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Udinese Calcio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

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Resmi: Udinese menebus Zaniolo, yang sayangnya kecewa karena kontraknya tidak diperpanjang

Udinese
Transfers
N. Zaniolo
Galatasaray

Para pemain Friuli tetap mempertahankan pemain nomor 10 mereka

Zaniolo tetap bertahan di Udinese, kini sudah resmi. Setelah satu musim yang akhirnya tampil gemilang bersama tim berjersey hitam-putih, sang penyerang—yang sebelumnya menjalani masa peminjaman yang kurang memuaskan di Aston Villa, Atalanta, dan Fiorentina—kini menemukan tempat yang tetap dan menandatangani kontrak baru.


Pada malam hari, beberapa jam setelah pengumuman dari Udinese, Sky Sport melaporkan pernyataan Zaniolo dan agennya, Vigorelli: sang pemain mengaku kecewa karena, bersamaan dengan pembelian permanen, perpanjangan kontrak yang diharapkan dan diinginkan oleh pemain kelahiran 1999 ini dan rombongannya tidak terwujud.

  • PENGUMUMAN DAN MASA BERLAKU KONTRAK

    "Nicolò Zaniolo kini resmi menjadi bagian dari Bianconero. Udinese Calcio mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan hak opsi untuk membeli Nicolò Zaniolo secara permanen dari Galatasaray. Pemain tersebut telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2029.

    Setelah pengalaman yang diperolehnya di Friuli pada musim lalu, Zaniolo akan melanjutkan perjalanannya bersama Bianconeri, menegaskan tekad bersama untuk memberikan kelanjutan pada proyek teknis yang didasarkan pada kualitas, ambisi, dan pertumbuhan. Selama musim lalu, gelandang serang ini telah tampil dalam 32 pertandingan, mencetak 5 gol dan 5 assist di liga (serta satu gol di Coppa Italia), memberikan kontribusi signifikan bagi perjalanan tim dan menegaskan kualitasnya di dalam skuad.

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  • BERAPA BANYAK YANG DIHABISKAN OLEH WARGA UDINE

    Seperti yang diungkapkan oleh Fabrizio Romano, kesepakatan ini bernilai 5 juta euro ditambah 50% dari hasil penjualan kembali ke Galatasaray.