Goal.com
Live
Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Retegui dikaitkan dengan Milan, Badelj: "Dia mungkin tidak akan mencetak 40 gol, tapi 15 gol itu sangat krusial untuk meraih Scudetto"

Pendapat kapten Genoa, di mana mantan penyerang Atalanta yang kini membela Al-Qadsiah itu memulai debutnya di Serie A

 Milan Badelj, mantan gelandang Genoa yang pernah bermain bersama Mateo Retegui pada musim 2023/24 di Genoa, berbicara kepada Tuttosport terkait rumor yang menyebutkan bahwa mantan penyerang Tigre itu menjadi incaran Milan untuk bursa transfer musim panas mendatang:

"Seorang pemain seperti dia, di tim kuat seperti Milan, yang mampu membawa penyerang ke dalam kotak penalti, dapat memaksimalkan kelebihannya. Menurut saya, dia pasti mampu menjadi penyerang utama Milan. Dia memiliki naluri mencetak gol yang alami."  

    "Dari segi sepak bola, dia memang butuh sedikit waktu adaptasi, seperti semua orang, untuk menyesuaikan diri dengan Serie A, cara hidup, cara menikmati sepak bola, dan cara berlatih. Faktanya, dia datang setelah satu setengah tahun tanpa henti, antara jadwal klub dan tim nasional. Dia mengalami cedera ringan yang membuatnya absen selama beberapa minggu. Setelah pulih, dia membuat perbedaan, termasuk dalam hal performa. Dia tidak datang sebagai bintang, tapi jelas dia memiliki kepribadian yang kuat. Kepribadian yang menurut saya harus dimiliki oleh seorang penyerang tengah. Dia adalah pemain yang ingin membuat perbedaan dalam pertandingan dan juga membuat tim menang. Dia rendah hati di luar lapangan dan mengambil tanggung jawabnya saat bermain."


    "Sejujurnya, saya yakin peningkatan permainannya terlihat jelas pada musim berikutnya di Atalanta. Kemampuannya bersama kami tidak diragukan, tapi bagaimanapun kami adalah tim yang baru saja promosi ke Serie A dari Serie B. Kami kuat, tapi belum sepenuhnya menyadari seberapa kuatnya. Pendekatan awal di liga lebih berfokus pada tidak kebobolan gol, daripada mencetak gol. Itulah mengapa bagi Retegui hal itu sedikit lebih sulit. Mungkin dia mengharapkan untuk lebih sering berada di kotak penalti, di mana dia benar-benar mematikan. Namun, terutama di awal, dia harus mengejar bek lawan, berada di belakang bola, dan banyak membantu dalam fase pertahanan. Hal ini membantunya menjadi lebih kuat lagi pada musim berikutnya."  

  • Bagaimana kalau dia pindah ke Milan?

    "Ya, dia sudah siap untuk Milan. Dia punya insting mencetak gol. Dia adalah penyerang yang, jika pertandingan berjalan datar dan tidak ada yang istimewa, mampu memberikan kejutan mendadak. Dia adalah pemain yang bisa mengubah arah pertandingan berkat ketajamannya. Dia bisa membuat perbedaan berkat hasrat dan kemampuannya mencetak gol. Dia bisa saja kembali menjadi top skor, tapi intinya adalah dia bisa mencetak 15 gol penting yang membawa poin-poin krusial. Di Atalanta, dia tampil gemilang dalam hal mencetak gol dengan mencetak banyak sekali gol. Di Milan, yang mungkin bermain lebih konservatif, dia bisa menjadi penentu dalam pertandingan-pertandingan yang seimbang dan macet, di mana dibutuhkan aksi individu untuk menjadi penentu. Inilah keindahan sepak bola, karena ada banyak cara dan gaya bermain untuk meraih kemenangan. Mungkin Retegui di Milan tidak akan mencetak 40 gol, tapi dia bisa membawa tim meraih scudetto berkat 15 gol krusial yang sangat berharga bagi tim. Terkait hal itu, saya akan memberitahukan sesuatu kepada Anda: Mateo bukanlah salah satu penyerang klasik yang merasa sedih jika tidak mencetak gol. Dia lebih mengutamakan hasil tim daripada kejayaan pribadi. Jika dia mencetak gol, tetapi tim kalah, dia tetap sedih. Sebaliknya, jika dia tidak mencetak gol, tetapi tim mengalahkan lawan, dia bahagia."

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR