AFP
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'Respek besar' - Simeone meremehkan dendam masa lalu dengan Mourinho jelang duel Derbi Madrid
Rivalitas yang kembali memanas di Metropolitano
Sorotan La Liga mengarah ke ibu kota akhir pekan ini saat Atletico Madrid menjamu Real Madrid dalam laga yang mempertemukan Simeone dan Mourinho di tepi lapangan untuk pertama kalinya sejak 2014. Tim asuhan Mourinho saat ini unggul dua poin atas Atletico setelah enam pertandingan, dengan dua rival sekota dari Madrid itu sama-sama tertinggal dari pemuncak klasemen sementara Barcelona.
Kenangan dari pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya masih membekas bagi banyak penggemar, terutama semifinal Liga Champions 2014 ketika tim asuhan Simeone secara terkenal menyingkirkan Chelsea milik Mourinho dari kompetisi tersebut. Namun, pelatih asal Argentina itu cepat mengesampingkan narasi historis saat menjalani tugas prapertandingan. "Saya bukan orang yang terpaku pada [hal-hal dari] bertahun-tahun lalu. Saya sangat menghormati Mourinho; saya sudah lama mengaguminya, saya mengikuti dan menyaksikannya," kata Simeone kepada para wartawan dalam konferensi pers pada Sabtu.
- Getty Images Sport
Saling mengagumi di tengah ketegangan
Terlepas dari sengitnya Derby Madrid, Simeone menekankan ikatan profesional yang ia miliki dengan pelatih kepala Real Madrid itu. Kedua manajer, yang sebelumnya telah bertemu enam kali, dengan Mourinho memenangi tiga pertemuan pertama sebelum tak lagi merasakan kemenangan, telah mendefinisikan sebuah era sepakbola Eropa lewat gaya mereka yang pragmatis dan intens. Simeone meraih dua kemenangan dalam pertemuan-pertemuan itu, terutama pada duel terakhir Derby Madrid mereka di final Copa del Rey 2012–13, karena kedua pelatih kerap dibandingkan berkat soliditas pertahanan dan kemampuan mereka dalam memotivasi.
Pelatih Atleti itu mengungkapkan harapannya agar pertemuan hari Minggu menjadi tambahan yang pantas bagi sejarah bersama mereka dalam pertarungan kompetitif. Melanjutkan pujiannya kepada mantan manajer Inter dan Porto itu, Simeone menambahkan: "Dia tahu penghargaan yang saya miliki untuknya. Semoga kami bisa bersaing besok seperti yang kami lakukan saat menghadapi dia."
Dilema pemilihan dan kekhawatiran cedera
Atletico Madrid memasuki pertandingan ini dengan beberapa masalah di sepertiga akhir lapangan. Bursa transfer musim panas klub ditandai dengan perburuan Julian Alvarez, tetapi mantan pemain Manchester City itu belakangan mendapat keterlibatan yang terbatas. Dengan Alexander Sorloth menepi karena cedera, beban mencetak gol kini beralih kepada rekrutan anyar Jonathan David, yang tampil mengesankan dengan dua gol dalam dua penampilan terakhirnya untuk Atletico Madrid.
Alvarez tidak tampil dalam laga La Liga terbaru melawan Real Sociedad dan Osasuna, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kebugaran pertandingannya dan integrasi taktisnya. "Dia akan bersama kami," konfirmasi Simeone saat ditanya soal ketersediaan penyerang Argentina itu untuk derby. "Nanti kami akan memutuskan apakah dia menjadi starter, atau masuk pada babak kedua."
- Getty Images Sport
Menetralisir ancaman Real Madrid
Secara taktis, Simeone mewaspadai kecepatan mematikan yang dimiliki Real Madrid saat melakukan serangan balik. Mourinho telah memoles Real Madrid menjadi tim yang klinis dan sangat berbahaya saat lawan kehilangan fokus, sebuah performa yang membuat mereka hanya menelan satu kekalahan sepanjang musim ini, saat melawan Real Betis, serta datang setelah kemenangan 3-2 atas Elche pada Selasa. Simeone menyoroti ancaman spesifik yang ditimbulkan oleh Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, dengan mencatat bahwa kesalahan teknis apa pun di area tengah lapangan bisa berakibat fatal bagi peluang Atletico untuk mengamankan kemenangan kandang.
Menganalisis kekuatan lawannya, Simeone menegaskan bahaya fase transisi, saat Real Madrid terlihat sangat dominan musim ini. "Mereka lebih baik dalam transisi daripada kami," aku Simeone sambil memuji racikan taktik Mourinho. "Ketika kehilangan penguasaan bola, mereka mencari [Kylian] Mbappe dan Vinicius [Junior]; mereka bermain dengan mengandalkan kekuatan itu. Kami harus membaca pertandingan dengan baik dan tidak membiarkan adanya kehilangan bola, agar kami tidak memberi mereka kesempatan memanfaatkan transisi itu."
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