan tahu berapa lama mereka harus absen,” kata Arteta.

    Arsenal akan berupaya memperpanjang rentetan 13 kemenangan mereka dalam pertandingan fase grup dan fase liga kompetisi Eropa saat laga dimulai di London.

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Lille crest
Lille
LIL