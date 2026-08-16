Resmi: Skotlandia mengonfirmasi penunjukan Sebastien Pocognoli sebagai pelatih kepala dengan kontrak dua tahun

Menurut Sky Sports, Skotlandia telah merampungkan kontrak dua tahun untuk menjadikan Pocognoli sebagai pelatih kepala baru mereka pada Minggu. Pocognoli menggantikan Steve Clarke, yang meninggalkan jabatannya setelah Skotlandia tersingkir lebih awal dari Piala Dunia, dengan hanya meraih satu kemenangan dalam tiga pertandingan.

Asosiasi Sepak Bola Skotlandia mengidentifikasi Pocognoli sebagai target utama mereka untuk merevitalisasi skuad. Pocognoli berstatus bebas transfer sejak meninggalkan Monaco pada Juni. Sebelum kiprahnya di Prancis, Pocognoli terkenal membawa Union Saint-Gilloise meraih gelar liga Belgia pertama mereka dalam 90 tahun. Pelatih asal Belgia itu juga membawa pemahaman tentang sepak bola Britania, setelah pernah bermain untuk West Bromwich Albion dan Brighton selama karier bermainnya.