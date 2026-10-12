Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Reuni Arsenal! Gabriel menantikan laga melawan Lille, sementara Arteta memuji Giroud, ikon Emirates, jelang duel Eropa
Reuni penuh emosi menjadi sorotan utama di Emirates
Arsenal menjamu klub Prancis LOSC Lille di Emirates Stadium pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions UEFA. Sejumlah kisah menarik menjadi sorotan menjelang laga ini, termasuk pertemuan pertama bek asal Brasil Gabriel Magalhaes dengan mantan klubnya sejak meninggalkan Prancis menuju London utara pada 2020.
Menambah daya tarik laga, mantan penyerang Arsenal Olivier Giroud kembali ke markas lamanya sebagai ujung tombak tim asuhan Davide Ancelotti.
Tim asuhan Mikel Arteta mengincar kemenangan lanjutan setelah membuka kiprah mereka di kompetisi Eropa dengan kemenangan tandang 1-0 atas Napoli.
- AFP
Gabriel antusias bertemu kembali dengan mantan klubnya
Gabriel Magalhaes tampil 52 kali untuk Lille antara 2017 dan 2020 sebelum menjadi andalan di lini belakang Arsenal. Menjelang pertandingan tengah pekan ini, bek tengah berusia 28 tahun itu mengakui laga tersebut memiliki makna pribadi yang besar baginya.
“Ini akan menjadi hari yang sangat istimewa bagi saya,” ungkap Gabriel.
“Saya sangat mencintai klub ini, jadi saya akan sangat senang bertemu para suporter dan bermain melawan Lille.”
- Getty Images Sport
Arteta beri penghormatan kepada mantan rekan setimnya, Giroud
Mikel Arteta juga mengenang masa-masa berbagi ruang ganti dengan Giroud, yang mencetak 105 gol dalam 253 penampilan selama enam tahun membela Arsenal. Penyerang asal Prancis itu kini menjadi andalan lini serang Lille bersama Dilane Bakwa dan Maurits Kjaergaard.
“Ia sosok yang luar biasa dan menyenangkan berada di dekatnya di ruang ganti,” kata Arteta saat ditanya tentang mantan rekan setimnya.
“Profilnya sebagai pemain sama sekali berbeda dari yang biasa kami lihat, dan kariernya sungguh luar biasa. Ia tentu pantas mendapatkannya.”
- Sports Press Photo
Kekhawatiran soal cedera membayangi Arsenal jelang sepak mula
Di tengah suasana penuh nostalgia, Arteta menghadapi persoalan cedera yang mendesak setelah sejumlah pemain mengalami masalah saat membela tim nasional dan dalam latihan. Bek tengah Ezri Konsa pulang lebih awal dari tugas bersama Inggris, sementara gelandang Martin Zubimendi dan bek Piero Hincapie mengalami cedera dalam latihan menjelang pertandingan.
“Kami perlu memeriksa kondisi mereka hari ini dan melakukan pemindaian lebih lanjut untuk mengetahui kondisi mereka. Setelah itu, kami akan tahu berapa lama mereka harus absen,” kata Arteta.
Arsenal akan berupaya memperpanjang rentetan 13 kemenangan mereka dalam pertandingan fase grup dan fase liga kompetisi Eropa saat laga dimulai di London.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami