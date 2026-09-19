Sorotan La Liga mengarah ke ibu kota akhir pekan ini saat Atletico Madrid menjamu Real Madrid dalam laga yang mempertemukan Simeone dan Mourinho di tepi lapangan untuk pertama kalinya sejak 2014. Tim asuhan Mourinho saat ini unggul dua poin atas Atletico setelah enam pertandingan, dengan dua rival sekota dari Madrid itu sama-sama tertinggal dari pemuncak klasemen sementara Barcelona.

Kenangan dari pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya masih membekas bagi banyak penggemar, terutama semifinal Liga Champions 2014 ketika tim asuhan Simeone secara terkenal menyingkirkan Chelsea milik Mourinho dari kompetisi tersebut. Namun, pelatih asal Argentina itu cepat mengesampingkan narasi historis saat menjalani tugas prapertandingan. "Saya bukan orang yang terpaku pada [hal-hal dari] bertahun-tahun lalu. Saya sangat menghormati Mourinho; saya sudah lama mengaguminya, saya mengikuti dan menyaksikannya," kata Simeone kepada para wartawan dalam konferensi pers pada Sabtu.