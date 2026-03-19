Retegui dikaitkan dengan Milan, Badelj: "Dia mungkin tidak akan mencetak 40 gol, tapi 15 gol itu sangat krusial untuk meraih Scudetto"

"Dari segi sepak bola, dia memang butuh sedikit waktu adaptasi, seperti semua orang, untuk menyesuaikan diri dengan Serie A, cara hidup, cara menikmati sepak bola, dan cara berlatih. Faktanya, dia datang setelah satu setengah tahun tanpa henti, antara jadwal klub dan tim nasional. Dia mengalami cedera ringan yang membuatnya absen selama beberapa minggu. Setelah pulih, dia membuat perbedaan, termasuk dalam hal performa. Dia tidak datang sebagai bintang, tapi jelas dia memiliki kepribadian yang kuat. Kepribadian yang menurut saya harus dimiliki oleh seorang penyerang tengah. Dia adalah pemain yang ingin membuat perbedaan dalam pertandingan dan juga membuat tim menang. Dia rendah hati di luar lapangan dan mengambil tanggung jawabnya saat bermain."





"Sejujurnya, saya yakin peningkatan permainannya terlihat jelas pada musim berikutnya di Atalanta. Kemampuannya bersama kami tidak diragukan, tapi bagaimanapun kami adalah tim yang baru saja promosi ke Serie A dari Serie B. Kami kuat, tapi belum sepenuhnya menyadari seberapa kuatnya. Pendekatan awal di liga lebih berfokus pada tidak kebobolan gol, daripada mencetak gol. Itulah mengapa bagi Retegui hal itu sedikit lebih sulit. Mungkin dia mengharapkan untuk lebih sering berada di kotak penalti, di mana dia benar-benar mematikan. Namun, terutama di awal, dia harus mengejar bek lawan, berada di belakang bola, dan banyak membantu dalam fase pertahanan. Hal ini membantunya menjadi lebih kuat lagi pada musim berikutnya."