Zaniolo tetap bertahan di Udinese, kini sudah resmi. Setelah satu musim yang akhirnya tampil gemilang bersama tim berjersey hitam-putih, sang penyerang—yang sebelumnya menjalani masa peminjaman yang kurang memuaskan di Aston Villa, Atalanta, dan Fiorentina—kini menemukan tempat yang tetap dan menandatangani kontrak baru.





Pada malam hari, beberapa jam setelah pengumuman dari Udinese, Sky Sport melaporkan pernyataan Zaniolo dan agennya, Vigorelli: sang pemain mengaku kecewa karena, bersamaan dengan pembelian permanen, perpanjangan kontrak yang diharapkan dan diinginkan oleh pemain kelahiran 1999 ini dan rombongannya tidak terwujud.