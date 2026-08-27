Getty Images Sport
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RESMI: Tottenham datangkan Omar Marmoush dengan status pinjaman dari Manchester City dengan kewajiban pembelian senilai £60 juta
Marmoush amankan kepindahan ke London utara
Tottenham secara resmi telah mengamankan jasa penyerang Manchester City, Marmoush, dengan kesepakatan pinjaman selama satu musim yang mencakup kewajiban pembelian senilai £60 juta pada musim panas mendatang. Penyerang timnas Mesir berusia 27 tahun itu pindah ke London Utara hanya beberapa hari setelah mantan rekan setimnya di City, Savio, menyelesaikan transfer senilai £75 juta ke tujuan yang sama.
Sang penyerang mengungkapkan antusiasmenya untuk bergabung dengan klub tersebut, dengan menyoroti status Spurs di panggung global serta pengaruh pelatih kepala dalam proses pengambilan keputusannya. "Tottenham Hotspur adalah salah satu klub terbesar di Inggris, bahkan mungkin di dunia, dan proyek ini sangat menarik bagi saya. Saya sudah berbicara dengan pelatih kepala [Roberto de Zerbi], saya menyukai apa yang dia sampaikan dan saya yakin gairah kami terhadap sepakbola akan sangat cocok," kata Marmoush.
- Getty Images Sport
Kesulitan menjadi starter di Etihad
Meski datang ke Manchester City dengan ekspektasi tinggi setelah kepindahan senilai £59 juta dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025, Marmoush kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten karena keberadaan Erling Haaland. Walau ia mampu mencetak 16 gol dalam 62 penampilan di semua kompetisi untuk Manchester City, peluangnya di Premier League kerap terbatas sebagai pemain pengganti.
Penampilan terakhir Marmoush untuk City mengindikasikan bahwa ia semakin turun dalam urutan pilihan di Etihad Stadium. Ia hanya dimainkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua saat City kalah 3-0 dari Arsenal di Community Shield dan tetap menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan sepanjang kemenangan 2-1 atas Bournemouth pada Minggu lalu.
De Zerbi puji tambahan anyar di lini serang
Manajer Tottenham Hotspur Roberto de Zerbi memuji rekrutan barunya, dengan mencatat bahwa pemain asal Mesir itu memiliki karakteristik khusus yang dibutuhkan untuk sukses dalam sistem berintensitas tinggi miliknya. "Omar adalah tipe pemain yang persis kami inginkan di klub ini, ambisius, lapar, dan bertekad untuk membuat perbedaan," kata De Zerbi.
Melanjutkan penilaiannya terhadap sang pemain, De Zerbi menambahkan: "Dia memiliki kualitas menyerang yang luar biasa, tetapi yang juga saya sukai adalah keinginannya untuk berkembang dan untuk menang. Dia membawa kecepatan, kecerdasan, dan ancaman nyata di depan gawang, dan saya percaya dia bisa membawa permainan menyerang kami ke level lain."
- Getty Images Sport
Tottenham melanjutkan rekor belanja besar-besaran
Kedatangan Marmoush membuat total belanja Tottenham pada bursa transfer musim panas ini melampaui angka £312 juta, menandakan besarnya kepercayaan kepada De Zerbi. Klub ini sangat aktif, dengan mendatangkan pemain seperti Mateus Fernandes dari West Ham, Sandro Tonali dari Newcastle, dan Jan Paul van Hecke dari Brighton. Perekrutan papan atas ini dilengkapi dengan kedatangan Marcos Senesi, Andy Robertson, dan kiper Martin Dubravka dengan status bebas transfer untuk menambah kedalaman skuad.
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