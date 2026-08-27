RESMI: Tottenham datangkan Omar Marmoush dengan status pinjaman dari Manchester City dengan kewajiban pembelian senilai £60 juta

Tottenham secara resmi telah mengamankan jasa penyerang Manchester City, Marmoush, dengan kesepakatan pinjaman selama satu musim yang mencakup kewajiban pembelian senilai £60 juta pada musim panas mendatang. Penyerang timnas Mesir berusia 27 tahun itu pindah ke London Utara hanya beberapa hari setelah mantan rekan setimnya di City, Savio, menyelesaikan transfer senilai £75 juta ke tujuan yang sama.

Sang penyerang mengungkapkan antusiasmenya untuk bergabung dengan klub tersebut, dengan menyoroti status Spurs di panggung global serta pengaruh pelatih kepala dalam proses pengambilan keputusannya. "Tottenham Hotspur adalah salah satu klub terbesar di Inggris, bahkan mungkin di dunia, dan proyek ini sangat menarik bagi saya. Saya sudah berbicara dengan pelatih kepala [Roberto de Zerbi], saya menyukai apa yang dia sampaikan dan saya yakin gairah kami terhadap sepakbola akan sangat cocok," kata Marmoush.