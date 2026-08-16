AFP
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Resmi: Skotlandia mengonfirmasi penunjukan Sebastien Pocognoli sebagai pelatih kepala dengan kontrak dua tahun
Era baru dimulai untuk Skotlandia
Menurut Sky Sports, Skotlandia telah merampungkan kontrak dua tahun untuk menjadikan Pocognoli sebagai pelatih kepala baru mereka pada Minggu. Pocognoli menggantikan Steve Clarke, yang meninggalkan jabatannya setelah Skotlandia tersingkir lebih awal dari Piala Dunia, dengan hanya meraih satu kemenangan dalam tiga pertandingan.
Asosiasi Sepak Bola Skotlandia mengidentifikasi Pocognoli sebagai target utama mereka untuk merevitalisasi skuad. Pocognoli berstatus bebas transfer sejak meninggalkan Monaco pada Juni. Sebelum kiprahnya di Prancis, Pocognoli terkenal membawa Union Saint-Gilloise meraih gelar liga Belgia pertama mereka dalam 90 tahun. Pelatih asal Belgia itu juga membawa pemahaman tentang sepak bola Britania, setelah pernah bermain untuk West Bromwich Albion dan Brighton selama karier bermainnya.
- AFP
Merangkul basis suporter yang penuh semangat
Setelah penunjukan resminya, Pocognoli mengungkapkan kebanggaan yang sangat besar karena dipercaya menangani tim nasional tersebut. Pocognoli menyoroti antusiasme legendaris basis suporter Skotlandia sebagai faktor utama dalam keputusannya.
Pocognoli berkata: "Merupakan sebuah kehormatan diminta menjadi pelatih kepala tim nasional Skotlandia. Ketika saya pertama kali mendengar adanya ketertarikan, saya langsung bersemangat dengan peluang ini. Suporter Skotlandia terkenal karena gairah mereka, yang terbaru di Piala Dunia di AS, dan saya sendiri pernah merasakannya sebagai pemain Belgia ketika kami bermain pada 2013. Bersama staf pelatih saya, saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk memberi mereka tim yang bisa mereka banggakan dan membangun di atas kesuksesan yang sudah diraih oleh pendahulu saya."
Persiapan taktis langsung
Pocognoli berupaya membangun di atas fondasi yang ditinggalkan Clarke dan menerapkan pendekatan taktis modernnya. Pocognoli mengakui bahwa waktu yang tersedia terbatas sebelum pertandingan pertamanya di pinggir lapangan.
Pocognoli menambahkan: "Sejak negosiasi dimulai, saya telah melakukan banyak riset, mengajukan banyak pertanyaan, dan melihat area-area yang bisa kami kembangkan. Saya sangat antusias dengan prospek ini dan menantikan bekerja dengan para pemain untuk meraih lebih banyak kesuksesan. Kami tidak punya banyak waktu sampai pemusatan latihan pertama, jadi beberapa pekan ke depan akan dihabiskan untuk mempersiapkan UEFA Nations League dan menerapkan rencana-rencana itu di lapangan latihan saat kami berkumpul lagi bulan depan."
- AFP
Apa berikutnya untuk tim nasional?
Ke depan, Pocognoli harus segera fokus pada kampanye debutnya di UEFA Nations League bulan depan. Skotlandia akan berupaya segera mendapatkan kembali momentum kompetitif di bawah arahan Pocognoli.
Tujuan jangka panjang utama bagi Pocognoli adalah menavigasi proses kualifikasi untuk mengamankan tempat di Kejuaraan Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030, dengan harapan membangun kehadiran yang konsisten di turnamen internasional besar.
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