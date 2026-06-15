Resmi: Udinese telah membeli Zaniolo secara permanen. Berapa yang diterima Galatasaray dan berapa lama durasi kontraknya

"Nicolò Zaniolo kini resmi menjadi bagian dari Bianconero. Udinese Calcio mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan hak opsi untuk membeli Nicolò Zaniolo secara permanen dari Galatasaray. Pemain tersebut telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2029.

Setelah pengalaman yang diperolehnya di Friuli pada musim lalu, Zaniolo akan melanjutkan perjalanannya bersama Bianconeri, menegaskan tekad bersama untuk memberikan kelanjutan pada proyek teknis yang didasarkan pada kualitas, ambisi, dan pertumbuhan. Selama musim terakhir, gelandang serang ini telah tampil dalam 32 pertandingan, mencetak 5 gol dan 5 assist di liga (serta satu gol di Coppa Italia), memberikan kontribusi signifikan bagi perjalanan tim dan menegaskan kualitasnya di dalam skuad.